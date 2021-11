Nieuwe Nederlandse zwemlente kondigt zich aan op EK kortebaan in Rusland

Marrit Steenbergen viert haar overwinning op de 200 meter vrij. Ze zwom een persoonlijk record. Beeld AP

De wederopstanding – Marrit Steenbergen

Pas 21 jaar is Marrit Steenbergen, maar na vijf moeizame jaren met fysieke en mentale malheur tekende ze op de EK in Kazan voor dé wederopstanding. Met de Europese titel op de 200 meter vrije slag liet de Friezin zondagavond eindelijk weer haar potentie zien. In het 25-meterbad zwom ze een dik persoonlijk record (1.52,75) op de afstand waarop diverse Europese toppers ontbraken.

Afgelopen vrijdag won Steenbergen al brons op de 100 meter vrije slag, eveneens in een pr. De jonge zwemster ziet haar medailles als een prachtige beloning, maar ze vindt het nog belangrijker dat ze eindelijk weer persoonlijke records klokt. ‘Het hele toernooi ging al lekker’, blikte Steenbergen zondagavond terug. ‘Ik zat goed in m’n vel en kwam in een goede flow.’

Dat was de afgelopen jaren wel anders; de Friese zwemster komt uit een diep dal. Ze kampte met een slepende schouderblessure, was chronisch overbelast, had moeite met de combinatie vwo en topsport, en ze worstelde met hoge verwachtingen. Op 15-jarige leeftijd was de frêle zwemster in 2015 mondiaal doorgebroken met goud op de Europese Spelen op de langebaan (100 vrij in een toptijd van 53,97 seconden), WK-zilver met de estafetteploeg en een individuele bronzen plak op de EK kortebaan (100 meter wisselslag).

Zwemkenners waren het erover eens: na Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo was er weer een groeibriljant opgestaan. Zwemcoach Jacco Verhaeren roemde Steenbergens zwemtechniek. ‘Marrit heeft alle potentie om olympisch kampioen te worden’, zei Verhaeren kort voor Steenbergens 16de verjaardag.

Steenbergen zwom in 2016 in de olympische finale 4x100 vrij (vierde plek), maar hierop volgden veel downs en weinig ups voor de dochter van voormalig schoolslagspecialist Cathy Bonnema. Afgelopen zomer kreeg ze een harde klap te verduren toen ze de avond voor de olympische estafettefinale in Tokio werd vervangen door rugslagzwemster Kira Toussaint.

Met het aanbreken van een nieuwe olympische cyclus, een nieuwe trainer in Eindhoven (Patrick Pearson in plaats van Marcel Wouda) en een nieuwe bondscoach (Mark Faber volgde Wouda op) is er deze herfst een nieuwe lente aangebroken voor Marrit Steenbergen.

De sensatie – Luc Kroon

Op de openingsdag van de EK in klein bad zorgde debutant Luc Kroon vorige week direct voor een grote sensatie. De 21-jarige zwemmer uit Volendam verraste vriend, vijand en bovenal zichzelf met goud op de 400 meter vrije slag. Zijn tijd van 3.38,33 was ook nog eens een dik nieuw Nederlands record. Afgelopen weekend etaleerde Kroon op de 200 vrij opnieuw zijn topvorm met een zilveren medaille. Hij kwam met zijn tijd van 1.42,20 slechts 0,08 seconde tekort voor zijn tweede Europese titel. De pas 17-jarige Roemeen David Popovici was een fractie sneller.

Kroon, een 2 meter lange Volendammer met schoenmaat 49, staat bekend om zijn uitmuntende onderwaterfase, waar hij in het 25-meterbad met de vele keerpunten veel profijt van heeft. Zondag keek de pupil van Mark Faber met een goed gevoel terug op zijn eerste EK kortebaan. ‘Helaas kwam ik op de 200 meter op het einde niet goed uit. Maar met twee persoonlijke records en twee mooie medailles ben ik zeer tevreden’, zei de nuchtere Kroon die als jochie van 5 met zwemles begon in het illustere Hotel Spaander in Volendam.

De gouddelver – Kira Toussaint

Rugslagspecialist Kira Toussaint (27) reisde als grote favoriet af naar de Russische deelrepubliek Tatarstan. En ze maakte de hoge verwachtingen helemaal waar. Toussaint prolongeerde haar EK-titels van 2019 op de 50 en 100 meter rugslag en de sprinter was zelfs op de 200 rug een klasse apart. Met drie Europese titels kroonde de inwoner van Assendelft zich tot ‘Hattrick Toussaint’.

De dochter van olympisch kampioen Jolanda de Rover (200 rugslag, 1984) beschikt over een bijzondere onderwatertechniek. Anders dan andere zwemsters maakt Toussaint gebruik van een zijligging bij de overgang van de onderwaterfase naar het normale zwemmen. Voor Toussaint geldt dat ze beter uit de voeten kan in het korte bad dan op de prestigieuzere 50-meterbad, waarop ze de afgelopen jaren wel veel progressie heeft geboekt. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio bereikte Toussaint haar doel met een finaleplek. Ze eindigde als zevende.

Samen met de tweevoudig olympische medaillewinnaar Arno Kamminga, die in Kazan wat tegenviel met zilver en brons op de schoolslag, is Toussaint het gezicht van een nieuwe zwemgeneratie. Vorige maand kondigde Femke Heemskerk (34) aan dat ze eind dit jaar stopt. De toekomst van Ranomi Kromowidjojo (31) is nog ongewis.

Bondscoach Mark Faber keek zondagavond terug op een mooi debuut als eindverantwoordelijke. ‘Ik ben erg vrolijk geworden van zwemmers die zich hier hebben volgetankt met vertrouwen. Vooral Marrit Steenbergen en Luc Kroon staken erbovenuit. Verder ben ik heel blij met de vele persoonlijke records. Langzaam maar zeker willen we dat onze zwemmers zich tussen de wereldtop nestelen en dit toernooi was zo vroeg in jaar een mooie test.’