Nieuwe Nederlands kampioen Riejanne Markus rijdt in de geest van voorganger Amy Pieters: ‘Trots dat ik haar trui over mag nemen’

Riejanne Markus gaat als eerste over de streep bij het NK wielrennen, haar vader (rechts met gele pet) juicht het hardst. Beeld Klaas Jan van der Weij

Voor de start was er een eerbetoon aan de regerend nationale titelhouder, die hoe dan ook opgevolgd zou worden. Amy Pieters liep zwaar hersenletsel op door een val op trainingskamp in Spanje in december vorig jaar en is na een maandenlange coma aan het revalideren. Alle deelnemers aan het NK op de weg voor elite-vrouwen stonden voor de aanvang stil bij Pieters, bij de lange revalidatie die haar wacht en ook bij de kosten daarvan. ‘Een speciaal, emotioneel moment’, zei Pieters’ opvolger Riejanne Markus meteen na haar zege over de beladen start.

Daar begon niet alleen de wedstrijd, maar ook de crowdfundingactie amypieters.nl om geld in te zamelen voor de revalidatie van de scheidend nationaal kampioen. De nu 31-jarige Pieters werd vorig jaar op dezelfde voormalige vuilstort van afvalverwerker VAM in Drenthe voor het eerst Nederlands kampioen op de weg na een solo van circa 14 kilometer. Ze kwam met een enorme voorsprong op de nummer twee over de finish. ‘Eindelijk’, zei ze toen, want in de negen jaar ervoor had ze consequent bij de beste vijf van het nationaal kampioenschap gezeten, maar was het winnen nooit gelukt.

In een rolstoel

De NOS filmde Pieters bij haar ouders voorafgaand aan het NK. Gezeten in een rolstoel, met haar rood-wit-blauwe-trui voor zich, keek ze samen met haar vader, oud-wielrenner Peter Pieters, haar winnende demarrage terug. ‘Dat was een mooie dag’, zei hij, waarop zijn dochter instemmend knikte.

‘Ze kan nog niet praten en haar rechterarm en rechterbeen gaan nog niet’, vertelde Pieters. ‘Ze moet overal mee geholpen worden. Er is vooruitgang, maar volgens de artsen heeft het een hele lange tijd nodig.’ De verzekering dekt niet of pas na jaren de kosten van de noodzakelijke behandelingen en dus zetten de familie en Pieters’ ploeg SD Worx een inzamelingsactie op.

Drie ploeggenoten van haar stonden zaterdag geëmotioneerd aan de start. ‘Je beseft dat het een moeilijke dag gaat worden’, zei Chantal van den Broek-Blaak, zelf tweevoudig winnaar van het NK op de weg. ‘Het is een groot doel om de trui binnen het team te houden’, kondigde Demi Vollering aan, ‘al rijden we slechts met z’n drieën.’

Zeer geliefd

Pieters komt uit een echte wielerfamilie en heeft vanaf de jeugd met en tegen iedereen gefietst, op de wielerbaan en op de weg. In de hechte Nederlandse wielergemeenschap was en is ze zeer geliefd. Haar ploeggenoten van SD Worx waren dan ook zeker niet de enige rensters die het zaterdag moeilijk vonden om zich op hun wedstrijd te concentreren. Ze kwamen niet in de buurt van hun voornemen Pieters’ kampioenschapstrui over te nemen.

‘Na zo’n eerbetoon vond ik het lastig’, zei winnaar Markus. ‘Vorig jaar vierde ik haar titel samen met ‘Eem’ de dag na de koers en nu mis ik haar al het hele jaar naast me.’ Maar eenmaal onderweg ‘ging de knop om, en was het koersen’, zei Markus. Ze dankte haar titel mede aan een grotere koelbloedigheid dan de zeven jaar jongere vrouw bezat met wie ze het kampioenschap in de laatste kilometer betwiste.

Shirin van Anrooij viel op tien kilometer van de aankomst aan en kreeg Markus mee. Het draaide in de laatste kilometer, met daarin een venijnig steil klimmetje, uit op een spelletje blufpoker tussen de 27-jarige renster van Jumbo-Visma en de nog maar 20-jarige Van Anrooij van Trek-Segafredo. Beiden hadden kort achter zich ploeggenoten rijden die op papier meer kans maakten Nederlands kampioen te worden. Wie durfde de achtervolgers het dichtst te laten naderen?

Zelfde scenario

Een dag eerder was het bij de mannen precies hetzelfde gegaan. Ook toen streden een ervaren renner van Jumbo-Visma en een jong talent van Trek-Segafredo om de winst in de laatste kilometer met de concurrentie daar vlak achter. Uiteindelijk kon de jonge Daan Koole van Trek zich niet meer beheersen en zette veel te vroeg aan voor de korte slotklim. Pascal Eenkhoorn ging in zijn geel-zwarte Jumbo-Visma-shirt over Hoole heen en mag een jaar lang in het rood-wit-blauw rondrijden.

‘Ik moest niet doen wat Daan deed’, zei een beteuterde Van Anrooij met de zilveren medaille om haar nek, ‘en ik deed het toch.’ Markus durfde op een paar honderd meter voor het einde de benen stil te houden, terwijl de vrouwen achter haar opstoomden. ‘Als ik dat ook doe’, vertelde Van Anrooij, ‘dan halen we het allebei sowieso niet; een stresssituatie.’ Ze verloor het pokerspel door net als Koole als eerste en veel te vroeg aan te gaan, waarna Markus het moment kon uitkiezen om haar te passeren en te winnen.

Markus bleek de knop van hoofdzaak Pieters naar bijzaak NK niet helemaal om te kunnen zetten. Meteen na haar winnende sprint memoreerde ze hoezeer ze met Pieters bezig was geweest. ‘Ik denk heel veel aan haar. Amy is een goede vriendin van me. Ik ben heel trots dat ik de trui van haar mag overnemen.’