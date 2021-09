Nieuwe Nederlands-Belgische basketbalcompetitie: ‘Dit gaat het hele Nederlandse basketbal wat opleveren’

Keye van der Vuurst de Vries, een Nederlander in Belgische dienst, scoort namens Oostende. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

De BNXT League. Spreek uit: de Be Next League. Zo gaat de eerste basketbalcompetitie voor clubs uit Nederland en België heten. De naam is bedacht door een tienerfan, die zaterdagavond tijdens een onderbreking van het Supercupduel tussen Leiden en Oostende in het zonnetje wordt gezet als prijsvraagwinnaar.

Het is een van de vele initiatieven om het binnenlandse basketbal meer te laten leven onder jonge fans. Want, zoals de vele publieksonderzoeken telkens uitwijzen, er ís animo voor basketbal onder jongeren. De Amerikaanse NBA is nog altijd cool, zelfs in het socialemediatijdperk, met alle afleidingen. De volgende stap is om die nieuwe, potentiële groep fans ook warm te maken voor de basketbalcompetitie in eigen land.

Enkele uren voordat de Supercup van start gaat, is deze ambitie duidelijk merkbaar bij de presentatie van de fusiecompetitie. Nog voordat er één woord is gerept over het nieuwe competitieformat, krijgen de aanwezigen de cijfers gepresenteerd: ‘liefst’ 21 procent van de Nederlandse sportfans zou verregaande interesse voor basketbal hebben, blijkt uit onderzoek van The Nielsen Company.

Dat is winst, want dat percentage lag recentelijk nog op een schamele 14 procent. Aan het feit dat 41 procent van de jongere sportfans aangeeft basketbal leuk te vinden, wordt met gretig enthousiasme vastgeklampt. Het voelt als de vaste reflex van een in Nederland kleine sport die vecht voor relevantie. Toch lijkt er ditmaal gegronde reden tot optimisme. En dat heeft alles met de nieuwe competitieopzet te maken.

Spanning

De Supercup wordt gespeeld in een van de mooiste basketbalhallen in Nederland, in de Maaspoort van Den Bosch. Het is de thuisbasis van de club wiens eigenaar, Bob van Oosterhout, een van de grote stuwende krachten is achter de komst van de BNXT League.

Van Oosterhout, jarenlang ’s lands grootste sportmarketeer met zijn bedrijf Triple Double (waarvan hij deze zomer de aandelen verkocht), is duidelijk over de beweegredenen achter de nieuwe basketbalcompetitie. De vernieuwing, schaalvergroting en betere onderlinge concurrentie die de fusie tussen Nederland en België met zich brengt, was noodzakelijk.

Van Oosterhout: ‘Zowel in België als in Nederland was de spanning in de competitie soms ver te zoeken. Oostende is bijvoorbeeld nu al tien jaar op rij kampioen van België. Heel erg knap natuurlijk, maar als sport zit je daar niet op te wachten. In Nederland was vooral het gat tussen de vier grote clubs (Den Bosch, Groningen, Leiden en Zwolle – red.) en de kleinere clubs heel groot geworden.’



Aantrekkingskracht

Nadat de Nederlandse en Belgische in de eerste maanden van het seizoen hun eigen binnenlandse competities hebben afgewerkt, vinden in februari 2022 de eerste Nederlands-Belgische duels plaats. Niet geheel toevallig is dat ook het moment waarop Ziggo Sport de wedstrijden (minstens dertig) van de BNXT League live op tv zal uitzenden.

Die extra aandacht is hard nodig. Volgens Van Oosterhout moet de competitie nog flink wat werk verzetten om weer een trekpleister te worden voor het beste binnenlandse basketbaltalent. ‘Jonge Nederlandse spelers kozen in de voorbije jaren soms te makkelijk voor een avontuur in Amerika. Of, wanneer ze terugkwamen uit Amerika, voor een niet-Nederlandse competitie in Europa, omdat ze Nederland als een stap terug ervaarden. Door de competities samen te voegen, hoop je de aantrekkingskracht op die talenten te vergroten.’

Vanuit de spelers die meedoen aan de Supercup klinkt in elk geval enthousiasme over de uitbreiding van de competitie. Worthy de Jong, sinds jaar en dag een van de beste internationals die in Nederland is blijven spelen, is blij met het format en ziet de BNXT League als een nieuw startpunt. ‘De sport kunnen we nu op de juiste manier promoten: met een nieuwe look en een nieuwe naam’, aldus de veteraan van regerend landskampioen Leiden.

Supertalent

De Supercup kent geen verrassende uitslag. Het in België oppermachtige Oostende – dé grote favoriet om de eerste ‘fusiekampioen’ te worden – wint met speels gemak van Leiden, eindstand 90-68. Blikvanger bij de Belgen is verrassend genoeg wel een Nederlander: Keye van der Vuurst de Vries.

De 19-jarige spelmaker geldt als wonderkind van het Nederlandse basketbal. Op 16-jarige leeftijd mocht hij al debuteren bij Oranje. Nu mag Van der Vuurst de Vries eindelijk aan het Nederlandse publiek zijn kunsten vertonen: tegen Leiden is de tiener meteen goed voor de vijf mooiste assists in het duel. Vooral zijn no-lookpasses kunnen op ‘oehs’ en ‘ahs’ uit het publiek rekenen.

Over de komst van de nieuwe competitie is Van der Vuurst de Vries erg tevreden. Hij kijkt verder dan de ambities van zijn eigen team. ‘In twee, drie jaar gaat dit een heel goed plan blijken. De teams gaan zich aan elkaar optrekken, om het hogere niveau bij te benen. Uiteindelijk zal dit beter basketbal in geheel Nederland opleveren.’