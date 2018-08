Nieuwe mentaliteit tegen Engeland loont voor hockeyvrouwen: dankzij 2-0 overwinning staan ze in de halve finales

Lidewij Welten na haar doelpunt tegen Engeland in de kwartfinale. Foto ANP

Na een bespottelijke groepsfase en met een doelsaldo van 26-2 in drie duels begon het WK in Londen voor de Nederlandse hockeysters pas in de kwartfinales tegen Engeland. In een heerlijke ambiance met 10 duizend fans in Lee Valley Hockey Centre rekenden de vrouwen definitief af met het trauma van twee verloren finales tegen ‘Team GB’, bij het EK in 2015 en de Spelen van Rio in 2016.

Na de 2-0-zege op Engeland hoeft Nederland op weg naar een volgende wereldtitel nog met één toonaangevende ploeg af te rekenen. Nederland – Australië is zaterdag niet alleen een herhaling van de WK-finale in 2014, het is een vroegtijdige apotheose van een armoedig WK. Met Spanje – Ierland als de andere halve finale wordt de devaluatie van het internationale vrouwenhockey pijnlijk benadrukt. Het maakte de vroegtijdige aftocht van de olympisch kampioen van Rio nog schrijnender.

Graag refereerde de Engelse keeper Maddie Hinch aan haar glansrol bij de shoot-outs in de olympische finale tegen Nederland. Tevens werden donderdagavond de beelden getoond van de bizarre EK-finale in 2015, toen Nederland in hetzelfde stadion in de slotfase een 2-0 voorsprong verspeelde en na shoot-outs verloor. De vrouwen prikten die Britse mythe snel door.

Sfeer

Beide teams hebben immers een metamorfose ondergaan sinds de Spelen van Rio. De Britse ‘golden girls’ zijn verbleekt tot een modale ploeg, die op het WK met enig fortuin de kwartfinales bereikte. Engeland heeft nog zeven speelsters in de olympische selectie, acht Nederlandse internationals moesten vorig jaar bij het EK-duel met de Britten de pijn verdrijven van weer een verloren finale.

Of zoals verdediger Margot van Geffen het overheersende gevoel beschreef: ‘We zijn veel beter, hoe konden we het zover laten komen? Wij lieten de overwinning glippen, de Britten zaten voor die shoot-outs in een andere vibe. Het ging dinsdag al los in de groepsapp, toen de videoreferee ten onrechte het eerste Engelse doelpunt in de tussenronde tegen Korea goedkeurde.’

Aanvoerder Carlien Dirkse van den Heuvel sprak op Hockey.Nl over het Britse ‘kip-zonder-kop hockey’ en constateerde dat ‘winnen met 3-0, 4-0 en zelfs 5-0’ mogelijk was. De Evening Standard pakte meteen uit met een artikel dat ongetwijfeld in de Engelse kleedkamer is opgehangen. ‘They play like headless chickens.’

Bondscoach Alyson Annan ergerde zich ook de opgefokte stemming in het Lee Valley Hockey Centre, waar de speaker ook tijdens het spel het publiek opzweept met keiharde muziek. Het stadion stilspelen was de opdracht en dat deden de vrouwen al in het eerste kwart.

Het was vanaf de eerste minuut eenrichtingverkeer, waarbij alleen Hinch een obstakel vormde. Ze pareerde nog een inzet van spits Kelly Jonker en had geluk, toen de bal na de eerste strafcorner van Caia van Maasakker tegen de lat spatte. Toen Xan de Waard met een knappe steekpass Lidewij Welten bediende, was ook Hinch kansloos: 1-0.

Andere mentaliteit

Engeland kon slechts tegenhouden, met de formidabele Hinch wederom in een hoofdrol. Nederland dicteerde en heerste op het middenveld, waar De Waard als aanjager fungeerde en Dirkse van den Heuvel en Eva de Goede de controle bewaakten. Veel is veranderd bij de Nederlandse ploeg, sinds het afscheid van de iconen Paumen, Van As en Hoog. Maar het maakt zeker bij dit magere WK vooralsnog niet uit. Bij Nederland dienen zich altijd weer nieuwe talenten aan.

Zo bewees Laurien Leurink dat ze geen littekens had overgehouden aan haar gemiste shoot-out tegen ‘Team GB’ in Rio. Even vreesde ze zondag voor het einde van het WK, toen haar vinger uit de kom schoot na een lompe actie van een Italiaanse verdediger. Leurink was bijtijds hersteld voor de kwartfinale en vormde het eindstation van een prachtig drieluik met Matla en Welten: 2-0. Teamgeest won het ook in die heerlijke aanval van zelfzuchtigheid.

Dit keer was 2-0 voldoende in een boeiend duel, waarin tevens de mentale weerbaarheid van de Nederlandse ploeg werd getest. Alles werk ook mee bij dit fletse WK, waar zelfs 10 duizend Britten uiteindelijk een braaf bioscooppubliek vormden. Nu moet Nederland nog bewijzen dat ook de nieuwe moraal met goud wordt beloond.

Verwonderd luisterde Dirkse van den Heuvel naar de toespraak van bondscoach Alyson Annan bij de 150ste interland van Caia van Maasakker.‘Alyson zei dat Caia reeds als kind droomde van de Nederlandse ploeg. Die droom heb ik nooit gehad, ik was ook zeker niet de talentvolste speelster van mijn generatie.’

Bij de nieuw captain Dirkse van den Heuvel mag er een fles wijn op tafel tijdens de trainingsstages, als symbool van de lossere omgangsvormen in de Nederlands ploeg. Het was onder de strakke regie van Paumen en vice-captain Naomi van As ondenkbaar geweest. De wijn mag stiekem al open, wanneer Nederland zaterdag ook Australië verslaat. Met Spanje of Ierland als laatste uitdager dreigt de finale een anti-climax te worden.

De internationale hockeyfederatie (FIH) zal zich ook een ander slot van het WK hebben voorgesteld. Het geforceerde concept van een WK met 16 in plaats van 12 landen kan meteen weer worden afgeschoten, daarvoor is vrouwenhockey een te kleine sport.