Nieuwe kalender UCI werkt als rode lap op supertrio van de teamsprint

Nils van ‘t Hoenderdaal (reserve in de finale), Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland tijdens de kwalificaties. Beeld BSR Agency

Het drietal Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, de wereldkampioenen van dit jaar, deed in de finale wat de wereld van deze gespierde mannen gewend is: de tegenstander degraderen. Nederland, na twee wereldtitels de huizenhoge favoriet voor het olympisch goud van 2020, versloeg Frankrijk met liefst 1,4 seconden verschil.

Dat de wereldbond UCI deze week een forse streep haalde door het formaat van de wereldbekers, de kalender en de toegang voor commerciële teams per 2021, was voor de wielrenners geen reden geweest om het hoofd te verliezen.

Bondscoach Hugo Haak, met zijn 27 jaren de jongste toptrainer van de Nederlandse sportwereld, zei dat zijn baanteam zich ‘geen zorgen’ had gemaakt over het voorgenomen besluit van de Franse voorzitter Lappartient en diens raadgevers. ‘Het is bij onze bond, de KNWU, in goede handen. Wij zijn hier in Minsk, om een goede wedstrijd te rijden. En dat hebben we gedaan.’

‘Bizar’

Haak, een koele rekenaar, erkende dat de aanstaande revolutie in het baanwielrennen hem en zijn renners had overvallen. ‘Voor ons is het een gekke gewaarwording dat de UCI zoiets communiceert, zonder het eerst met teams en nationale selecties te overleggen.’

Het was een keurig antwoord, daarna heel wat zwaarder aangezet door Roy van den Berg, de Nederlandse gangmaker op de 3 x 250 meter van de teamsprint. Hij noemde het besluit ­‘bizar. ‘Het heeft een dikke impact, deze beslissing, waar iedereen van ontdaan is. Het raakt je in je bestaan. Ik heb een gezin, een vrouw en twee kids. Dit is wel effe klote.’

Van den Berg is een prof. Hij maakt naast zijn bestaan als TeamNL-coureur parttime deel uit van BEAT, een commerciële sprintploeg die officieel in 2017 is opgericht. Theo Bos en Matthijs Büchli, de wereldkampioen keirin, zijn de twee grote gezichten van de renstal. Het is een club met leden, met sponsors, een organisatie die nieuw geld in het baanwielrennen heeft gebracht.

BEAT was dan ook de eerste die bij monde van manager Geert Broekhuizen protesteerde tegen de voornemens van de UCI. Er werd een open brief op sociale media uitgebracht onder de titel ‘Keep us on track’. De petitie werd duizenden keren getekend, uiteraard door wielrenners, maar ook door het mogelijk getroffen personeel.

Van den Berg: ‘Iedereen op de baan van Minsk heeft het erover. Niet vergeten, de verkleining van de competitie en het uitbannen van de profploegen gaan managers, masseurs en mecaniciens hun baan kosten. Iedereen heeft hier last van.’

BEAT meldde zich hevig bedreigd te voelen in het voortbestaan en zei dat de UCI de baansport deed krimpen in plaats van uitbreiden. Amateurisme zou terugkeren. De sport zou door de verplaatsing van wereldbekers (straks Nations Cup) naar de zomer grote problemen krijgen zich aan de wereld te tonen. De zomer is de piek van het ­wegseizoen, betoogde BEAT volkomen ­correct. En minder World Cups, drie in plaats van zes, is fnuikend voor de werkgelegenheid.

Wereldkampioen teamsprint Jeffrey Hoogland zei zich ook zorgen te ­maken over de ontwikkeling van jong talent. ‘Ook de nationale teams plekken inleveren. Er zal thuis al worden geselecteerd. Niet iedereen zal meer de kans krijgen het strijdtoneel van de World Cup te betreden. Er is geen betere training dan zo’n wereldbeker. Die straks dan weer heel populair Nations Cup moet gaan heten. Waar is dat voor nodig?’

De Britten verslaan

Hoogland zag ‘hem niet aankomen’, de verandering van regels en schema’s bij de wereldbond. Hij snapt het niet. In zijn ogen is het huidige wielerjaar voor baanrenners goed ingedeeld. ‘En commerciële teams als BEAT zijn ook volgens mij de manier om vooruit te gaan. Zo krijgen we grotere startvelden. Dat bereik je niet door de deelname in te perken.’

De wielerwereld was verrast. Van den Berg: ‘Ze spraken van stakeholders. Nou hier in Minsk zijn er honderden. En niemand op de baan wist ergens van.’

De wereld van ‘track cycling’ zal niet direct in staking gaan, maar er is een vurig pleidooi om de plannen te heroverwegen. Vooralsnog gaan de zaken tot en met de Spelen van Tokio keurig door. Daarop is, zo is topsport nu eenmaal, de grote focus, niet op een massaal protest.

Bondscoach Haak zei dat zijn ploeg, met ook een bronzen medaille voor de vrouwelijke teamsprinters, deze avond had gedaan wat hoorde: presteren. Alles gaat bij de mannen opzij voor dat grote doel: ‘Om de Britten in Tokio voor het eerst na drie olympische cycli, ­Beijing, Londen en Rio, op de teamsprint te verslaan.’