Nieuwe generatie, bekende achternaam: springruiter Jack Whitaker in voetsporen van oom en vader

Jack Whitaker op Valmy de la Lande in actie in Rotterdam. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Met een norse, geconcentreerde blik wacht springruiter Jack Whitaker met zijn schimmelhengst op het seintje dat hij de arena van het CHIO Rotterdam mag betreden. De 20-jarige telg van de befaamde Britse paardensportfamilie Whitaker laat zich niet afleiden door een ander paard dat met frisse tegenzin de ring verlaat. Als de bel heeft geklonken, oogt Jack Whitaker met zijn natuurlijke rijstijl als een kopie van zijn vader Michael die al ruim vier decennia actief is in de internationale paardensport.

Whitaker junior maakt deze zondag zijn debuut in de Grand Prix van Rotterdam; een bijzondere locatie voor de familie Whitaker. In 1989 veroverden Michael en zijn broer John Whitaker op deze plek de Europese titel in de landenwedstrijd met Groot-Brittannië. Verder kaapten de illustere broers in Rotterdam in de individuele EK-wedstrijd goud (John) en zilver (Michael) weg.

Jack Whitaker is hard op weg om in de voetsporen te treden van zijn wereldberoemde oom en vader. Het veelbelovende talent bestormt met zevenmijlslaarzen de mondiale top. Hij maakt al deel uit van het landenteam van Groot-Brittannië – samen met zijn inmiddels 66-jarige oom John. Bovendien eindigde Jack Whitaker dit voorjaar op de vijfde plaats in de prestigieuze wereldbekerfinale in Leipzig. De rising star van de Britse paardensport is de eerste om te erkennen dat hij veel aan zijn bekende familie te danken heeft. ‘Alles wat ik tot nu toe in mijn carrière heb bereikt, heb ik aan mijn vader te danken’, stelde Whitaker in aanloop naar het CHIO Rotterdam.

Expertise van vaders

Familiebanden in de dure paardensport komen de laatste jaren veelvuldig voor. Waar in Nederland de familie Van der Vleuten (met Eric en zoon Maikel) en de familie Thijssen (met Leon en dochter Sanne) op het hoogste niveau actief zijn, spant de familie Whitaker in Europa de kroon. Naast Jack hebben ook tien neven en nichten gekozen voor een internationale springloopbaan. De kinderen plukken de vruchten van de expertise van hun vaders, van hun netwerk om talentvolle jonge paarden te kopen en van hun financiële middelen.

Evenals Jack Whitaker wijst Maikel van der Vleuten (34) naar zijn vader als grote man achter zijn successen. ‘Ik ben van jongs af aan opgegroeid in de paardensport en heb veel profijt gehad van de ervaring, kennis, begeleiding en de professionele werkwijze van mijn vader’, vertelde Van der Vleuten zondag nadat hij in Rotterdam een kleinere rubriek had gereden met een jong paard. Voor de Grand Prix kreeg zijn toppaard Beauville Z rust na de gouden landenwedstrijd van vrijdag. ‘Mijn ouders hebben mij alle mogelijkheden aangereikt om me verder te ontwikkelen. Uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen – én heel hard werken – maar van huis uit heb ik de beste begeleiding gekregen die ik me had kunnen wensen.’

Neus voor talent

Van der Vleuten senior staat erom bekend dat hij een uitstekende neus heeft voor de aanschaf van talentvolle paarden. Vanaf het moment dat de carrière van Maikel ruim tien jaar geleden een enorme vlucht nam, geeft Eric van der Vleuten zijn beste paarden aan zijn zoon. Zo kreeg Maikel vijf jaar geleden de beschikking over de 7-jarige Beauville Z. Dankzij een uitgekiende strategie werd dit paard stap voor stap klaargestoomd voor het grote werk. Vorig jaar won Van der Vleuten met Beauville Z een bronzen medaille op de Olympische Spelen.

De parallellen tussen de families Van der Vleuten en Whitaker zijn groot. Evenals Eric van der Vleuten zette ook Michael Whitaker zijn springcarrière op een lager pitje toen zijn zoon doorbrak. Ook gunt Whitaker senior, een vijfvoudig olympiër, zijn toppaarden aan zijn zoon. Het huidige beste paard van Jack Whitaker, de 13-jarige schimmelhengst Valmy de la Lande, werd zeven jaar geleden aangeschaft door zijn vader. Nadat Michael Whitaker het paard had opgeleid voor topwedstrijden is het nu de beurt aan Jack om er prijzen op het hoogste niveau mee te winnen.

Generatiegenoten

Generatiegenoten Eric van der Vleuten (59) en Michael Whitaker (62) kennen elkaar goed. ‘Natuurlijk hebben we het er dikwijls over hoe bijzonder het is dat onze zonen het stokje overnemen’, vertelde Eric zondag telefonisch vanuit Parijs waar hij aan de Global Champions Tour had deelgenomen. ‘De jongens zijn relatief makkelijk in de paardensportwereld gerold. Vroeger moest ik alles op eigen houtje doen. Maikel en Jack zijn bijna letterlijk opgegroeid op concoursen. Ze zien veel, ze leren veel en ze krijgen veel kansen.’

Ondanks die voordelen was er voor de families geen hoofdrol weggelegd in Rotterdam. Waar Maikel van der Vleuten de Grand Prix van Rotterdam aan zich voorbij liet gaan, miste Jack Whitaker de barrage door vijf strafpunten in de eerste omloop. De Ierse springruiter Daniel Coyle won de Grote Prijs met hindernissen over 1.60 meter. Hij bleef in de barrage de 26-jarige Nederlander Kevin Jochems met Cornetboy een halve seconde voor.