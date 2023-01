Nieuwe eigenaar Chelsea smijt met geld en langdurige verbintenissen

Chelsea-eigenaar Todd Boehly (rechts) heeft het naar zijn zin op Stamford Bridge, de thuishaven van The Blues. Beeld Getty Images

Geld uitgeven waren ze onder de Russische oligarch Roman Abramovitsj wel gewend bij Chelsea, maar vergeleken bij de nieuwe eigenaar Todd Boehly was hij nog gierig. De Amerikaanse miljardair geeft zoveel uit dat zelfs Chelsea-trainer Graham Potter op de rem trapt. ‘We kunnen geen spelers blijven aantrekken.’

Vijftien nieuwelingen kwamen er dit seizoen al naar Stamford Bridge, die minstens 490 miljoen euro kosten aan transfer- en huursommen. Door bonussen gaat dat nog oplopen. Nooit eerder gaf een club zoveel uit, de 317,5 miljoen euro van Manchester City in 2017/18 is er een schijntje bij. Wellicht is het straks al weer meer, want Chelsea hoopt voor de transferdeadline van dinsdagavond ook Enzo Fernández nog los te weken van Benfica. De Argentijn zou 120 miljoen euro moeten kosten.

‘Niemand weet hoe ze het precies doen met de nieuwe eigenaar’, zei een verbaasde Liverpool-trainer Jürgen Klopp, ‘hoe ze zoveel geld kunnen uitgeven.’ Hij is zeker niet de enige concurrent die zich dat afvraagt.

Langdurige contracten

Het antwoord zit in ieder geval deels in een ander opvallend aspect van de transfers: de lange duur van de contracten die de nieuwe spelers ondertekenen. Zo verbond PSV-speler Noni Madueke zich voor 7,5 jaar aan de club uit Londen, net zo lang als Andrey Santos en Malo Gusto. Benoit Badiashile en David Fofana hielden het bij 6,5 jaar, maar Mykhailo Mudryk zou zelfs tot 2031 kunnen blijven.

Die 8,5 jaar van Mudryk maken het voor Boehly makkelijker om nu een enorm bedrag uit te geven. In de boekhouding worden die kosten niet allemaal meteen meegerekend, maar uitgesmeerd over de duur van het contract. Hoe langer de contracten, hoe lager de jaarlijkse afschrijvingen.

Chelsea-eigenaar Todd Boehly wordt voorafgaand aan het huidige seizoen geflankeerd door twee nieuwkomers: Denis Zakaria (l) en Pierre-Emerick Aubameyang. Beeld Getty Images

Het voorbeeld van Mudryk laat zien hoeveel dit kan schelen. De transfersom aan Sjachtar Donetsk kan met bonussen oplopen tot 100 miljoen euro. Bij een contract van vijf jaar, tot nu toe de standaard bij veel clubs, komt dat neer op een afschrijving van 20 miljoen per jaar. Omdat dit contract 3,5 jaar langer loopt, dalen de jaarlijkse kosten tot onder de 12 miljoen.

Boehly lijkt geïnspireerd door het Amerikaanse honkbal, een wereld die hij goed kent want hij is ook voor 20 procent eigenaar van de Los Angeles Dodgers. De Nederlandse international Xander Bogaerts tekende onlangs bijvoorbeeld voor elf jaar bij de San Diego Padres, het langste honkbalcontract telt zelfs nog drie jaar meer.

Financial Fair Play

Maar het uitsmeren heeft ook te maken met de nieuwe Financial Fair Play-regels die vanaf dit jaar gelden. Daarbij is de omzet van de clubs leidend. Clubs mogen nog maar een bepaald percentage van de inkomsten besteden aan transfers, makelaarskosten en salarissen. Dit jaar ligt de grens op 90 procent, volgend jaar 80 en vanaf 2025 maximaal 70 procent.

Wat Chelsea gaat helpen, is dat de spelers met lange contracten allemaal jong zijn. Van de winteraankopen is de 22-jarige Mudryk de oudste. Van zijn salaris van 113.000 euro per week kan hij vast prima rondkomen, toch is het veel lager dan dat van gearriveerde vedetten. Ander voordeel: met zulke lange contracten lopen spelers minder makkelijk transfervrij de deur uit.

Het risico is dat de club ruim voor 2031 is uitgekeken op de speler. En de speler niet is uitgekeken op zijn salaris. Uitgerekend Chelsea weet dat dit kan: tussen 2000 en 2004 speelde Winston Bogarde er slechts negen wedstrijden, maar tot frustratie van de club diende hij zijn contract helemaal uit. ‘Deze wereld draait om geld, dus als je miljoenen aangeboden krijgt pak je die’, vond Bogarde.

Nieuwe maatregelen

Het is de reden waarom de UEFA, volgens dagblad The Times, nieuwe maatregelen overweegt. Lang contract of niet, de afschrijvingen zouden in vijf jaar moeten gebeuren. Die regel zou niet met terugwerkende kracht gelden, dus deze winterse transferperiode kan Boehly gewoon zijn gang gaan.

Het zou het begin kunnen zijn van een nieuwe koers, waarbij de inzet is om talenten langer aan de club te binden. Zoals Real Madrid al eerder deed. Ooit kwam er ieder jaar een nieuwe ‘Galactico’ bij, nu probeert de club spelers zo vroeg mogelijk op te pikken. Gemiddeld blijven die spelers ruim vijf jaar, het langst van alle Europese topclubs, bij Chelsea is dat nu maar drie jaar.

Maar het is ook niet uitgesloten dat Boehly het in de volgende transferperiode weer over een andere boeg gaat gooien. Uit de woorden van Potter blijkt dat Chelsea onder de nieuwe eigenaar behoorlijk zoekende is. Er zijn volgens hem in korte tijd ‘te veel’ mensen bezig geweest met het aankoopbeleid. ‘Dat is geen recept voor succes op korte of lange termijn. Het moet stabieler worden.’