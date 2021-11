Nieuwe directeur van NOCNSF wil sport hoger op de agenda krijgen

Marc van den Tweel, algemeen directeur van sportkoepel NOCNSF. Beeld ANP

‘We reageren als sport te veel op wat anderen vinden, in plaats van te zeggen wat wij willen en waar we heen willen. We moeten opinieleider worden en sport hoger op de agenda krijgen’, zei Van den Tweel bij de algemene vergadering van NOCNSF op maandagavond.

Belangrijk daarbij is volgens Van den Tweel om het belang van de sport voor de samenleving ‘nadrukkelijker in de schijnwerpers te krijgen’. Vooralsnog zijn NOCNSF en de sportbonden er onvoldoende in geslaagd om dat helder te maken. De komende jaren moet dat wel gebeuren. ‘Sport is natuurlijk niet een panacee voor alle maatschappelijke kwalen, maar het kan wel degelijk bijdragen aan maatschappelijke issues.’

Tijdens de vergadering van maandagavond werden plannen van NOCNSF voor de aangesloten sportbonden besproken en eerdere afspraken, onder meer over goed sportbestuur en een veilige sportcultuur, bekrachtigd. Ook werd aangekondigd dat de compensatieregeling voor de slachtoffers van het turnschandaal, die dit jaar werd aangekondigd, komende maanden verder wordt uitgewerkt en in het voorjaar voor de getroffen sporters beschikbaar zal zijn.

Vooruitblikken

En er werd op verschillende gebieden vooruitgeblikt, al stelde voorzitter Anneke van Zanen vast dat dat in het huidig tijdsgewricht nog niet zo eenvoudig is. ‘Het is moeilijk om in deze tijden verder dan drie weken vooruit te kijken.’

De voortslepende coronacrisis zette de toon bij aanvang van de vergadering. Van Zanen merkte in haar openingsspeech op dat sinds de pandemie sportclubs steeds minder nieuwe leden krijgen. ‘Huidige leden zeggen nog niet massaal op, maar de aanwas stokt. Ik zie het als een gevaar dat we langzaam maar zeker achteruitgaan en dat niet goed door hebben.’

Ze schetste zo een wat somber beeld van de sport nu er opnieuw sprake is van een lockdown, al is die voor sportend Nederland milder dan eerdere lockdowns. ‘We hebben in Nederland een unieke fijnmazige sportstructuur en die krijgt zware klappen. Opnieuw is er veel inkomstenderving omdat er geen publiek meer welkom is bij wedstrijden en er minder horeca-omzet is.’

Hoofdzaak

Maar de gevolgen reiken verder dan de clubs alleen, zei Van Zanen, die daarmee een voorzet gaf over het maatschappelijk belang van sport. ‘Het is essentieel om gezond en vitaal te blijven. Sport is geen bijzaak, maar een hoofdzaak.’

Dat was ook de boodschap van Gerard Dielessen, tot 1 oktober algemeen directeur van NOCNSF. Voorafgaand aan de vergadering werd van hem afscheid genomen en werd hij tot zijn verrassing geridderd in de orde van Oranje-Nassau. In zijn afscheidsrede refereerde hij aan de polarisatie rondom corona en deed hij een oproep aan ‘Den Haag’. ‘Sport is het enige middel dat nu nog echt bindt. Dus laat de sport niet in zijn hemd staan.’