Nieuwe bondscoach moet volleybalploeg klaarstomen voor laatste kans op Spelen

Giovanni Caprara is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. Hij is de opvolger van bondscoach Jamie Morrison. Beeld ANP

Al voor de Kerst aanbrak, waren twee belangrijke volleybalinternationals, Anne Buijs en Celeste Plak, op Nationaal Sportcentrum Papendal. De voorbereiding op het olympische kwalificatietoernooi van begin januari kon voor dat tweetal geen dag wachten.

De Turkse competitie lag stil, hun vaste werkomgeving. Buijs en Plak zijn er goed betaalde profs van respectievelijk de clubs THY en Aydin. De nationale ploeg van Turkije is over een week of twee in Apeldoorn naar verwachting de hoogste horde om het ticket voor Tokio te veroveren.

Dat vrouwenteam, met de oud-bondscoach van Nederland, Giovanni Guidetti, heeft ook tijd nodig om zich te prepareren voor dat cruciale toernooi in het Omnisportcentrum. Het gaf de Nederlandse vrouwen uit die competitie ook wat extra tijd ter voorbereiding.

‘We waren eerst maar met zijn drietjes hier op Papendal’, lacht Plak, voor zij voor twee dagen naar thuis in Noord-Holland vertrekt; om toch maar kerst te vieren. Buijs: ‘We kregen een dag training van oud-bondscoach Avital Selinger die hier de jeugdacademie leidt. Echt heel grappig. We deden precies dezelfde oefeningen als tien jaar geleden. Ik wist ze nog precies. Dat vergeet je blijkbaar nooit meer.’

Technisch directeur Joop Alberda valt hen bij. ‘Het niveau van de jeugd, vertelde Avital, ging meteen met een enorme sprong omhoog. Het goede voorbeeld van zulke topspeelsters geeft de junioren meteen een boost in de juiste richting.’

Buijs, Plak en Alberda waren met de kerstdagen in afwachting van de komst van de Italiaanse coach Gianni Caprera, de opvolger van de in oktober weggestuurde Amerikaan Jamie Morrison. Caprara speelde met zijn Italiaanse club Il Bisonte Firenze op Tweede Kerstdag nog een competitiewedstrijd.

Vrijdag is de echte voorbereiding op het OKT van Apeldoorn pas begonnen. Het is een race tegen de tijd. Caprara zou volgens Alberda om twee uur met zijn vliegtuig landen, om drie uur bijpraten en om vier uur de eerste training leiden. Het is de ervaren Italiaan, een combinatie van passie en zakelijkheid, wel toevertrouwd.

Buijs, de voorbije jaren spelend in Italië en Turkije: ‘Ik ken Caprara van de andere kant van het net, als coach van tegenstanders. In Turkije, waar hij gewerkt heeft voor Champions League-winnaar Eczacibasi waren ze ook heel positief over hem. Ik ben echt heel benieuwd naar hem, naar onze eerste trainingsdag. Ik heb er zin in.’

Caprara heeft getelefoneerd met Anne Buijs. Door zijn clubverplichtingen had hij geen tijd om persoonlijk kennis te maken. Korte telefoongesprekken moesten als vervanging van een eerste ontmoeting gelden.

In het gevolg van bondscoach Caprara komen meer ‘Italianen’ mee: Laura Dijkema, Nika Daalderop, Annick Meijers, Lonneke Slöetjes, Robin de Kruijf en de verrassend opgeroepen routinier Floortje Meijners. Zij werd om verschillende redenen na 2007 nooit meer bij de nationale selectie gehaald, maar geldt in haar tweede thuisland Italië als een grootheid.

Buijs: ‘Elke keer als er weer een selectie werd vastgesteld door een nieuwe bondscoach, was ik benieuwd of Floortje erbij zou zitten. Nu is het dan eindelijk zo ver.’

Caprara wilde dat Meijners zou meedoen, vernam Alberda van zijn coach. Zonder veel omhaal van woorden en zonder één voorwaarde van haar kant liet zij zich selecteren. Meijners, 32 intussen, kan Buijs en Plak verdringen van de positie van passer-loper, al is zij als powerhitter ook in te zetten op de diagonaal, de plek van vrije aanvaller.

Buijs: ‘Het maakt me niet, als ik voor Floortje aan de kant moet. Bij dit toernooi is niet het individuele belang in het geding. Het gaat om het team, om de plaatsing voor de Olympische Spelen. Er komt geen andere kans meer.’

Van Caprara wordt verwacht dat hij in de kortst mogelijke tijd, met een trainingskamp in een Duits olympisch prestatiecentrum nabij Berlijn, het vertrouwen in eigen kunnen van zijn ploeg hersteld. De nummer vier van de Spelen van Rio (2016) en het WK van vorig jaar raakte dit bijna voorbije jaar het spoor bijster. De (directe) olympische kwalificatie tegen Italië ging verloren, de Europese titelstrijd werd een klein drama met een nederlaag in drie sets tegen Turkije in Ankara.

Daarna werd de World Cup in Japan een martelgang. Plak en Buijs erkennen dat hun ploeg richting en vertrouwen kwijt was. Buijs: ‘Het was niet meer goed te krijgen. Er moest iets gebeuren.’ Coach Morrison verdween en Caprara werd aangesteld als opvolger. Hij moet zijn grote reputatie waarmaken. ‘Er stond maar één naam op mijn lijstje’, onderstreepte Joop Alberda deze week nog maar eens. De andere 23 sollicitanten naar de positie van bondscoach hadden het nakijken.