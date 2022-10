Nieuwe bondscoach handbalteam Staffan Olsson ambitieus en voorzichtig tegelijk: ‘Je voelt de goede teamgeest’

Steffan Olsson, de nieuwe bondscoach van de handballers, was in die rol al eerder actief bij Zweden, zoals hier op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Beeld Getty Images

Staffan Olsson was best een beetje zenuwachtig voor de afspraak. Hij wilde graag bondscoach van de Nederlandse handballers worden, maar een van de hordes die hij moest nemen was een gesprek met een delegatie van de spelersraad. ‘Het was een nieuwe ervaring’, lacht de 58-jarige Zweed. ‘Dus natuurlijk was ik nerveus, maar dat is ook goed. Als je op je tenen moet lopen, ben je vaak wat beter in vorm.’

Dat spelers informeel worden geraadpleegd over nieuwe coaches is gebruikelijk in alle sporten, maar het Nederlands Handbalverbond koos ervoor het iets grondiger aan te pakken bij de selectie van de nieuwe bondscoach. Een delegatie van de spelersraad sprak met drie kandidaten. Het verbond nam het definitieve besluit, maar wel nadat bestuurders en spelers samen tot de conclusie waren gekomen dat Olsson het moest worden.

Goed bevallen

De Zweed was verrast toen hij hoorde over de procedure, maar het is hem goed bevallen. Zijn spelers wel geschikt om hun eigen nieuwe baas te kiezen? ‘Haha, anderen waren ook bij de keuze betrokken, maar ik denk dat het geen slecht idee is om te horen wat zij voor gevoel hadden.’

Olsson werd zelf tijdens het EK eerder dit jaar enthousiast van het snelle, attractieve spel van zijn nieuwe ploeg. Toen bekend werd dat de bond niet verder zou gaan met de IJslander Erlingur Richardssson liet zijn zaakwaarnemer weten dat hij interesse had om hem op te volgen. ‘Je kon vanaf de bank voor de televisie voelen dat er een goede teamgeest is’, legt hij uit waarom hij solliciteerde. De Nederlandse handballers zijn de laatste jaren bezig met een gestage opmars. In 2020 deden ze voor het eerst mee aan een EK, dit jaar verrasten ze door de poulefase te overleven en te eindigen op een tiende plek.

Die prestatie leverde Nederland veel sympathie op en droeg er aan bij dat het in januari volgend jaar ook op het WK te zien is. In eerste instantie lukte het de handballers net niet om zich te kwalificeren, omdat ze een play-off van Portugal verloren. Een wildcard, waar flink voor moest worden gelobbyd, bracht redding: voor het eerst sinds 1961 zijn ze actief op het hoogste mondiale podium.

Sterspeler ontbreekt

Olsson werd zelf als speler twee keer wereldkampioen en won driemaal olympisch zilver. Op de Spelen in Londen in 2012 herhaalde hij dat, nu als bondscoach van zijn geboorteland. In zijn eerste wedstrijd met Nederland, de EK-kwalificatiewedstrijd van donderdag tegen België, moet hij het stellen zonder sterspeler Luc Steins. De Limburgse spelmaker van Paris Saint-Germain is geblesseerd aan zijn knie. Ook zondag in de uitwedstrijd tegen Griekenland zal hij ontbreken. ‘Ik denk dat we dit goed op kunnen vangen’, zegt Olsson. ‘We hebben andere spelers die goed op die positie kunnen spelen. Tegen dat soort dingen loop je altijd aan als coach, daarom is het ook zo moeilijk om precies te zeggen waar dit team zal eindigen.’

De Zweed is ambitieus en voorzichtig tegelijk. Hij denkt dat Nederland op termijn kan toegroeien naar de top, maar hoelang dat duurt en waar het plafond precies ligt, daar wil hij zich niet op vastleggen. Ook wil hij liever niet te veel zeggen over wat hij wil veranderen aan het team. ‘Dat was ook de moeilijkste vraag van de spelers’, legt hij uit. ‘Hoe ik hun team beter kon maken. Daar kun je niet snel antwoord op geven, daar had ik twee dagen over kunnen praten.’

Flexibeler worden

Hij heeft zeker ideeën, vooral over de manier van verdedigen. Hij hoopt onder meer dat het lukt om meer systemen te beheersen, zodat zijn ploeg flexibeler kan worden. ‘Maar daar kun je van buitenaf iets van vinden, je kunt het pas echt zien als je met ze gaat trainen. En dat doe ik nu pas voor het eerst.’

Het is precies die bedachtzame houding waar de handballers op aansloegen. ‘Hij kwam niet met een hele waslijst’, zegt Kay Smits, lid van de spelersraad. Olsson viel volgens hem in het gesprek op door zijn creativiteit. ‘Hij hield geen mooi verhaal dat het allemaal beter zou worden, hij weet dat het tijd kost om dingen te veranderen.’

Olsson heeft het zelf als speler altijd moeten doen met coaches die van bovenaf werden aangesteld. ‘Het was een andere tijd’, lacht hij. ‘Bij mijn club Kiel had ik zeven jaar lang dezelfde coach en bij het nationale team zelfs vijftien jaar.’

Na zijn eigen ervaring zou hij het andere bonden of clubs zeker niet afraden om spelers meer bij sollicitaties te betrekken. ‘Het hangt wel van de mentaliteit af’, zegt hij. Hij denkt dat dit goed bij dit land en deze ploeg past. En bij hem. ‘Ik kan er niks negatiefs over zeggen.’