Nieuwe bondscoach Caprara moet voor fris elan zorgen bij volleybalsters

Giovanni Caprara wordt gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalsters op het hoofdkantoor van de Nevobo. Beeld ANP

De man die Rusland in 2006 wereldkampioen maakte zal de Nederlandse volleybalsters in januari naar de Olympische Spelen moeten leiden. De Italiaan Giovanni Caprara (‘zeg liever Gianni’) werd maandag in Utrecht gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van de nationale vrouwenploeg. Hij komt in plaats van de vorige maand ontslagen Amerikaan Jamie Morrison.

Caprara, een man met groot aanzien in de coachwereld, moet het verval van de volleybalploeg, de nummer vier van het WK van vorig jaar, zien te stuiten. Deze zomer werd een rampjaargetijde voor de Nederlandse vrouwen die bij hun eerste kans op een olympisch ticket smadelijk (0-3) verloren van Italië. Een goede maand later volgde op het EK een soortgelijke afstraffing door Turkije. Daarna verviel de ploeg, bij de prestigieuze World Cup in Japan, in een zo matige vorm dat aan het directe ontslag van Morrison niet te ontkomen viel.

De nieuwe coach, die zich met zijn 56 jaren ‘oud’ noemt, moet fris elan aan het team geven. Dat heeft begin januari, van 7 tot 12 om precies te zijn, in Apeldoorn de kans om het laatste Europese ticket voor de Olympische Spelen van Tokio te grijpen. De volleybalbond Nevobo heeft daartoe 1,25 miljoen euro geïnvesteerd, het aantrekken van de topcoach Caprara daarbij niet inbegrepen.

Caprara, dagelijks werkzaam voor het clubteam Il Bisonte uit Florence, verklaarde het ‘een grote eer’ te vinden door Nederland gevraagd te zijn. Hij gaat zijn nieuwste team stressbestendig trachten te maken. ‘Dat zij de druk kunnen verdragen.’ Ze moeten leren om niet negatief te denken. ‘In het moment blijven. Plezier beleven. Zoals ik dat vandaag beleef door deze persconferentie te geven.’

De Italiaan, ogenschijnlijk een man van ratio, werd enkele keren gevraagd zichzelf te vergelijken met Giovanni Guidetti, de vurige Italiaan die in 2015 en 2016 grote successen bereikte met Oranje en daarna naar Turkije vertrok. De heimwee naar die tijden, van een emotioneel meelevende coach langs de zijlijn, zit diep verstopt in de Nederlandse wanprestaties van deze zomer.

Caprara zei het liever niet te hebben over zijn landgenoot die bij het olympische kwalificatietoernooi (OKT) in Apeldoorn met de nationale ploeg van Turkije de voornaamste tegenstander lijkt. ‘Maak ‘m niet te groot’, sprak hij over Guidetti. Vervolgens vertelde Caprara hoe hij met het clubteam van Eczacibasi Istanbul tegen Vakifbank, het vaak zo superieure vrouwenteam van Guidetti, speelde en dat versloeg.

Het was een gewonnen slag in een wedstrijd die Caprara geen ‘oorlog’ wenst te noemen. ‘Dit is niet tussen twee coaches. Dit is een wedstrijd tussen twee teams.’ Waarna hij aangaf in meer landen gewerkt te hebben: Rusland, Turkije en Italië. Daarmee toch een zekere rivaliteit inleidend.

Caprara, ‘mijn eerste keuze’ aldus technisch directeur Joop Alberda, zei zo gretig ja te hebben gezegd tegen het Nederlandse voorstel omdat hij uit zijn lange coachloopbaan de kenmerken van (zeven) Nederlandse volleybalsters kent: hun beroepsernst, hun zucht naar beter, hun leergierigheid. ‘Elke dag beter worden, ik ken dat van mijn Bisonte-speelsters Laura Dijkema en Nika Daalderop.’

Die twee waren buiten de onderhandelingen gelaten die in de nacht van zondag op maandag werden afgesloten. Dijkema stuurde de Nederlandse bond wel snel een filmpje, waarin zij haar tevredenheid over de aanstelling van haar clubcoach tot bondscoach ventileerde. ‘Ik werk sinds januari 2018 bij Il Bisonte Firenze met Giovanni. Hij is een onwijs ervaren coach die het maximale eist en best wel hard kan zijn. Maar hij heeft ook humor en zorgt voor een fijne werksfeer.’

De aanstelling van Caprara zorgt voor een veranderde positie voor Dijkema. Zij werd gaande het interlandseizoen de tweede spelverdeler van Nederland, achter de zich razendsnel ontwikkelende Britt Bongaerts. De veelgeprezen as Dijkema-Slöetjes werd daarmee verbroken. Caprara zei maandag klip en klaar dat Dijkema zijn eerste keuze zal zijn bij het OKT in Apeldoorn en dat hij normaal gesproken niet zal wisselen. De coach zei een best contact te hebben met Dijkema met wie hij in het Italiaans communiceert. ‘Zij is veel slimmer dan ik’, aldus de Italiaan.

De keuze voor deze hem bekende spelverdeler is logisch, omdat de voorbereiding op ‘Apeldoorn’ in recordtijd moet plaats vinden. Daags na Kerst is het verzamelen, op 28 december volgt een zesdaags trainingskamp in Berlijn, met drie oefenwedstrijden tegen Duitsland. Op 7 januari is de eerste OKT-interland, tegen Azerbeidzjan, het team dat deze zomer met 0-3 van Nederland verloor. Caprara coachte dat team. Hij wilde, na zijn interlandjaren met Rusland, weer proeven van het coachen van een nationaal team. Dat is hem goed bevallen.