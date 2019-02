Nieuwe auto van Max Verstappen toont volgende week pas ware gezicht

Max Verstappen rijdt in de Aston Martin RB15 in Northampton. Beeld Getty Images

Dat laatste is geen truc om de concurrentie te slim af te zijn, maar opgedragen door de Formule 1 in een poging het racen spannender te maken. Twee jaar geleden introduceerde de raceklasse ‘stoerdere’ auto’s, die een kwart breder waren. Gevolg was dat de grotere bolides meer lucht verplaatsten, waardoor ze voor hun werking afhankelijker werden van aerodynamica.

Coureurs klaagden de afgelopen jaren steen en been dat het nagenoeg onmogelijk was dicht achter een andere auto te rijden. Vleugels en aerodynamische foefjes ‘drukken’ de auto via het reguleren van luchtstromen namelijk op het asfalt. Als die luchtstromen worden verstoord, bijvoorbeeld vlak achter een andere auto, werken die onderdelen minder goed. Het gevolg: grip- en snelheidsverlies.

Dus is het de teams dit jaar verplicht te minderen met aerodynamische vindingen en de vleugels breder (voorvleugel: 20 cm, achtervleugel: 10 cm) te maken. Zo moeten de auto’s minder gevoelig worden voor ‘vuile lucht’ en elkaar beter kunnen volgen, waardoor inhalen makkelijker wordt.

Er zijn twijfels over of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Red Bull-adviseur Helmut Marko voorspelt op basis van simulaties dat er ‘helemaal niets’ verandert. ‘Inhalen is nog net zo moeilijk’, zei hij tegen racewebsite Motorsport.com. ‘De wijziging kost vooral geld. In ons geval zo’n 15 miljoen euro’, zei de Oostenrijker.

De Aston Martin RB15. Beeld red bull media house

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff is sceptisch. Volgens hem is het de teams allang gelukt op andere manieren de verloren neerwaartse kracht terug te winnen. ‘Ze strijden tegen in totaal tweeduizend aerodynamicaexperts bij tien teams. Er gaat niet veel veranderen’, voorspelde hij in november al.

Dus lijken de verplichte aanpassingen op Verstappens RB15 weinig relevant. Hetzelfde geldt voor de nieuwe kleurstelling op zijn auto. Die is eenmalig, benadrukte Red Bull woensdag. Mogelijk om zo de concurrentie alvast wat zand in het ogen te strooien. Door bepaalde lijnen en kleuren te gebruiken, zijn aerodynamische vindingen en vleugeltjes lastiger te zien.

Die strategie hanteert het team al jaren. Mercedes, de wereldkampioen van de afgelopen vijf jaar, presenteerde woensdag een paar uur eerder wel meteen de ‘echte’ auto.

Toch blijft het enigszins een verrassing hoe Verstappens auto eruitziet als hij maandag tijdens de eerste testweek in Barcelona de garage uitrijdt. De wit met rode helm die hij vorige week toonde, was een trendbreuk met de donkere helmen van de voorbije jaren, die waren afgestemd op zijn overwegend donkerblauwe auto. Het suggereert dat zijn auto een soortgelijke transformatie heeft ondergaan.

Het gespeculeer over het effect van regelwijzigingen en kleuren valt alleen weg bij waar het voor Verstappen om draait dit seizoen: de Honda-motor onder zijn motorkap. Hamvraag dit jaar is of de vijfvoudig GP-winnaar met Japanse aandrijving in staat is te strijden om de wereldtitel. Iets dat met Renault-motoren de afgelopen drie seizoenen niet lukte.

Woensdagmiddag legde hij voor een promotiefilm op het circuit van Silverstone zijn eerste meters af met zijn Honda-krachtbron. Over ruim een maand start het nieuwe seizoen in Melbourne.

‘Ik stel mezelf nog geen doelen’, zei Verstappen deze week voorzichtig in een interview op de website van zijn team Red Bull. ‘We verwachten veel, maar het zal bij de eerste race in Australië niet meteen perfect zijn. Daar is tijd voor nodig. Ik ben optimistisch, maar ook realistisch.’