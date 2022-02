Nieuwe auto’s, nieuwe kansen. Maar of de F1 spannender wordt weet ook Max Verstappen niet na 206 testronden

Max Verstappen stapt woensdag in de RB18 tijdens de eerste testdag op het Spaanse circuit van Catalunya. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Ze ogen gestroomlijnder, eenvoudiger en moeten elkaar boven alles makkelijker kunnen inhalen. De Formule 1 trapte afgelopen week in Barcelona een nieuw tijdperk af, met compleet nieuw ontworpen auto’s. Na drie dagen testen blijft het nog wel gissen naar het antwoord op de grote vraag: maken ze van de Formule 1 een spannendere sport?

Ruim twee maanden geleden stapte Max Verstappen als wereldkampioen uit zijn auto. Woensdag en vrijdag zat hij in zijn bolide, die zo’n beetje op alle vlakken anders is. De talrijke vleugeltjes, gleufjes en tierelantijnen van zijn kampioensauto zijn verdwenen. Hij heeft er een auto voor terug die werkt volgens een compleet ander aerodynamische principe. Verder zijn onder meer z’n velgen groter geworden (van 13 naar 18 inch), zodat ze wat meer lijken op banden van straatauto’s.

De ommezwaai heeft grote gevolgen voor Verstappen, van het aanpassen van zijn rijstijl tot het zicht vanuit zijn cockpit; door zijn lage zitpositie moet hij leren in de bochten om zijn grotere banden heen te kijken.

Achtervleugel: Net als de voorvleugel ook simpeler en ronder gemaakt. En één geheel, ook om zo minder verstoorde lucht te creëren voor achtervolgende auto’s. Teams hebben beperkte ontwikkelingsvrijheid. Beeld REUTERS

‘Dus dan is het heel fijn om heel veel kilometers te maken’, zei hij donderdag in gesprek met de Nederlandse pers. Hij reed in totaal 206 ronden, goed voor zo’n 960 kilometer. Tegelijk wilde hij de veranderingen ook niet te groot maken. ‘Want je past je altijd al aan om de auto zo snel mogelijk te laten gaan, zelfs per wedstrijd.’ Om daar met pretogen aan toe te voegen: ‘Ik stuur nog altijd links- en rechtsom, hoor. En het rem- en gaspedaal zitten ook nog op dezelfde plek.’

Zijn collega-coureurs spraken op een soortgelijke, voorzichtige manier over hun eerste ervaringen. Niemand durfde direct harde conclusies te trekken. Ook omdat niemand daadwerkelijk een idee heeft hoe alle wijzigingen in de praktijk zullen uitpakken. Daarvoor is er simpelweg te veel veranderd.

De Formule 1 werkte ruim vier jaar aan het concept voor 2022. Streven daarbij was auto's te ontwikkelen die elkaar beter kunnen inhalen en dus garant staan voor meer spektakel. De klasse kwam toen al snel uit bij een aerodynamisch concept dat begin jaren 80 voor het laatst was gezien in de klasse: het zogenoemde grondeffect.

Vorig jaar waren de bolides nog voor een groot deel afhankelijk van luchtstromen over de auto, waardoor die van bovenaf op het asfalt wordt gedrukt. Een kleine verstoring in de lucht was dan al voldoende voor grip- en snelheidsverlies. Het gevolg was dat coureurs daardoor met moeite vlak achter elkaar konden rijden, laat staan inhalen. Zelfs niet als de een aanzienlijk sneller was.

Banden: De velgen zijn vergroot van 13 naar 18 inch. Daarmee lijken de F1-banden wat meer op die van straatauto’s, die de afgelopen jaren ook groter zijn geworden. Verder zitten er voor het eerst sinds 2009 wieldoppen op de velgen, om zo de luchtstromen die de banden creëren beter te controleren. Om die stromen verder te reguleren zitten er ook vleugeltjes over de banden. De banden hebben wel effect op het zicht van de coureurs, die laag in hun cockpits zitten. Dat uitzicht wordt deels gehinderd. Beeld AP

Dit seizoen geeft niet langer de luchtstroom over de auto de doorslag, maar luchtverplaatsing onder de auto wordt cruciaal; het grondeffect. Via twee tunnelachtige inkepingen aan de onderkant (de vloer) wordt Verstappens nieuwe RB18 op het asfalt gezogen.

Er zijn nog tal van zaken anders. Zo zijn de voor- en achtervleugel aanzienlijk simpeler geworden en is de vrijheid van de technici om op dit soort onderdelen eigen vondsten te plaatsen vrijwel aan banden gelegd. De zogenoemde bargeboards aan de zijkant van de auto, vol vleugels en gleuven, zijn zelfs helemaal geschrapt.

Met het beperken van de ontwerpvrijheid wil de klasse voorkomen dat één gewiekste vondst het zorgvuldig uitgedachte principe irrelevant maakt. Ook kunnen teams zo het grondeffect niet sterker maken, met alle gevaren van dien. Om die reden werd het principe in de jaren 80 verboden; teams zogen met tal van foefjes hun auto’s zo vast op het asfalt, dat bij het geringste verlies van die zuigkracht megacrashes ontstonden.

Dat het effect onvoorspelbaar kan zijn, ervoeren de teams deze week al in Barcelona. Tal van auto’s stuiterden op het rechte stuk als een soort hobbelpaard, omdat ze bij hoge snelheden het grondeffect heel even kwijt waren. Het gehobbel, wat met name oncomfortabel was voor de coureurs, was niet voorzien in windtunnel- en simulatortests. Met als gevolg dat de komende weken technici in tal van fabrieken hun hoofd zullen breken over hoe het onbedoelde gevolg weer teniet te doen.

Het is een van de voorbeelden waarom de ontwerper van Verstappens auto, Adrian Newey, vorig jaar in een Red Bull-podcast al zei dat het dit jaar ging om de grootste aanpassingen aan F1-auto’s in veertig jaar. De Brit die tien coureurs aan een kampioensauto hielp, vreesde meer eenheidsworst, omdat hij als ontwerper minder zijn stempel kon drukken.

De onderkant De onderkant, of ‘vloer’, is aangepast als het gaat om zowel de vorm als het concept. Opvallendst zijn de twee ‘tunnels’ die lopen van de voorkant naar de achterkant van de auto. Die creëren het zogenoemde grondeffect; hierdoor wordt de auto naar het asfalt ‘gezogen’ vanwege de lucht die onder de auto doorstroomt. Vorig seizoen werd de auto nog op de weg ‘gedrukt’ door de lucht die over de auto stroomde. De auto’s waren daardoor ook aanzienlijk kwetsbaarder voor verstoringen in de lucht als ze vlak achter een tegenstander reden.

Nu alle 2022-auto’s zijn onthuld, blijkt Neweys vrees ongegrond: geen een is hetzelfde. Met name de dikkere zijkanten van de auto’s, de zogeheten sidepods, verschillen aanzienlijk. Zo heeft Mercedes gekozen voor lange, slanke sidepods, terwijl Ferrari juist een brede variant heeft bedacht.

Verstappens team Red Bull baarde het meeste opzien met een flinke uitsnede in de sidepod, tal van golvende lijnen en opvallende, brievenbusachtige luchthappers aan weerszijden van de cockpit. Allemaal om optimaal van het grondeffect te profiteren en tegelijk de auto zo aerodynamisch mogelijk over circuits te laten schieten.

De creatie van Newey oogde als de creatiefste interpretatie van de nieuwe regels. Niet voor niets toonde het team de opmerkelijke zijkant pas in Barcelona voor het eerst. Je moet de concurrentie zo lang mogelijk in het ongewisse laten.

Sidepods: Omdat de zogenoemde bargeboards vol vleugeltjes en gleuven zijn geschrapt, is de zijkant van de auto nog belangrijker geworden voor de luchtstromen onder en over de auto. Bij dat deel van de auto hadden de teams dit jaar ook de meeste ontwerpvrijheid. Die is maximaal gebruikt, bleek in Barcelona. De sidepods – de brede zijkanten van de auto’s met daarin onder meer de radiatoren – is bij zo’n beetje elke auto anders. Met weer gevolgen voor hoe de lucht wordt geleid naar de onderkant, hoe effectief de auto daarmee op het asfalt wordt gezogen en hoe aerodynamisch de auto in zijn geheel is. Het is afwachten welk team de beste filosofie heeft bedacht. Beeld Pro Shots / Michael Potts

Of het ook het succesvolste hersenspinsel is, is afwachten. De Nederlandse F1-fotograaf Peter van Egmond was sinds 1985 present bij meer dan 500 races. Hij zag alle grote regelwijzigingen voorbijkomen. Ook op het circuit van Catalonië keek hij zijn ogen uit. Zijn eerste gevoel? ‘Niemand weet volgens mij oprecht al of hij de winnende auto heeft gebouwd.’ Er waren in Barcelona geen duidelijke winnaars of verliezers, een groot verschil met 2014, toen de Formule 1 overstapte naar de complexe V6 hybridemotoren.

Van Egmond: ‘Red Bull had bij het testen toen meteen echt megaproblemen, die allemaal gerelateerd waren aan de koeling. De rook kwam er aan alle kanten uit en op een gegeven moment werden er zelfs maar gaten in het bodywork gezaagd’, zegt Van Egmond.

Nu zijn eventuele problemen voor buitenstaanders een stuk minder zichtbaar, zegt hij, omdat er op motorvlak nagenoeg niets is veranderd. Wat hem opvalt, is dat teams door al die vraagtekenseen stuk minder naar elkaar kijken dan bij andere testdagen. ‘Want dat heeft nu nog geen zin. Iedereen heeft iets gebouwd waarvan zij denken dat dat het beste is.’

Er is tot de eerste race in Bahrein op 20 maart dus ook niet te zeggen of met de nieuwe bolides een van de grootste kritiekpunten van Formule 1 wordt aangepakt: meer spektakel en minder voorspelbaarheid. Max Verstappen reed bewust al even dicht achter auto’s, om te kijken of hij die gemakkelijker kon volgen. ‘Het voelde wel iets stabieler aan’, ervoer hij. Vorig jaar verloor hij in zo’n situatie al snel veel grip. ‘En ook op een hele rare manier. Dus dat hij opeens heel erg uitbrak of veel onderstuur creëerde. Dat was nu minder.’

Voorvleugel: Simpeler en ronder, zodat er minder ‘verstoorde’ luchtstromen ontstaan. Speelt een cruciale rol in het nieuwe aerodynamisch concept, als eerste onderdeel dat in aanraking komt met lucht. Beperkte vrijheid van de teams om aan te passen naar eigen inzicht, om zo niet het nieuwe concept te verstoren. Beeld ANP

Aan de andere kant: zeker in snelle bochten zal er altijd wat gripverlies zijn ‘als je binnen een seconde of halve seconde zit’, aldus Verstappen. ‘Dat is ook niet iets wat je kunt verhelpen. Als het allemaal iets stabieler blijft, is het sowieso beter en hopelijk zit het veld iets dichter bij elkaar. Waarschijnlijk niet meteen, omdat in het eerste jaar na zo’n grote wijziging de verschillen vaak iets groter zijn. Maar als dit gewoon goed werkt, moeten we het zo lang mogelijk proberen aan te houden.’

Formule 1 schrapt GP van Rusland De Formule 1 heeft besloten de Grote Prijs van Rusland te schrappen. De race, die op de kalender stond voor september dit jaar in badplaats Sotsji, is volgens de raceklasse ‘onmogelijk’ te organiseren gezien de oorlog in Oekraïne. In een persbericht benadrukte de Formule 1 vrijdag dat de sport landen aandoet ‘met een positieve insteek, om zo mensen en naties bij elkaar te brengen’. Het besluit is in samenspraak met racefederatie FIA en de tien teams genomen. De partijen kwamen donderdagavond voor spoedoverleg bijeen in Barcelona, waar de Formule 1 de testdagen voor het nieuwe seizoen organiseert. De oorlog in Oekraïne raakte de Formule 1 ook op andere vlakken. Zo heeft het Amerikaanse Haas-team het Russische meststofbedrijf Uralkali als hoofdsponsor. Vrijdag schrapte de renstal alle logo’s van het bedrijf van de auto’s en teamgebouwen. Ook waren de kleuren van de Russische vlag vrijdag verdwenen van de auto. Haas heeft ook de enige Russische coureur in de Formule 1 onder contract: Nikita Mazepin. Zijn toekomst is ongewis. De vader van Mazepin, Dmitry, heeft nauwe banden met president Poetin. Mazepin twitterde vrijdag enkel dat hij in deze ‘moeilijke tijd’ geen controle heeft over ‘veel van wat er wordt gezegd en gedaan’.