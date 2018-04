Nieuwe atletiekregel weert vrouwen met te veel testosteron, tenzij ze hormoontherapie ondergaan

Haar verschijning veroorzaakt bij de argeloze atletiektoeschouwer steevast een schrikreactie. Tussen de frêle 800-meterloopsters lijkt Caster Semenya een ongewenste indringer.



De Zuid-Afrikaanse atlete is groter, breder en gespierder dan haar tegenstanders. Ze draagt andere kleding: een kniebroek en een t-shirt dat haar schouders bedekt. Haar manier van rennen wijkt ook af. Ze loopt rechtop, in een trage pas die de indruk wekt dat ze zich inhoudt. Misschien doet ze dat ook. Toch is ze de snelste van allemaal.



In 2016 schreef sportredacteur Mark van Driel dit artikel over het testosterongehalte van Caster Semenya. Nu de regelgeving over de indeling in sekses is aangescherpt door de internationale federatie IAAF wordt de Zuid-Afrikaanse gedwongen testosteronverlagende medicatie te nemen - of mee te doen met de mannen.



De positie waarin 'te mannelijke' atletes worden geplaatst is al langer moeilijk, de opties vaak beperkt: medicatie, of zelfs opereren, schreef Volkskrantredacteur Ellen de Visser in 2013. 'Hoe kijken deze vrouwen over tien jaar terug, als de medailles niet meer lonken?'