Nieuwe afgang voor Ten Hags Manchester United: 4-0 tegen Brentford

Bruno Fernandes kan het amper bevatten, maar ook Brentford walst over United heen. Beeld Reuters

Na het afgelopen rampseizoen leefde bij United de overtuiging dat het niet slechter kon. Dat blijkt te optimistisch te zijn. Wat de Mancunians in het snikhete Community Stadium lieten zien, valt met geen pen te beschrijven. Aanvallend stelde het niets voor, ondanks de terugkeer van Cristiano Ronaldo in de basis. Het middenveld slaapwandelde en de verdediging leek een zonnesteek te hebben. Nieuw ten opzichte van vorig seizoen was dat ook de keeper deelde in de malaise.

In de tiende minuut dook David de Gea knullig over een houdbare schuiver van Josh Dasilva heen. Kort daarvoor was Ronaldo van de bal gezet door de gretige en jagende spelers van Brentford. De gastheren deden hun bijnaam The Bees eer aan door de Mancunians voortdurend lastig te vallen. Hun voornaamste doelwit waren de verdedigers van United die nu eenmaal niet de kwaliteit bezitten om op te bouwen. Op die manier ontstond ook de tweede goal, acht minuten later.

Lisandro Martínez nam de doeltrap en schoof de bal naar zijn doelman. De Gea maakte vervolgens een pupillenfout door de bal door het midden naar de onder druk staande Christian Eriksen te passen. De Deen werd van de bal gezet door zijn landgenoot Mathias Jensen, die makkelijk de 2-0 binnenschoof. Voor Eriksen was de terugkeer naar Brentford een drama. Nadat de spelverdeler vorige week als spits was opgesteld, opereerde hij nu als verdedigende middenvelder.

De terugkeer van Christian Eriksen (r) op het veld van Brentford liep uit op een sof. Beeld AP

De United-verdediging heeft niet alleen moeite met opbouwen, maar ook met hoge ballen. Dat bleek na een half uur spelen. Bij een hoekschop won Ivan Toney bij de tweede paal een kopduel van Eriksen en bij de andere paal was de kleine Martínez vervolgens geen partij voor de sterke verdediger Ben Mee. In de rust zou de oud-Ajacied worden vervangen. Voor de wedstrijd had Ruud Gullit, terecht, zijn vrees uitgesproken dat Ten Hag het fysieke gehalte van de Premier League misschien onderschat.

Slim aankoopbeleid

De van Burnley overgekomen Mee typeert het slimme, gerichte aankoopbeleid waar Brentford bekend om staat. Het tegenovergestelde is het geval bij de vervallen grootmacht uit Manchester. Twee van de aankopen – Eriksen en Martínez – beleefden een beroerde eerste helft. De derde aankoop, Tyrell Malacia, kwam erin toen de wedstrijd al verloren was. Hoe groot de paniek bij United is, bleek begin vorige week toen gelekt werd dat Ten Hag overwoog om Marko Arnautovic naar Old Trafford te halen.

Ten Hag had voor de wedstrijd gezegd dat versterkingen noodzakelijk zijn. De selectie die hij nu heeft, is kwalitatief nog minder dan vorig jaar. Van de Tukker is bekend dat hij spelers beter kan maken, maar dat is bij prutsers als Fred, Scott McTominay en Harry Maguire een te grote opgave. Het probleem is dat echte topspelers niet meer naar het Theatre of Dreams willen komen, waardoor de club nu onderhandelt met het Franse probleemkind Adrien Rabiot, die weg wil bij Juventus, maar ongewild is.

Het was echter niet alleen zo dat Manchester United zo slecht speelde. Wat Brentford liet zien was bij vlagen fantastisch. Trainer Thomas Frank heeft een hecht team gesmeed, waarbij Eriksen amper wordt gemist. Hoe goed de West-Londense club is, bleek bij de vierde goal. In zijn eigen strafschopgebied zette Jensen – hij weer – de onzichtbare Jadon Sancho van de bal en stuurde Toney de diepte in. De spits legde de bal planklaar voor collega Bryan Mbeumo. Het was de eerste zege van Brentford op The Reds sinds 1938. En wat voor een.

Voor United geldt de wijsheid van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer: het ergste moet nog komen. Op 22 augustus ontvangt het Liverpool.