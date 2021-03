Nieuw-Zeeland prolongeert winst America's Cup, de prestigieuze zeilbeker

Het Nieuw Zeelandse zeilteam na de winst van de America's cup Beeld AFP

Het team, waarvan de Nederlander Carlo Huisman (30) deel uitmaakt, maakte een gewaagde start in de verwachting betere wind te vinden aan de rechterkant van de wedstrijdbaan. Dat bleek zo te zijn: Luna Rossa raakte steeds meer achterop in de race, die dankzij een gemiddelde snelheid van zo’n 35 knopen (65 kilometer per uur) nog geen half uur duurde.

Het is de vierde keer dat de Nieuw-Zeelanders de America’s Cup omhoog mogen houden. In 1995, 2000 en 2017 waren zij ook de winnaar van dit zeiltoernooi, dat vanwege zijn enorme budgetten en drang naar technologische vernieuwing vaak wordt vergeleken met de Formule 1.

Bootsnelheid

Vier jaar geleden versloegen de Kiwi’s met overtuiging de Amerikaanse bekerhouder dankzij een superieure bootsnelheid. Ook dit keer ging de boot van Team New Zealand harder. Dat is opmerkelijk omdat Nieuw-Zeeland met zijn vijf miljoen inwoners maar een klein land is en de ploeg niet financieel wordt gesteund door een vrijgevige miljardair, zoals het geval was bij de Amerikanen vier jaar geleden en bij de Italianen nu. De Nieuw-Zeelanders worden daardoor steeds gedwongen om extra innovatief te zijn.

In 2017 waren zij verrassend voor de dag gekomen met een boot waarin hometrainers waren gemonteerd. De gedachte was dat er meer kracht met de benen kan worden opgewekt voor de bediening van de lieren en de hydraulische systemen dan de zogeheten koffiemolens die met de armen werden bediend. De fietsende bemanningsleden waren een van de factoren waardoor de catamaran van Team New Zealand sneller over het raceparcours vloog. De inzet van wielrenners had wel een nadeel: zij torenden hoog boven de rompen uit, waardoor ze veel luchtweerstand veroorzaakten.

Dat is vermoedelijk de reden waarom zij niet zijn teruggekeerd in de AC75, het nieuwe, snellere boottype dat de Nieuw-Zeelanders na hun overwinning in 2017 hebben bedacht. Er wordt nu niet meer in catamarans gevaren, maar in monohulls (boten met één romp). De AC75's beschikken aan elke kant over dezelfde beweegbare armen waaraan foils zitten, de vinnen die de boten bij een bepaalde snelheid uit het water duwen waardoor ze veel harder gaan.

Foils

Met de vorm en grootte van die foils mochten de teams binnen bepaalde grenzen experimenteren. De Nieuw-Zeelanders gebruikten veel kleinere vinnen dan hun Italiaanse uitdager. Die leveren minder weerstand in het water op en dus meer snelheid. De wendbaarheid van de boot neemt daarentegen af, vooral bij weinig wind. In het begin van de raceserie was dat duidelijk te zien: Luna Rossa wist bijvoorbeeld beter te manoeuvreren in de beperkte ruimte die de twee deelnemers voor elke start ter beschikking staat. Mede daardoor wisten de Italianen in de eerste zes wedstrijden drie overwinningen te behalen. De Nieuw-Zeelanders kregen hun boot evenwel steeds beter onder de knie, waardoor hun snelheidsvoordeel steeds bepalender werd.

Voor de vijfde keer zagen de Italianen hun poging stranden om de America’s Cup te winnen. Al die pogingen zijn voor een belangrijk deel gefinancierd door de thans 74-jarige Patrizio Bertelli, die samen met zijn vrouw het modehuis Prada bestiert. De Italiaanse ondernemer heeft een vermogen besteed aan de het veroveren van de heilige graal, maar gooit nog steeds niet de handdoek in de ring. Kort na de nieuwe nederlaag werd bekendgemaakt dat Luna Rossa er de volgende keer weer bij is.