Nieuw wonderkind Andreeva (16) strandt op Wimbledon in het zicht van de kwartfinale

Mirra Andreeva (16) geeft op Wimbledon uiting aan haar frustratie. Beeld Getty Images

Als Mirra Andreeva vanavond het licht uitdoet in haar slaapkamer, gaat ze in gesprek met zichzelf. Over hoe ze een woede-uitbarsting voortaan moet voorkomen op de tennisbaan. Over dat ze het toch maar ver geschopt heeft op Wimbledon, als qualifier tot de vierde ronde - al eindigt ze met verlies (3-6, 7-6, 6-2). En hoe ze zichzelf op het grootste tennispodium heeft neergezet als 16-jarig wonderkind.

In sommige sporten wordt gepleit voor een hogere minimumleeftijd voor sporters, om mentale en fysieke problemen op jonge leeftijd te voorkomen. In het kunstschaatsen gaat de leeftijd voor deelname aan internationale seniorentoernooien van 15 naar 17 jaar. Als het aan de Nederlandse gymnastiekunie ligt, wordt het huidige minimum van 16 veranderd in 18 jaar.

In de tenniswereld is dat niet aan de orde. Daar is 14 jaar de minimumleeftijd voor een professionele tennisser. De WTA-tour, de vrouwencompetitie, hanteert wel een maximum voor het aantal toernooien dat een meisje onder de 18 mag spelen. Een regel die in 1994 van kracht werd, na de publieke strijd die Jennifer Capriati als tiener doormaakte. Capriati, die op haar dertiende in het proftennis terechtkwam en diverse jeugdrecords brak, kwam in de jaren daarna in opspraak, onder andere door winkeldiefstal en het bezit van marihuana.

Ervaring en belofte

Op baan twee op Wimbledon is het maandag een treffen van ervaring met belofte. Aan de ene kant de 178 centimeter lange Amerikaanse Madison Keys, 28 jaar, en ‘meerdere tennistijdperken’ oud. ‘Ik zag het einde van de carrières van sommige mensen, zag van anderen het midden, maar zie spelers ook beginnen.’

Aan de andere kant van het net iemand uit die laatste categorie: de twaalf jaar jongere Russin Andreeva, een 171 centimeter lange, smalle blondine, die als ritueel elke avond in bed begint te praten met zichzelf, ‘alsof ik tegen mijn moeder of coach praat’. Hun gemene deler is meer dan de vierde ronde op Wimbledon waarin ze nu allebei staan. Ook Keys kwam ooit binnen als grote belofte. Als beoogd opvolger van Serena en Venus Williams, toen ze op haar 14de Serena Williams in vijf sets versloeg.

De Williams-zussen en Kim Clijsters ­braken als tiener door en bleven vervolgens als twintiger ook succesvol. Hetzelfde geldt voor Maria Sjarapova, landgenote van Andreeva, die op haar 16de Wimbledon won en waarover Andreeva zegt: ‘Ik was nog niet geboren toen, ik heb dat historische moment nooit gezien.’

Maar tegenover veel succesvolle jonge speelster staan tienersterren met veel kortere, veelbewogen carrières. Capriati, Martina Hingis en Tracy Austin horen tot de bekendsten. Er zijn ook legio minder bekende vrouwen die kort mochten ruiken aan grandslamsucces maar sindsdien in de vergetelheid zijn geraakt. Meest recent nog Emma Raducanu, die sinds haar zege bij de US open in 2021 nauwelijks nog wedstrijden wint en kampt met blessures.

Jeugdige onbevangenheid

Het voordeel van de jeugd, weet Keys, de nummer 18 van de wereld, als geen ander: de onbevangenheid. Het niks te verliezen hebben. Andreeva, de nummer 102 van de wereldranglijst, lijkt maandag op weg de jongste kwartfinalist sinds 1997 (destijds met Anna Kournikova) te worden. Serena Williams voorspelde ooit over Keys: ‘Zij gaat veel grand slams winnen.’ Keys haalde sinds haar doorbraak als tiener op alle grand slams minimaal de kwartfinale, stond in de finale van de US Open, maar een grandslamtitel won ze nooit.

Andreeva is een fenomenale speelster, vindt Keys. Hoe ze beweegt, al helemaal op die leeftijd, ‘dat zie je normaal gesproken niet’. Hoe ze ballen van alle hoeken van de baan terug kan slaan. En in serveren, zegt Keys, is Andreeva vandaag beter dan zij. Hoewel Keys een set achter komt te staan én op 1-4 in de tweede set, nooit verliest ze haar vertrouwen. ‘Blijf in de wedstrijd’, zegt ze tegen zichzelf. ‘Dan gaan hopelijk mijn vele, vele, vele extra jaren aan ervaring bijdragen.’

En zo geschiedde. Tijdens Roland Garros sloeg Andreeva gefrustreerd een bal het publiek in, tijdens haar confrontatie met Coco Gauff. Ze sprak erover tegen zichzelf die avond in bed, in de hoop zich in de toekomst te beheersen. Maar ook nu op Wimbledon krijgt haar frustratie na de tweede set de overhand. Ze gooit haar racket tegen de grond, als ze verliest in de tiebreak, het levert haar een waarschuwing op, een waarin ze zich later kan vinden.

Racket op de grond

Maar dat is anders bij de set die volgt. Haar racket belandt op de grond. De scheidsrechter geeft haar een strafpunt, wat Keys direct een matchpoint oplevert. ‘Ik gleed uit. Ik gooide niet. Weet wat je doet’, zegt Andreeva nog, maar de scheidsrechter is onverbiddelijk. Zonder haar een hand te geven verlaat de Russin de baan. ‘Ze is een tiener’, klinkt het op de tribune.

Kinderen van zestien beschermen en alleen in het jeugdtoernooi toestaan? Keys pleit er niet voor. Zij noemt het geweldig dat Andreeva meedoet. Ze is goed, ze heeft een goed team om zich heen, al deze wedstrijden en ervaringen maken haar alleen maar beter en helpen later in haar carrière, denkt de Amerikaanse. ‘En voor de rest zou ik zeggen: negeer iedereen en alles wat ze zeggen, behalve wanneer je echt om hun mening geeft.’