Nieuw wereldrecord voor Nils van der Poel op 10 kilometer, Patrick Roest pakt zilver

De 25-jarige Zweed Nils van der Poel heeft zijn tweede olympische titel voor het grijpen. Beeld AFP

‘He got the action, he got the motion’, klonk er door de speakers van de Ice Ribbon toen Van der Poel aan de start van zijn 10 kilometer verscheen. Alsof hij dit stukje van de tekst van Dire Straits’ Walk of life kracht wilde bijzetten vertrok hij na het startschot direct ambitieus.

De 25-jarige Zweed heeft een unieke stijl, zwiepend met zijn bovenlijf op de rechte einden, met zijn linkerschouder naar beneden hangend in de bocht. Het ziet er soms wat wankel uit, maar het doet niets af aan zijn snelheid. Op de 5 kilometer, die hij afgelopen zondag won, was hij bij alle tussentijdse doorkomsten nooit de snelste. Op de 10 kilometer dankzij zijn openingsronden onder de 30 seconden, wel.

Wind in de rug

Toen Van der Poel vorig seizoen het wereldrecord in Thialf op 12.32,95 zette was dat een trendbreuk. In het decennium ervoor werden wereldrecords uitsluitend op de hooggelegen banen in Salt Lake City en Calgary gereden. Daar is de lucht ijler en daarmee de luchtweerstand lager. Dat maakt hogere snelheden mogelijk.

Dat het Van der Poel in Heerenveen lukte om weer een record op zeeniveau te rijden, werd toegeschreven aan het uitstekende ijs. En er werd ook gefluisterd dat in de Nederlandse hal de wind altijd een beetje in de rug staat. Met de aanscherping in Beijing, ook maar 49 meter boven zeeniveau, liet hij zien dat het toch vooral aan zijn eigen kwaliteiten te danken is.

Patrick Roest heeft ook op de 10 kilometer genoegen moeten nemen met zilver. Beeld EPA

Zijn belangrijkste concurrent, Patrick Roest, begon zijn 10 kilometer behoudend. Een dag eerder vertelde hij dat het altijd zoeken is naar een passende snelheid en dat de versnelling dan vanzelf komt. Dat gebeurde nu in twee etappes. Na 1.600 meter drukte hij zijn rondetijden onder de 31 seconden en vanaf halverwege dook hij nog verder omlaag met een reeks 29’ers.

Ondanks een steeds bonkigere stijl in de slotronden kwam hij tot 12.44,59. Net als op de 5 kilometer leverde het de 26-jarige Roest de zilveren medaille op.

De olympisch kampioen van 2014, Jorrit Bergsma, begon voortvarender dan zijn landgenoot, maar kon de snelle tweede helft niet pareren. De bijna 2 seconden voorsprong die hij aanvankelijk had opgebouwd smolt weg.

Corruptie

Anders dan Roest wist de 36-jarige Bergsma slechts één ronde in minder dan 30 seconden af te leggen. Hij finishte in 12.48,94 als vierde, bijna 3 seconden achter Ghiotto. De Italiaan was in zijn rit tegen Van der Poel even verrassend als stilletjes naar 12.45,98 en de bronzen medaille geslopen.

Roest had zich in de dagen voor de 10 kilometer niet gek laten maken door de persconferentie van Van der Poel waarin hij de Nederlandse schaatsbond van corruptie beschuldigde. De Nederlanders zouden via hun ‘embedded scientist’ proberen de ijsmeester op de olympische baan te beïnvloeden om een ijsvloer te krijgen die de eigen schaatsers het beste past. ‘Het is lastig inschatten hoe hij dit bedoeld heeft. Het is een bijzonder figuur’, zei Roest schouderophalend.

Het ijs leek sowieso niet in het voordeel van de Nederlandse stayers, eerder in dat van de ontketende Van der Poel. De Zweed trad in de voetsporen van zijn landgenoot Tomas Gustafson, de winnaar van olympisch goud op de 5 en 10 kilometer in 1988. Uitpuffend maakte hij glijdend door de binnenbaan een buiging naar de tribune.