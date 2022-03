Nieuw op de bingokaart van het vandalisme: een wc-bril

Jan Smit, dé Jan Smit, reageerde dinsdag op Twitter in niet mis te verstane bewoordingen op een bericht van zijn eigen club, Volendam. Kansloze actie van een paar individuen, schreef hij. Het was FC Volendam onwaardig en de excuses gingen naar Emmen. Hij hoopte dat de fantastische supporters van de club niet over één kam zouden worden geschoren. Daarna deelde hij een foto van een raar hondje.

Kansloze actie van een paar individuen. Dit is FC Volendam onwaardig. De excuses gaan naar Emmen! Hoop dat de rest van onze fantastische supporters schare niet over één kam geschoren wordt… 🧡 https://t.co/eR5IUUqlpU — JAN SMIT (@JanSmit) 15 maart 2022

Behalve zanger en tv-presentator is Smit commercieel directeur van Volendam. Hij was des duivels omdat supporters, dorpsgenoten waarschijnlijk, een avond tevoren in Emmen door het lint waren gegaan. Stoeltjes op de tribune waren vernield en in brand gestoken, toiletgroepen (d/h) kort en klein geslagen.

Op internet verschenen foto’s van omvergetrokken toiletpotten en wasbakken die van de muur waren gerukt. Tijdens de wedstrijd werd er vanuit het vak Volendam-supporters een wc-bril op het veld gegooid. Emmen won de wedstrijd om de koppositie met 4-1. Daar zal het wel iets mee te maken hebben gehad. Dan is een wc-bril snel gegooid.

Los van die wc-bril in De Oude Meerdijk – een noviteit – pasten de vernielingen in een trend die sinds het najaar weer zichtbaar is. Het voetbalvandalisme en voetbalgeweld nemen explosief toe in en rondom de stadions, of beter gezegd het vandalisme en geweld, want de vraag is of dit een maatschappelijke uitwas is (ja) en of de problemen exclusief zijn voorbehouden aan het voetbal (nee).

Zondag werd de wedstrijd PEC Zwolle - Feyenoord een kwartier stilgelegd omdat PEC-supporters spelers van Feyenoord probeerden te raken met bekers bier en vuurwerk. Later in de week moest de ME in Katwijk in actie komen om tijdens de derby gevechten te beëindigen tussen supporters van Quick Boys en Katwijk. Dorpsgenoten belaagden elkaar met vuurwerk en stokken.

Dus daar gáán we weer, met alle voorspelbare reacties van dien. Vandalisme en geweld zijn al bijna een halve eeuw onlosmakelijk met het voetbal verbonden. Het komt in golven en soms is het een paar jaar rustig, maar het gevaar dreigt voortdurend.

Als er een nieuwe golf komt, wordt ontsteld vastgesteld dat een kleine groep het verpest voor de rest, dat het de clubs niet kan worden aangerekend en dat de daders streng moeten worden gestraft. De vandalismebingokaart is al decennialang onveranderd en binnen een mum van je tijd val je in de prijzen.

Voetbal trekt gespuis aan. Twintig jaar geleden sprak ik erover met de toenmalige Ajax-voorzitter Michael van Praag. Hij beheerde bij Ajax de portefeuille supporterszaken. Dat deed hij met een bewonderenswaardig optimisme, maar ook met een zekere mate van berusting, want hij dweilde terwijl de kraan wagenwijd openstond.

Het ging over coke, alcohol en pillen en de ongeleide projectielen die daarvan het gevolg waren; jonge supporters, twintigers of nog jonger, die buiten zinnen vernielingen aanrichtten. Vaak hadden ze geen enkele binding met de club. Van Praag had geconcludeerd dat supportersgeweld een continu proces is, omdat er steeds nieuwe aanhangers komen.

Zestien eerder had publicist Nico Scheepmaker zich, zeker voor zijn doen, woedend uitgelaten over rellen en vernielingen tijdens een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Die rellen vond hij nog niet eens het ergste, schreef hij.

‘Het ergste vond ik dat zulk geteisem mij ertoe verleidt zulke woorden als ‘geteisem’, ‘tyfuslijers’ en ‘raddraaiers’ te gebruiken, en dat hun agressiviteit ook bij mij zo’n agressiviteit wakker riep dat ik tenslotte hoopte dat de politiehonden op ze af zouden worden gestuurd en dat ze met de lange lat of gummiknuppel in elkaar zouden worden geslagen.’

Dat overkomt mij nou ook elke keer en Jan Smit en al die andere goedwillenden waarschijnlijk ook. Wat me daarnaast bovenmatig irriteert, is dat ik voor mijn werk al 25 jaar een keer in de zoveel tijd een identieke column moet schrijven, het citaat van Nico Scheepmaker al drie keer eerder heb gebruikt en al blij ben met een wc-bril.