Nieuw hoofdstuk jongensboek: van vrijwilliger bij Telstar tot international

Jerdy Schouten (links) maandag in duel met Daley Blind op de training van het Nederlands elftal.

Het verhaal van middenvelder Jerdy Schouten kan zo in het boek Houd hoop, met als ondertitel: ‘handleiding voor jongeren met talent’. Bij ADO Den Haag moest hij weg in 2017, net 20 jaar. ‘Ik heb daar een paar klappen gehad en ging op trainingsstage bij ‘jong’-elftallen van clubs in de eerste divisie. Ik werd niet geselecteerd.’

Met de trein naar Leeuwarden, op proef bij Jong Cambuur. Afgewezen. Maar nu staat hij, voetballer van middenmoter Bologna in de Serie A, in het zonnetje in Zeist, langs een trainingsveld van de KNVB. Opgeroepen voor Oranje, weliswaar omdat andere controlerende middenvelders (De Roon, Clasie) ontbreken, maar hij krijgt zijn kans tijdens één of meer van de vier duels om de Nations League, tegen België, Wales (twee keer) en Polen.

Nooit opgeven dus. Slechts één optie bleef over, na al die afwijzingen. ‘Gewoon voetballen. Daarom ben ik toen naar Telstar gegaan, omdat ik daar de grootste kans zag om elke wedstrijd te spelen. Ik was niet eens meer bezig om hoog te komen. Ik wilde gewoon weer plezier hebben in voetbal. Telstar gaf me dat gevoel, ook omdat het een gezellige club is.’

Echte voetbalfamilie

Hoe hij zijn trots omschrijft, nu hij geen Witte Leeuw meer is, maar bijna leeuw van Oranje? ‘Ik kan alleen zeggen dat ik kippevel had toen ik het hoorde. Echt kippevel.’ Dat was kort na het telefoontje van bondscoach Louis van Gaal, toen het besef indaalde. De uitverkiezing stemde euforisch. Het ging zo, praktisch: hij rijdt met de auto terug naar Nederland, vanuit Italië, als hij een appje krijgt. Louis van Gaal wil hem spreken. Hij wisselt met zijn vriendin van stoel en praat met Van Gaal. Na het gesprek schreeuwt hij van blijdschap. ‘Mijn vriendin was ook niet kalm.’ De vakantie naar Curaçao is verzet. Nooit zat hij in jeugdelftallen van Oranje. ‘Hoop was er altijd.’

Schouten, geboren in Hellevoetsluis, komt uit een echte voetbalfamilie. Henk Schouten, een oom van zijn vader, is nog steeds topschutter aller tijden in één wedstrijd, met negen goals voor Feyenoord tegen de Volewijckers, in april 1956. Met neef Jerdy gaat het vaak over dat ene jaar eredivisie, bij Excelsior, toen hij zichtbaar was voor voetballend Nederland. ‘Maar bij Telstar in de eerste divisie heb ik de grootste ontwikkeling doorgemaakt. Bij Telstar ging ik voor het eerst mannenvoetbal spelen.’ Medespeler Anthony Correia herinnert zich dat Schouten met een hevig ontstoken teen een stuk uit zijn schoen knipte, om te kunnen meedoen. ‘Dat verhaal klopt. Het was volgens mij RKC-uit. Hahaha.’ Het was het bewijs van volwassenwording. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik dat in het jeugdvoetbal had gedaan.’

‘De eerste acht wedstrijden bij Telstar zou ik volgens afspraak voetballen op vrijwilligersbasis.’ Hij blonk meteen uit. ‘Het werden er daarom drie, geen acht. Toen is het contract snel opengebroken.’ Na een jaar toucheerde Telstar een ton of drie van Excelsior. Hij was intussen een andere speler geworden. Hij kwam als man op 10, de rol die iedere goede voetballer wil spelen, min of meer vrij achter de spits. ‘Als jeugdspeler was ik best een luie voetballer. Ik genoot misschien iets te veel van het spelletje. Ik wilde te graag trucjes doen. Dat is nu wel weg.’

Gerijpt in verdedigend opzicht

Trainer Mike Snoei posteerde hem meer naar achteren, op 6 zoals dat heet, als controlerende middenvelder. Passen, ontregelen en opbouwen, zien waar de ruimte ligt, gaten dichtlopen. Ballen afpakken en weer opbouwen. Zo’n speler is hij gebleven.

Dat omdenken nam al een aanvang in de A1 van ADO Den Haag, met Aleksandar Rankovic als trainer. ‘Bij hem begon de transformatie. Hij heeft me een stuk harder gemaakt, door me aan te pakken.’ De overgang naar Bologna was groot, maar Schouten liet meteen weten snel te willen voetballen. Dat lukte aardig, al is hij twee keer zwaar geblesseerd geweest.

Drie jaar Italië hebben hem gerijpt, vooral in verdedigend opzicht. Zijn bovenbenen zijn veel sterker dan voorheen. ‘Daaraan is flink gewerkt. Voor de training gaan we het krachthonk in.’ De benen van de rossige Schouten zijn overigens hagelwit, zeker voor een werknemer in Italië die vaak in korte broek loopt. ‘Als ik een stap buiten zet, moeten ze ingesmeerd met factor 50.’ Hij lacht uitbundig bij dit soort opmerkingen.

Hij wil presteren, volgend seizoen mogelijk op hoger niveau dan Bologna. ‘Ik ben hier niet alleen voor de gezelligheid.’ De vroegere jongen van trucjes deelt nu ook uit. ‘Dat heb ik geleerd. Ik schroom niet om mijn poot erin te zetten. Misschien zat dat er altijd in, maar in Nederland wordt het niet zo gevraagd als in Italië. Als ze zien dat je één keer niet vol het duel ingaat, krijg je op je kop.’