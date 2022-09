Nieuw hoofdstuk aan schaakrel: Carlsen beticht Niemann nu openlijk van valsspelen

Hans Niemann (rechts) en Magnus Carlsen in hun derde ronde partij voor de Sinquefield Cup. Beeld Photo: Lennart Ootes/Grand Chess Tour

Met de verklaring komt de Noor tegemoet aan de dringende vraag vanuit de schaakwereld om toe te lichten waarom hij zich op 4 september plotseling uit het toernooi om de Sinquefield Cup in Saint Louis terugtrok, nadat hij een partij tegen Niemann in de derde ronde had verloren. Twee weken later brak hij een wedstrijd tegen hem tijdens het online toernooi om de Julius Baer Generation Cup al na één zet af. Waterdicht bewijs voor bedrog levert Carlsen niet.

Tot dusver had hij slechts impliciet beschuldigingen geuit door na het verlaten van het toernooi in Saint Louis op Twitter een filmpje te plaatsen van voetbaltrainer José Mourinho, die beweert dat als hij spreekt in grote problemen geraakt. Na zijn eindwinst op het online toernooi liet hij weten snel met uitleg te zullen komen. Eerder, na de kwartfinales, had hij geconstateerd dat Niemann wel goed speelde. Hij schreef dat toe aan de bijdrage van diens mentor, de Amerikaanse schaker Maxim Dlugy.

In zijn statement verklaart Carlsen er zeker van te zijn dat Niemann (19) meer vals heeft gespeeld dat hij tot dusver heeft toegegeven. Die bekende dat hij op 12- en 16-jarige leeftijd door chess.com is geschorst na sterke aanwijzingen dat hij tijdens wedstrijden online onreglementair had gehandeld. Na het incident in Saint Louis suggereerde de organisatie ook dat de Amerikaan met zijn bekentenis niet de volledige waarheid had gesproken.

Ongebruikelijke progressie

Volgens Carlsen maakt Niemann een ongebruikelijke progressie door. In krap anderhalf jaar steeg zijn rating van 2500 naar bijna 2700. Tijdens de partij om de Sinquefield Cup had hij de indruk dat zijn tegenstander ‘niet gespannen was of zelfs niet volledig geconcentreerd tijdens kritieke stellingen, terwijl hij me met zwart weg speelde op een manier waarvan ik denk dat daar maar een handvol spelers toe in staat is.’ Hij meldt dat hij overwoog zich al voor het toernooi terug te trekken, toen hij hoorde dat Niemann op het laatst moment aan het deelnemersveld was toegevoegd.

Carlsen noemt valsspelen bij het schaken een groot probleem en een ‘existentiële bedreiging voor het spel’. Hij dringt bij organisatoren van toernooien aan op betere veiligheidsmaatregelen en methoden voor het opsporen van het bedrog op het schaakbord. ‘We moeten iets doen. Ik wil niet spelen tegen mensen die in het verleden herhaaldelijk vals hebben gespeeld, omdat ik niet weet wat ze in de toekomst kunnen doen.’

Zijn verklaring eindigt met de vaststelling hij nog niet alles heeft prijsgegeven. ‘Ik zou graag meer zeggen, maar helaas ben ik daarin beperkt zonder toestemming van Niemann om openlijk te kunnen spreken. Tot nu toe heb ik alleen met mijn acties kunnen spreken en met die acties heb ik duidelijk gemaakt dat ik niet bereid ben nog met hem te schaken. Ik hoop dat de waarheid aan het licht komt, wat die ook moge zijn.’