Niet vakkenvullen, maar trainen voor Arjan Knipping

Arjan Knipping in actie op de 400 meter wissselslag tijdens de Swim Cup. Hij klopte zijn tegenstanders op de schoolslag. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Het publiek in het Sloterparkbad in Amsterdam doet telkens de vingers in de oren als Arjan Knipping naar het startblok loopt. Hij krijgt veel aanmoedigingen van zijn club PSV uit Eindhoven. De wisselslagspecialist hoort bij een zwemsoort van wie er nog maar weinig over zijn in Nederland. Hij heeft zich als clubzwemmer via een vereniging naar de Europese- en wereldtop gewerkt. Dat komt bijna niet meer voor nu jonge talenten vroeg bij clubs worden weggeplukt om bij de nationale selectie te trainen.

Knipping verschuilt zich zaterdag op de Swim Cup in Amsterdam niet in het kinderbadje een ruimte verderop, zoals de nationale toppers doen om zich in alle rust voor te bereiden. Hij zit gewoon op de tribune bij zijn vrienden om de rest aan te moedigen.

Doorbraak

Knipping zit daar in een wit shirt, het tenue van PSV. Na zijn internationale doorbraak op de WK in het Koreaanse Gwangju, waar hij de finale haalde op de 400 meter wisselslag, is Knipping uit de anonimiteit getreden. De NOS kwam zelfs op bezoek in de supermarkt waar hij werkt in Eindhoven.

De clubzwemmer werd geprezen door zijn collega bij de Albert Heijn. Niet omdat hij zo goed kan zwemmen, maar vooral omdat hij zijn werk als ‘specialist buitenlandse artikelen’ zo goed uitvoert. Knipping staat vaak op de afdeling met pastasauzen. ‘Ik heb er heel veel reacties op gehad’, vertelt Knipping in Amsterdam. ‘Mensen die ik niet ken zeiden dat ze het supergaaf vonden hoe ik het deed.’

Er worden misschien grappen over gemaakt, maar Knipping neemt zijn werk bloedserieus. Zijn goede prestaties op de WK afgelopen zomer leverden hem een A-status met bijbehorend topsportinkomen op. Voor die tijd zag het leven er heel anders uit. Hij moest parttime werken naast zijn studie, zeker toen zijn vriendin plots zwanger bleek.

Dochtertje

Knipping ziet zijn dochtertje Nora alleen in het weekend. Hij werkte naast de trainingen twintig uur in de week om zijn sport te bekostigen en gezin te onderhouden. Als vakkenvuller kon hij net rondkomen. Nu hij ondersteuning krijgt vanuit NOCNSF kan hij het iets rustiger aan doen. Knipping werkt nog acht uur in de week.

Zwemmen doet hij nog steeds bij regiocoach Geert Janssen in Eindhoven, waar hij vroeger ver voor de nationale topzwemmers hun bed uitkomen al in het water lag. Nu mag hij iets later beginnen. In april verbrak Knipping het stokoude nationale record van Marcel Wouda op de 400 meter wisselslag. Op de WK scherpte Knipping de nationale toptijd aan tot 4.13,46.

Knipping durft zich nog niet de opvolger van Wouda te noemen. De bondscoach van de nationale selectie in Eindhoven was de eerste Nederlandse wereldkampioen zwemmen. Hij won in 1998 in Perth goud op de 200 meter wisselslag. Knipping gaat ruim twee decennia later harder. Wouda won zijn wereldtitel in 2.01,18. Knipping gaat een seconde harder.

Olympisch ticket

Hij zette het nationale record op de 200 meter wisselslag in Korea op de WK op 2.00,12. Die tijd is anno 2019 lang niet genoeg voor goud. Niet eens meer om voor Nederland naar de Spelen te mogen. Daar moet Knipping op de 200 meter 1.58,62 voor zwemmen. Het olympisch ticket op de 400 meter is wel binnen.

De Japanner Daiya Seto is momenteel de te kloppen man op de wisselslag na het pensioen van zwemfenomeen Michael Phelps. Deto won in Korea twee keer goud. Hij won de 200 meter wisselslag in 1,56,14 en de 400 meter in 4.08,95. Knipping zit daar mijlenver achter en staart nu nog met open mond naar de prestaties van de Japanner.

De zwemmer uit Lichtenvoorde, een plaats in de Achterhoek, klopt zijn tegenstanders op de schoolslag. Hij sleutelt nu aan zijn rugslag om die beter te maken. ‘Ik moet met minder energie harder kunnen gaan op de rugcrawl. Ik lig nu steeds net te ver achter, waardoor ik alles moet inhalen op de schoolslag.’

Tank leeg

Knipping heeft nog veel moeite met twee keer 400 meter wisselslag op één dag. In de halve finale op de WK in Korea plaatste hij zich met de op één na snelste tijd voor de finale in de avond. Een paar uur later bleek de tank helemaal leeg.

Dat is een onderdeel waar hij met coach Janssen aan werkt. Na zijn finale op deze zaterdag in Eindhoven komt Knipping, die in 4.15,12 won, opmerkelijk fris uit het water. Terwijl de zwemmer naar de bakken loopt waar zijn kleding in zit, komt de jonge coach Janssen, een twintiger nog, enthousiast aan. Hij complimenteert zijn zwemmer met een goede race. ‘Het was minder zwaar dan normaal’, reageert Knipping blij. Het heeft dus geholpen, meer zwemmen in plaats van vakkenvullen.