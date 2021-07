Niet te versmaden, weet ook Wout Poels: de bolletjestrui

Wout Poels maakt op het podium als nieuwe drager van de trui met de bollen een filmpje. Beeld EPA

Wout Poels sprintte zondagmiddag naar de top van de Montee de Mont-Louis alsof hij naar een ritzege op weg was. Op de streep duwde hij zijn voorwiel nog een paar extra centimeter vooruit. Maar de finish lag daar niet, er was nog dik honderd kilometer te gaan. En nog drie beklimmingen. Toch moest Poels wel voluit spurten tegen Wout van Aert en Michael Woods, want hij had zijn oog laten vallen op het shirt dat de laatste droeg: de bolletjestrui.

Klim voor klim sprokkelde Poels vrijdag bergpunten bijeen. Steeds voor Woods, soms achter Van Aert, die er na zijn ritzege over de Mont Ventoux ook goed voor stond in het bergklassement. Ook Nairo Quintana, afgelopen week al vijf dagen drager van de bolletjestrui, bemoeide zich er nadrukkelijk mee. Zo kleurde het viertal de 191 kilometer tussen Céret en Andorra.

Zeker de aanvallen van Quintana, op de twee laatste beklimmingen, hadden impact op het koersverloop. Op de Port d’Envalira gingen in de achtervolging op Quintana, die als eerste boven kwam op het hoogste punt van deze ronde (2408 meter), de zwakkeren in de grote kopgroep overboord. Op de Col de Beixalis veroorzaakte Quintana’s demarrage opnieuw een schifting in de eerste groep.

Sloopwerk benut door Kuss

Sepp Kuss, die zich geen moment met de spurts om de bergpunten bemoeid had, benutte het sloopwerk van Quintana nadat de Colombiaan zelf weer was ingerekend. Op de steile, smalle weg demarreerde de 26-jarige Amerikaan van Jumbo-Visma en soleerde vervolgens naar de zege in zijn woonplaats, voor Alejandro Valverde. Ondanks al zijn inspanningen werd Poels nog derde en kreeg hij even later tot zijn vreugde de bolletjestrui voor de tweede keer om zijn smalle torso.

De 33-jarige Nederlander droeg het shirt ook al tijdens de negende etappe. Na tien jaar zonder Nederlander in de bollen, was hij deze Tour na Ide Schelling en Mathieu van der Poel al de derde Nederlander aan de leiding van het bergklassement. Een unicum.

De bolletjestrui is een iconisch tricot, al werd er bij de invoering in 1975 lacherig gedaan over het dessin. De eerste drager, Joop Zoetemelk, werd in de media om het witte shirt met rode stippen ‘clown’ genoemd.

Inmiddels is dat anders. De ‘maillot à pois’ draagt het Tour-de-Francegevoel evenzeer uit als zijn gele grote broer. Niet in de laatste plaats omdat sponsor Leclerc ladingen bolletjesshirts uitdeelt aan de toeschouwers. Poels: ‘Het is de trui die je het meeste ziet langs de kant.’

Serieuze zaak

Het bergklassement is een serieuze zaak, sportief en financieel. De eindwinnaar krijgt een premie van 25.000 euro, evenveel als degene die in Parijs de felbevochten groene puntentrui mag houden. Dat is ruim meer dan een losse etappezege: 11.000 euro. Niet alleen aan de eindstreep, ook onderweg is er geld te verdienen op de cols. Hoeveel hangt af van de zwaarte van de klim. Zondag sprokkelde Poels 1.200 euro bij elkaar. En voor elke dag dat hij het tricot om de schouders heeft krijgt hij nog eens 300 euro.

De strijd om de bergpunten is niet elk jaar even hevig. De omstandigheden moeten ernaar zijn. Als de klassementsrenners elkaar in de bergen bevechten aan de kop van de koers, dan wordt de bergtrui vaak als bijvangst meegesleept. Zo won Chris Froome in 2015 behalve het geel ook de bollen, net als Pogacar vorig jaar.

Anders is het zoals het deze Tour gaat. Pogacar pakte wel tijd op zijn belagers in het algemeen klassement, maar ondertussen liet hij anderen vechten om de ritzege. Poels hoopt dat dat zo blijft in de slotweek, want daar profiteren hij en de andere bolletjesjagers van.

Als Poels, in navolging van Steven Rooks in 1988 en Gert-Jan Theunisse in 1989, de bergtrui wil dragen tot in Parijs, kan hij het best woensdag of donderdag nog proberen te winnen. Beide dagen ligt de finish bergop en zijn er dubbele punten te verdienen.

Noodzakelijk is het niet, bewezen Rafal Majka en Romain Bardet in 2016 en 2019. De Pool en Fransman wonnen de bergtrui zonder mee te doen in het algemeen klassement en zonder een ritzege.