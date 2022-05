Niet te lang treuren Feyenoord, daarvoor was de Europese reis te veelbelovend

Vermoeid, teleurgesteld en uitgeteld: Feyenoord heeft de finale van de Conference League met 1-0 verloren van AS Roma. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Woelen en veel wakker worden, een traan hier en daar. Zo zou de nacht verlopen na de met 1-0 verloren Conference Leaguefinale tegen AS Roma, in broeierig Tirana, verwachtten spelers en trainers kort afloop van het duel. Voorzichtig opborrelende trots over de lange route ernaar toe? Die was ‘ver weg’, sprak aanvoerder Justin Bijlow.

Natuurlijk, ze hadden nooit gedacht in een Europese eindstrijd te geraken toen ze elf maanden geleden aan het avontuur in de voorrondes van het nagelnieuwe toernooi begonnen. Maar als iets duidelijk maakte wat de winst van een grote prijs teweegbrengt, was het wel de stortvloed aan oud-Feyenoorders die een Europa Cup hadden gewonnen in de media de afgelopen weken.

Op kosten van zendgemachtigden Veronica en ESPN werden Pierre van Hooijdonk, Jon Dahl Tomasson en Bert van Marwijk na alle vraaggesprekken in Nederland ook nog naar Albanië gevlogen, twintig jaar na hun memorabele Uefa Cup-winst. Aanvoerder Paul Bosvelt was er ook. Overal waar ze kwamen in de finalestad werden ze toegezongen. Europa Cup I-winnaar Rinus Israel kon wel honderd interviews geven.

Champagne en Mourinho

‘Finales zijn pas leuk als je ze wint’, zei coach Arne Slot vooraf. Want dan ben je voor eeuwig een held, dacht hij er waarschijnlijk achteraan. Wrijvend in zijn ogen betrad de 43-jarige Feyenoord-coach woensdagnacht de persconferentieruimte, begeleid door het geluid van luidruchtig feestvierende Roma-spelers, die later zelfs de perszaal betraden om Roma-coach Mourinho met champagne onder te spuiten, toe te zingen en daarna weg te leiden van de pers.

In de Kuip in Rotterdam werd de wedstrijd woensdagavond uitgezonden. Supporters reageren op de uitslag. Beeld Arie Kievit

Slot moest voor dat bizarre tafereel met een verklaring komen voor het 1-0-verlies en deed dat logischerwijs zonder de hem kenmerkende spirit. Zoals Bijlow geen zin had om te praten over zijn geslaagde race tegen de klok om op tijd fit te zijn. Allemaal bijzaak. Net als de indrukwekkende campagne an sich langs negen stadions voerde, allen met totaal andere uitdagingen.

Feyenoord, dat al zo lang niet eens meer overwinterd had in Europa, doorstond elke test, meestal glansrijk, met even verzorgd als agressief voetbal, een speltype waarvan lang werd gedacht dat het niet mogelijk was bij de Rotterdamse club. ‘We hebben Rotterdam en Feyenoord weer op de kaart gezet’, vond Bijlow. Maar pijn overheerste.

Feyenoord was voor rust zichzelf niet. ‘Terwijl er toch ruimtes lagen’, analyseerde Slot. Hij vond zijn ploeg daarna wel goed, maar met inachtneming van de verdedigende klasse van Roma, gecoacht door de supersloper Mourinho. Kansen gaf Feyenoord weinig weg, doch de enige voor rust werd direct door Roma benut door de doortastende aanvaller Zaniolo. Er ging een grove inschattingsfout van Trauner aan vooraf, nota bene de rots in de branding dit seizoen.

Roma verdedigde collectief en gepassioneerd, mocht ook veel van de arbitrage. Maar Feyenoord deed te weinig met het vaak zwakke spel van Roma aan de bal. Blikvangers dit seizoen als Til, Dessers en Kökcü maakten te vaak de verkeerde keuzes. Rechtsbuiten Nelson viel erg tegen, maar hij stond net als linksbuiten Sinisterra en Dessers vaak tegen een overmacht. Aansluiting van de middenvelders ontbrak.

Lat, paal en Patricio

Pas na rust ging de rem eraf en kwam Feyenoord twee keer vlakbij de gelijkmaker. Lat, paal en de voortreffelijke Roma-doelman Patricio voorkwamen dat. Vergeten was na afloop in het Feyenoord-kamp dat Roma ook nog gevaarlijk werd. Gewezen werd op de laatste kans van invaller Linssen in blessuretijd, die echter hopeloos langs de bal maaide.

Een gebrek aan kwaliteit, meestal knap verstopt gebleven het voorbije seizoen dankzij de heldere instructies van Slot, kwam aan de oppervlakte tegen het door Mourinho zorgvuldig gestucte catenacciobouwwerk met daarvoor de onnavolgbare, balvaste middenvelder Pellegrini, met afstand de beste speler op het veld.

Op vakantie zal bij Slot pas het besef komen dat zijn eerste seizoen bij Feyenoord mirakels was. Mourinho hees Feyenoord op het schild (ook om zijn eigen succes uit te vergroten). Feyenoord had de Conference League ‘gemaakt’, was een grootmacht. Maar de 59-jarige Portugees, die al vijf Europese bekers won, weet als geen ander dat finalisten het niet halen bij winnaars. Vandaar zijn immense, bijna kinderlijke vreugde na afloop, dansend in zijn eentje in de verlaten middencirkel, tranen in zijn ogen.

Feyenoord telt weer mee in Europa, dat zeker. Op donderdagochtend overheerste bij de fans al de trots boven het chagrijn. Het woord ‘onvergetelijk’ viel vaak in Albanese ontbijtzalen en op de luchthaven van Tirana. Voor de eerzuchtige Slot zal het niet genoeg zijn. Hij zal nog meer aandringen op het uitbouwen van de kwaliteitskern bij de directie om alsnog iets tastbaars te winnen. Het heeft het afgelopen seizoen soms ook flink meegezeten, tegenstanders werden vaak verrast door de pressie waarmee die troep relatief onbekende Feyenoorders speelde.

Feyenoord moet meer wapens hebben dan Sinisterra, de enige die met een individuele actie iets kan forceren. De huidige speelstijl kost enorm veel kracht. Directeur Arnesen sprak al uit Sinisterra te willen behouden. Met de transferopbrengsten van anderen moet hij slim investeren, profiterend van de huidige hype rond de club. Opdat het volgende hoogtepunt niet weer twintig jaar duurt.