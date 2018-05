Niet Sparta Mars, maar 'Rood-Wit aan de bal' klinkt volgend jaar in de eredivisie

Dick Lukkien zoekt een stoel. De trainer van FC Emmen moet even bijkomen van de middag waarop FC Emmen de belangrijkste zege uit zijn bestaan boekte. Niet eerder speelde de Drentse club, in 1985 toegetreden tot het betaalde voetbal, op het hoogste niveau, maar na de 3-1 zege op Sparta in de play-offs is promotie naar de eredivisie nu echt een feit.

Robert Muhren (l) van Sparta Rotterdam in actie tegen Jeroen Veldmate van FC Emmen. Foto ANP

De complimenten van zijn collega en naamgenoot Dick Advocaat heeft Lukkien dan al binnen. ‘Hij zei: goed gedaan, verdiend gewonnen.’

Direct na het laatste fluitsignaal was Lukkien samen met supporters en technische staf in een groepsknuffel beland. Op hetzelfde moment, aan de andere kant van het veld, stonden spelers en fans van Sparta neus aan neus. De weinig verheffende taferelen bleven Advocaat bespaard. Hij was gedesillusioneerd naar binnen gebeend, beseffend dat zijn missie op Spangen is mislukt.

Volgend jaar klinkt niet de Sparta Mars in de eredivisie, maar 'Rood-Wit aan de bal', het clublied van FC Emmen. ‘Makkelijk lullen achteraf’, zegt Lukkien, met in zijn ene hand een biertje en in zijn andere hand een handdoek om het zweet van zijn voorhoofd weg te vegen, ‘maar ik heb nooit het idee gehad dat het zou misgaan. Daarvoor was het geloof in eigen kunnen dit keer te groot.'

Zelfs toen zijn ploeg na een half uur spelen op een 1-0 achterstand kwam, raakte niemand in paniek. Zeven minuten later tekende Michael Chacon al voor de gelijkmaker. Na de rust maakten Anco Jansen en Alexander Bannink het karwei af. Zo geschiedde op het Kasteel wat bijna niemand voor mogelijk had gehouden: Emmen naar de eredivisie.

Zelfs singer-songwriter Daniel Lohues, allesbehalve een voetballiefhebber, was zondagmiddag naar de kantine van v.v. Erica gefietst om live de wedstrijd tussen Sparta en FC Emmen te kunnen zien. Een dag eerder hadden supporters, bij het uitzwaaien van de spelersbus, nog een tekst van hem op een A4’je gedrukt: ‘Angst is maor veur eben, spiet is veur altied', viel er te lezen. In voetbaltaal: wees niet bang, geef alles wat je hebt.

Lukkien stond in Rotterdam te coachen in een spijkerbroek en een witte polo. ‘Alsof ik van de camping kwam, zeker?’, vraagt hij. Hij was bij vertrek zijn colbert vergeten, vandaar. ‘Maar of ik nou in een pak of in een spijkerbroek sta, het gaat er volgens mij om of ik de ploeg goed heb voorbereid op deze wedstrijd. Dat is wel aardig gelukt, dacht ik.’

Campingsmoking in plaats van een deftig clubkostuum; de no-nonsense uitstraling van Lukkien past uitstekend bij FC Emmen. Voorzitter Lubbers, die de club zes jaar geleden van de ondergang redde door samen met een tiental sponsoren in te stappen toen Emmen op omvallen stond, zegt: ‘Dick is altijd rustig, op zijn hoede. Die maak je de kachel niet aan.’

De voorzitter mag gewoon in de kleedkamer komen. Geen probleem, Lukkien gelooft juist in de kracht van het collectief. Lubbers: ‘Op het moment dat hij zegt: ik heb er last van, dan ben ik meteen weg. Maar Dick is niet bang om zich kwetsbaar op te stellen. We vertrouwen elkaar volledig. ’

Supporters van FC Emmen. De voetballers worden gehuldigd op het Raadhuisplein in Emmen. Foto ANP

Toen Lukkien in 2016 tekende bij FC Emmen, trof hij naar eigen zeggen een club aan waarbij voor iedereen het glas half leeg was. Het ligt in het karakter van de Drent opgesloten, is een veelgehoorde verklaring. Die moet eerst over de streep worden getrokken. De laatste weken voelde Lukkien de sfeer veranderen. ‘Nu is het glas driekwart vol.’

Als assistent-trainer van FC Groningen won hij in De Kuip al eens de beker. Het haalde bij hem, in de bus op weg naar Spangen, een euforisch gevoel naar boven. ‘Op één of andere manier is Rotterdam mij goed gezind.’ Al moest hij ook eerlijk toegeven dat promotie naar de eredivisie niet meer dan een toekomstdroom was in 2016. Dat het nu echt zover is, wil er nog maar nauwelijks in. ‘Ik zei net nog tegen mijn assistenten: volgend jaar gaan we naar Ajax. Naar Ajax!’

Natuurlijk, de selectie moet worden aangevuld. ‘Een spits die er een paar kan inleggen zou wel fijn zijn’, zegt Lukkien. Binnenkort vertrekt hij naar Turkije met zijn gezin. Dan gaat de telefoon een weekje uit, is zijn voornemen. ‘De technische mensen zullen het druk gaan krijgen.’

Vanwege zijn historie is FC Emmen volgend seizoen de grote onbekende. Wat kan de eredivisie verwachten? ‘Mensen kennen Emmen vooral van het dierenpark, maar met FC Emmen in de eredivisie moet de club het andere icoon van de stad worden’, meent directeur Wim Beekman.

Dit seizoen trokken thuiswedstrijden aan de Oude Meerdijk gemiddeld 3100 toeschouwers. Veel supporters uit Drenthe trekken naar FC Groningen of Zwolle. Lubbers: ‘Maar niet omdat ze zo’n grote fan van die clubs zijn, maar omdat ze eredivisievoetbal willen zien. Die mensen moeten we nu bij ons zien te trekken.’

De organisatie zal met een aantal fte's worden uitbereid en de begroting stijgt van 3,5 naar ongeveer 6 miljoen euro. De grootste zorg is het stadion. Dat ziet er van de buitenkant verzorgd uit, maar kent nogal wat achterstallig onderhoud. Wat voorzitter Ronald Lubbers betreft, moeten de club, gemeente en investeerders nu doorpakken. ‘Je kunt het stadion opknappen, maar je kunt ook zeggen: we bouwen een nieuw onderkomen. De praktijk leert dat dat uiteindelijk voordeliger is.’

Ook directeur Ben Haverkort is ambitieus: ‘Dit scenario hadden we met potlood al geschreven. Nu kan het met pen. Laat ik duidelijk zijn: het is niet dat we het leuk vinden dat we een jaartje in de eredivisie mogen spelen. Nu we zover zijn gekomen, willen we serieus gaan meedoen ook.’