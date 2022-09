Niet mooi, wel effectief: wederom nipte uitzege voor Ten Hags Manchester United

Erik ten Hag instrueert de Braziliaan Casemiro, een van de recente grote aankopen van Manchester United, voor zijn invalbeurt tegen Leicester City. Beeld REUTERS

Ten Hag hield vast aan het elftal waarmee hij Liverpool en Southampton had verslagen, dus met onder meer Ronaldo, Harry Maguire en Donny van de Beek op een heel prijzige reservebank. Voor Antony, de aankoop van 100 miljoen, kwam de uitwedstrijd tegen de kwakkelende kampioen van 2016 net te vroeg. De oud-Ajacied maakt mogelijk zondag op Old Trafford zijn debuut tegen koploper Arsenal, de enige ploeg nog die na vijf wedstrijden zonder puntenverlies is. Er waren deze week nog geruchten dat Ten Hag ook interesse had in Memphis Depay, maar dat leverde niets op.

In het uitverkochte King Power Stadium loerde een redelijk goed spelend United rustig op kansen, terwijl de thuisploeg, met de gevreesde maar zonder zelfvertrouwen spelende schutter Jamie Vardy het spel probeerde te maken. Na 23 minuten profiteerden de mannen van Ten Hag van wanorde in de Leicester-verdediging. Een uittrap van de Leicester-keeper kwam terecht bij de Portugees Diogo Dalot, die de bal naar zijn landgenoot Bruno Fernandes speelde. Deze passte naar de vrijstaande Marcus Rashford, die op zijn beurt Sancho vrij voor de doelman zette: 0-1.

Ronaldo lijkt te blijven

Het doelpunt vertoonde een opvallende gelijkenis met de winnende treffer afgelopen zaterdag bij Southampton. De rest van de wedstrijd ook. In de tweede helft beperkten de bezoekers zich tot het verdedigen van de benauwde voorsprong, wat vrij makkelijk ging tegen een ploeg die in diepe problemen verkeert. En net als zaterdag kwam eerst de verdedigende middenvelder Casimero erin voor aanvaller Anthony Elanga. Tien minuten later was het de beurt aan Ronaldo om het veld te betreden, als invaller voor Sancho, die op het doelpunt na vrij onzichtbaar was.

Op de laatste transferdag lijkt het erop dat de 37-jarige Portugees gewoon in Manchester blijft. Zijn agent heeft tevergeefs interesse proberen te wekken van Europese topclubs, zoals Chelsea en Bayern München. Ten Hag heeft altijd gezegd dat Ronaldo meer dan welkom is om te blijven, al is een basisplek niet gegarandeerd. ‘We zijn blij met hem, en hij is blij hier te zijn en we gaan samen een succes van dit seizoen maken’, zo had Ten Hag voor de wedstrijd gezegd. Ronaldo toonde zich bijzonder gretig in de 22 minuten die hij speelde.

In blessuretijd kregen The Foxes de eerste grote kans van de wat saaie wedstrijd toen James Justin vrij kon uithalen, maar tot opluchting van Manchester United schoot de verdediger over. Mooi was de zege niet, wel uiterst effectief.