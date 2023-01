Niet louter Nederlands schaatssucces op EK’s; over Zuid-Europees talent, gemiste Russen en een zwijgzame Noor

De sterk schaatsende Noor Sander Eitrem (r) zondag op de 1.500 meter tegen Patrick Roest. Beeld ANP

Sander Eitrem wil Sven Kramer achterna

Lang, blond en zwijgzaam: Sander Eitrem voldeed dit weekend perfect aan het beeld van een stereotype Noor. Terwijl Patrick Roest na weer een tegenslag zijn verhaal deed voor de camera wimpelde hij na weer een verrassend sterke rit het ene na het andere interviewverzoek af.

De 20-jarige winnaar van het allroundzilver moet duidelijk wennen aan zijn nieuwe status. Vorig jaar kon hij nog ongestoord door het Vikingskipet lopen, al eindigde hij toen al als vijfde op het WK allround en plaatste hij zich voor de Olympische Spelen. De Noorse bond besloot alleen de ervarener Halllgeir Engebraten (23) te sturen, die brons won op de 5.000 meter.

De twee schaatstalenten kennen elkaar van de schaatsclub Nord-Odal, die het Vikingsschip als thuisbaan heeft. Eitrem komt uit Skreia, een plaatsje aan de overkant van het meer waar Hamar aan ligt.

Het trainen met zijn oudere streekgenoot Engebraten was een uitdaging, ook omdat Eitrem zich pas laat fysiek ontwikkelde. Na zijn vijftiende groeide hij nog 30 centimeter tot zijn huidige 1,98. Naar eigen zeggen, was hij een tijdje extreem mager, maar daar heeft hij aan gewerkt. ‘Hij eet elke dag een halve supermarkt leeg’, zei vader Arne Eitrem tegen de Noorse krant Aftenposten.

De Eitrems hebben zo’n beetje al hun spaargeld in zijn schaatscarrière gestopt, hun zoon betaalt de investering terug met een enorme toewijding. Na de trainingen en wedstrijden kijkt hij nog uren naar oude schaatsraces. Zijn favoriete race heeft hij al tientallen keren gezien: de 5 kilometer van Sven Kramer in Calgary in 2007, met 6.03,32 nog altijd het Nederlands record.

‘Het zou mooi zijn als ik de prestaties van Sven Kramer zou kunnen kopiëren’, zei hij tegen nu.nl. Dat was nog voor het EK, waarin hij definitief doorbrak. ‘Ik weet dat ik daarmee de lat hoog leg, want hij is de beste schaatser aller tijden.’

De zeldzame twijfel van Jutta Leerdam over de 1.500 meter

Jutta Leerdam heeft op 23-jarige leeftijd al aardig wat van haar verlanglijst kunnen afvinken. Dit weekend werd ze voor de tweede keer Europees sprintkampioen, vorig jaar pakte ze op de vierkamp de wereldtitel sprint. ‘Ik ben mijn eigen grootste tegenstander’, zei ze in Hamar.

Het is een cliché dat sporters wel vaker gebruiken, maar Leerdams geval overmacht is op dit moment zo groot op de vierkamp en de 1.000 meter dat ze de uitdagingen vooral uit zichzelf moet halen. De vraag voor de toekomst is wat ze liever wil: nog meer sprinttitels of de kans op olympische roem vergroten?

De sleutel tot dat laatste ligt vooral op de 1.500 meter. Haar 500 meters zijn goed genoeg om de sprintvierkamp te kunnen winnen, maar niet om voor de individuele medailles mee te doen. Als ze de schaatsmijl onder de knie krijgt, zou ze ook mee kunnen doen aan de ploegenachtervolging. Dan maakt ze opeens kans op drie keer olympisch goud, en de bijbehorende status van Yvonne van Gennip en Irene Schouten.

Een probleem: Leerdam houdt (nog) niet van de afstand. ‘Een stemmetje zegt: je kan dit heel goed’, zei ze nog nadat ze in oktober als derde plaatste voor de wereldbekers. ‘Het andere stemmetje zegt: Nou, ik weet het niet, doe het eerst maar eventjes of zo.’ Uitgerekend de schaatsmijl brengt iets in haar boven wat haar meestal vreemd is. ‘Ja, ik twijfel altijd heel erg over de 1.500.’

Geen ijsbaan in Spanje, wel een talentvol schaatser

De naam van Nil Llop Izquierdo gaat al een tijdje rond in het schaatsen. Dat is niet zo vreemd, want er dient zich immers zelden schaatstalent aan vanuit Spanje. Er is daar niet eens een 400-meterbaan. Wie ijs zoekt moet ver reizen. En toch eindigde de pas 20-jarige Llop, afkomstig uit de buurt van Barcelona, afgelopen weekeinde keurig als zevende op het EK sprint.

Llop komt uit het skeeleren, net als veel andere paradijsvogels op de langebaan. Al op jonge leeftijd bleek hij veel aanleg te hebben voor het schaatsen op wieltjes, maar de interesse voor het ijs kwam ook vroeg. Hij was een jaar of acht toen hij op zijn eerste meters op shorttrackijzers maakte.

Die combinatie van inline-skaten en shorttrack bleek niet zo makkelijk. De techniek op het krappe shorttrackbaantje week te veel af van wat hij op wielen deed. Langebaan, dat hij in 2015 voor het eerst probeerde, beviel hem beter. In de jaren erna ging hij vaak naar Thialf, inmiddels woont hij in Inzell om daar aan zijn langebaanslag te kunnen werken.

Ondanks een zwaar ongeluk tijdens een training in 2018 waarbij hij heup, kaak en jukbeen brak, boekte hij op het ijs al aardig wat succes. Hij pakte zilver bij de Jeugd Olympische Spelen van 2020 en vorig jaar bij het WK voor junioren, beide keren op zijn specialiteit: de 500 meter.

Dit seizoen reed hij zich in de kijker bij de wereldbeker in Calgary, waar hij promoveerde naar de A-divisie en zijn eigen Spaanse record op de 500 meter aanscherpte tot 34,50.

Vorig jaar hoopte de jonge Spanjaard eigenlijk al op olympische deelname. Hij haalde de limiettijd voor Beijing, maar omdat hij een blokje had geraakt werd zijn tijd geschrapt. In 2026 moet het dan maar gebeuren. En dan wil hij niet alleen meedoen, vertelde hij aan de NOS. ‘Ik ga voor olympisch goud.’

Het gemis van de Russen

Een veredeld NK, daarop zouden de EK in Hamar uitlopen, voorspelden veel Nederlandse schaatsers begin deze winter. Dat kwam er niet helemaal van. De Noren boden meer dan behoorlijk partij. Desalniettemin bleef het gemis van Russische tegenstanders voelbaar.

Vanwege de inval in Oekraïne zijn de Russische schaatsers uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden. Dat is vanuit sportpolitiek oogpunt logisch, maar het zorgde voor een flinke verschraling van het deelnemersveld. Het was direct te zien aan de startlijst. Bij de allroundmannen deden slechts 14 schaatsers mee, bij de allround- en sprintvrouwen was het met 15 nauwelijks beter.

Door de afwezigheid van de Russen was met name bij de sprinters het niveau lager dan voorheen. Mannen als Pavel Koelizjnikov, Ruslan Moerasjov behoorden tot de wereldtop, net als Angelina Golikova en Olga Fatkoelina bij de vrouwen. Als zij er waren, dan gaf dat de EK extra cachet. En ook bij het allrounden waren de Russen steevast in de top acht te vinden.

Deze winter Russische schaatsers zijn veroordeeld tot onderlinge competitie, tot nationale kampioenschappen en als tegenhanger van de wereldbeker: de Russia Cup. Ze rijden hun races in Sint-Petersburg, Kolomna en Kemerovo uit het zicht van de wereld.

In principe is hun uitsluiting een tijdelijke zaak. Als de oorlog in Oekraïne tot een einde komt zal dat ook gelden voor de boycot, maar het is maar zeer de vraag of de Russen op het ijs dan weer hun oude plek zullen innemen. De kans lijkt groot dat ze de aansluiting met de internationale top zullen verliezen. Zo zullen de EK's het ook als de Russen weer welkom zijn waarschijnlijk nog een heel aantal jaar met een mager affiche en veel Nederlands goud moeten doen.

De Italianen komen

De vijfde plek voor sprinter David Bosa, dezelfde uitslag voor Laura Peveri bij de allroundvrouwen en de vierde plek zelfs voor allrounder Davide Ghiotto. Na de EK mag het duidelijk zijn: de Italianen komen eraan.

Gek is hun opkomst niet. De Olympische Winterspelen zijn in 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo. Schaatsen gebeurt in Baselga di Pine. Zoiets maakt altijd wat los in het gastland. Op weg naar de Spelen in Beijing gingen de Chinezen beter schaatsen en op weg naar de Spelen in Pyeongchang de Koreanen.

De Italianen zelf kenden ook al eens zo'n stimulans in de aanloop naar de Spelen van 2006 in Turijn. Dat pakte goed uit. In eigen land won Enrico Fabris goud op de 1.500 meter en met zijn ploeggenoten op de team pursuit. Hij werd getraind door Maurizio Marchetto, die eerder ook al Roberto Sighel begeleidde.

Na een paar jaar in Rusland is Marchetto sinds een jaar of acht weer terug bij de Italiaanse bond en doen de Italianen steeds vaker weer een gooi naar de prijzen. Zo pakte Ghiotto in Beijing brons op de 10 kilometer en won hij dit seizoen de enige wereldbeker over die afstand. Francesca Lollobrigida schaatste op de Spelen naar zilver op de 3 kilometer en brons op de massastart. Bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary haalde Bosa een derde plek op de 1.000 meter.

Richting 2026 moet duidelijk worden of er in de huidige lichting een nieuwe Enrico Fabris te vinden is, een nieuwe goudenmedaillewinnaar. De breedte van zijn selectie zal Marchetto in ieder geval hoopvol stemmen.