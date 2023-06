Niet iedereen in tennis is als Djokovic, en dan is een app tegen online haters wel zo handig

Novak Djokovic bespeelt het publiek tijdens zijn partij uit de vierde ronde tegen Juan Pablo Varillas uit Peru. Beeld Clodagh Kilcoyne / Reuters

Toen Novak Djokovic zondag in de eerste set een servicebeurt verloor, beet een anonieme twitteraar hem toe dat hij een ‘nazi’ was. Eerder in de week kreeg de 36-jarige Serviër op hetzelfde platform al allerlei digitale drek over zich heen, omdat hij zich had uitgelaten over de politieke spanningen tussen Servië en Kosovo. ‘Je bent een Servische nationalist en niks beter dan Poetin.’

Djokovic is misschien wel de beste tennisser ter wereld, maar online ook de meest gehate. De 22-voudig grandslamwinnaar krijgt bij de mannen de meeste vuiligheid over zich uitgestort op sociale media, blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse World Sports Network (WSN). Het bedrijf analyseerde het afgelopen anderhalf jaar alle reacties op Facebook en Twitter over de topspelers die meedoen aan Roland Garros.

Daaruit werd duidelijk dat vijftien procent van de berichten op Twitter en elf procent van de berichten op Facebook over Djokovic werden bestempeld als online haatberichten. ‘Verrast het jullie?’, vroeg de tennisser aan de Servische pers toen die hem confronteerde met de resultaten van het onderzoek. ‘Het zou mij pas verbazen als het anders was geweest.’

Voor Djokovic, die zondag de kwartfinales bereikte door de Peruviaan Juan Pablo Varillas in drie sets (6-3, 6-2, 6-2) te verslaan, dienen de berichten als brandstof. De nummer drie van de wereldranglijst ziet het als een compliment. Djokovic: ‘Zoals Kobe Bryant ooit zei: ‘Het is goed om gehaat te worden, want niemand haat de goeden, ze haten alleen de allerbesten.’

Filter

Terwijl Djokovic teert op vijandigheid en haat, kunnen andere tennissers er minder goed mee omgaan. Om hen te beschermen tegen online haat, bedreigingen en andere verwensingen kunnen tennissers op Roland Garros gebruikmaken van speciale software die alle nare berichten op hun sociale media filtert.

Het grandslamtoernooi in Parijs is het eerste grote sportevenement dat atleten deze software aanbiedt. De Franse tennisbond kwam met het aanbod omdat hij het probleem steeds groter ziet worden. Volgens directeur Caroline Flaissier heeft het vooral te maken met de gokindustrie. ‘Er wordt steeds meer gegokt op tenniswedstrijden’, zegt zij in haar kantoor dat is gesitueerd in Court Philippe-Chatrier.

‘Het is onze missie om tennissers tegen online haat en bedreigingen te beschermen’, vervolgt ze. ‘Op Roland Garros willen we de beste omstandigheden voor de spelers creëren, dat heeft onze hoogste prioriteit. De software is een van de hulpmiddelen die we daarbij gebruiken. Net zoals we een stilte- en ontspanningsruimte voor ze hebben.’

Tennissers kunnen een QR-code scannen om toegang te krijgen tot de software van Bodyguard, zoals het Franse techbedrijf heet. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden ongewenste opmerkingen binnen 200 milliseconden gefilterd op de platformen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok en Discord. Maar lang niet alle spelers gebruiken de software.

Racistische opmerkingen

De Amerikaanse Sloane Stephens behoort tot die groep, ondanks serieuze bedreigingen en racistische opmerkingen waar ze mee te maken heeft. ‘Als de FBI onderzoek doet naar wat mensen online tegen mij zeggen, dan is dat natuurlijk heel serieus’, zei de zwarte speelster die op Instagram sleutelwoorden heeft ingesteld die voor haar verborgen blijven. ‘Maar dan schrijven ze het woord expres verkeerd of met een sterretje.’

Iga Swiatek gebruikt de app wel, bekende ze. De Poolse nummer één van de wereld zei het treurig te vinden dat er tegenwoordig zoveel negatieve gevoelens bij sociale media komen kijken, terwijl onlineplatformen volgens haar bedoeld zijn om vrolijk van te worden en verbinding met andere mensen te maken. ‘Misschien kan deze app daarbij helpen.’

In totaal zouden zo’n vijftig mensen bij Roland Garros gebruikmaken van de software. Wie dat naast Swiatek nog meer zijn, wil Flaissier vanwege privacyoverwegingen niet zeggen. Wel laat ze op haar laptop de Bodyguard-cijfers van het socialemedia-account van de Franse tennisbond zien. Van de ruim 82 duizend gescande berichten heeft de software 2.104 berichten als ‘hateful’ bestempeld en gefilterd.

Hoe bedreigend die berichten kunnen zijn, ervoer Matwé Middelkoop. Op Roland Garros zei de Nederlandse dubbelspecialist, die zondag de kwartfinales van het dubbelspel in Parijs haalde, dat hij eerder dit jaar aangifte heeft gedaan vanwege een bedreigend bericht. ‘Of je nou hebt gewonnen of verloren, je krijgt altijd berichten binnen, zelfs op WhatsApp. Het zijn soms keiharde bedreigingen, die bij wijze van spreken tot je voordeur komen.’

200 tot 300 per partij

Net als Middelkoop is ook Tallon Griekspoor bekend met haatberichten. ‘Zo’n twee- tot driehonderd per partij tijdens een grandslamtoernooi.’ Toch installeerde hij de software niet. Tijdens zijn wedstrijden probeert zijn manager een groot gedeelte van die berichten al te wissen. ‘Het is triest dat het gebeurt, maar je raakt er een beetje aan gewend. Ik vind het vervelend als mijn familie berichten krijgt.’

Waarom adviseert de Franse tennisbond de spelers niet om helemaal van sociale media af te gaan? ‘Dat vind ik niet onze taak’, zegt Flaissier. De Nederlandse tennisster Arantxa Rus, die in Parijs in de eerste ronde werd uitgeschakeld en regelmatig berichten krijgt, voelt daar weinig voor. ‘Ik gebruik sociale media ook om mijn sponsoren zichtbaarheid te geven. Dat is voor mij belangrijker.’