Niet iedere schaaktopper is ook online een grootmeester

Het vierde onderdeel van Magnus Carlsens online-tour was een eerbetoon aan het recente ­verleden. In het ‘toernooi van de legendes’ namen vier moderne topgrootmeesters het in korte rapidmatches op ­tegen de ex-wereldkampioenen Vladimir Kramnik en Vishy Anand en vier van hun oude rivalen. De hoop van de organisatoren dat ook het Russische fenomeen Gari Kasparov mee zou willen doen bleek ijdel.

In de schaduw van Carlsen, die geweldig op dreef was en al zijn negen matches won, lukte het een van de eregasten, achtvoudig Russisch kampioen Peter Svidler, op de vierde plaats te eindigen en zich te plaatsen voor de play-offs om de hoogste prijzen. In de halve finales speelt Svidler dit weekend tegen Carlsen en Anish Giri ­tegen Ian Nepomniatsjtsji.

Online-schaak is niet aan iedereen besteed. Anand bleek achter een computerscherm een schim van de ongenaakbare rapidspeler die hij lang is geweest. Hij verloor acht matches en eindigde met voormalig WK-uitdager Peter Leko in de verre achterhoede.

Ook voor de Chinees Liren Ding was het een toernooi om snel te vergeten. Hij speelde matig en zijn gemoedsrust werd ernstig verstoord door problemen met zijn internetverbinding, die leidden tot twee nederlagen door tijdsoverschrijding. Zijn beste spel liet Ding zien tegen Carlsen, al moest hij na vier harde gevechten genoegen nemen met een kleine nederlaag. Beslissend was de tweede partij, waarin Ding volgens Carlsen de opening niet overleefde.

Carlsen – Ding

1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 c6 5. Lg5 h6 6. Lh4 dxc4 7. e4 g5 8. Lg3 b5 9. Le2 Lb7 10. 0-0 Pbd7 11. Pd2 Db6 12. a4 a6 13. e5 Pd5 14. Pde4 c5

Speelbaar, maar riskanter dan 14 ... 0-0-0, een zet die regelmatig in de toernooipraktijk is getest.

15. Pxd5 Lxd5 16. Pc3 cxd4 17. Pxd5 exd5 18. Lh5 Pc5?

Nu wordt zwart weggevaagd. Om te overleven is een zoenoffer noodzakelijk: 18 ... Le7 19. e6 Dxe6 20. Te1 Df6 21. Lg4 0-0! 22. Lxd7 Ld6, waarna het centrale pionnenblok zwart compensatie biedt voor het verloren stuk.

19. Dxd4 De6 20. Lg4 Pb3 21. Dd1 Dc6 22. axb5 Dxb5

Diagram links

23. e6 fxe6

Zwarts koning is een gemakkelijke prooi na 23 ... Pxa1 24. exf7+ Kxf7 (24 ... Kd8 25. Dd4) 25. Df3+ Ke8 26. Te1+ Le7 27. Df6.

24. Lxe6 Ta7 25. Lxd5 Pxa1 26. Df3

Zwart geeft op.

In de match tegen Giri miste Ding een elegante, maar in hevige tijdnood moeilijk te vinden wending:

Diagram rechts

Giri – Ding na de 77ste zet van wit. Zwarts pluspion heeft weinig waarde, hij moet een matnet zien te knopen.

77 ... Dh1+ 78. Lh2 Ld7+?

En wit was na 79. Kg3 buiten gevaar. Winnend is 78 ... Dd1! (dreigt 79 ... Dh5+ en mat) 79. Lg3 Ld5! en wit zit in zetdwang. Na 80. De1 wint 80 ... Dh5+ 81. Lh4 Df3+ 82. Dg3 Dh1+ 83. Dh2 Df1+ 84. Kg3 Df3 mat.