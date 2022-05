Niet het beste, maar misschien wel het leukste elftal uit de eredivisie

Als je gewoon een elftal samenstelt met de beste voetballers, staan er veel Ajacieden in, leden van de kampioensploeg. Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martinez, Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic, bij wijze van spreken. Maar dit is een ander type elftal. Goed, maar niet per se het beste. Het is een ploeg met spelers wier loopbaan een mooie wending kreeg, een ploeg ook met publiekslievelingen.

Doelman Andries Noppert van Go Ahead. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Doel: Andries Noppert (Go Ahead)

Met de naar FC Twente vertrokken Lars Unnerstall was PSV misschien kampioen geworden, want het was een punten verslindende affaire met Joël Drommel. De uitverkoren doelman is niet Unnerstall, maar Andries Noppert. Wie had van hem gehoord? Warner Hahn zou de doelman zijn met wie Go Ahead het avontuur in de eredivisie begon. Reserve Noppert komt uit Friesland, al had al eens in Italië gespeeld, bij Foggia. Hij kan vertellen over de maffia, over brandbommen, over gestripte auto’s, maar hij bleek vooral een 2,03 lange doelman met spectaculaire reflexen. En zie, hij gaat met trainer Kees van Wonderen mee naar Heerenveen.

Mauro Junior Beeld ANP

Defensie, rechts: Mauro Junior (PSV)

Mauro Junior, als jonge Braziliaan naar Nederland gekomen en opgeleid bij PSV, leek een voetballer die net niet goed genoeg was voor de topclubs. Toen hij was uitgeleend aan Heracles, was hij een prachtige spelmaker, met een goed schot en scorend vermogen. Maar ja, bij PSV hadden ze Mario Götze, om eens iemand te noemen, en waar moest die best talentvolle jongen dan staan? Trainer Roger Schmidt probeerde hem als linksachter, zelfs als rechtsachter, en dat was best gewaagd, voor een speler die links beter is dan rechts. Toch was Junior soms erg goed op die plek.

Jurriën Timber van Ajax tegen doelman Kostas Lamprou van PEC Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Centraal, rechts: Jurriën Timber (Ajax)

Zelden zie je een jonge voetballer van 20 zo rustig en beheerst voetballen. Jurriën Timber doet het bijna lachend. Wegdraaien van tegenstanders, een korte slalom tussen twee man door, altijd naar voren toe. Ja, het was jammer dat hij in de Champions League het beslissende kopduel verloor van Darwin Nuñez, spits van Benfica, maar dat is dan ook wel een topspits en Timber is nu eenmaal slechts 1,79 meter. Bovendien kwam André Onana verkeerd zijn doel uit.

Gernot Trauner van Feyenoord. Beeld ANP

Centraal, links: Gernot Trauner (Feyenoord)

De voetballende apotheker, noemen ze hem, omdat hij zo saai is, zo alledaags, zo gewoon voor een voetballer. Hij geeft zulke gewone antwoorden, dat voetbal elf tegen elf is en zo. De pleister op zijn neus is goed voor de ademhaling. Hij is het voorbeeld van de scouting van Feyenoord, van scouting in zijn algemeen eigenlijk. Aursnes, Pedersen en Trauner halen, relatief onbekende voetballers, uit landen die qua voetbal nog wat kleiner zijn dan Nederland. Ze passen uitstekend in de eredivisie. Al is hij rechtsbenig, we zetten hem links centraal.

Tyrell Malacia van Feyenoord. Beeld ANP / EPA

Links: Tyrell Malacia (Feyenoord)

Het gif van het Nederlandse clubvoetbal. Geweldig om te zien, dat kleine kereltje dat opbokst tegen die grote mannen van Marseille, voor de duvel niet bang. Hem slidings zien maken. Vallen en opstaan. Een Rotterdamse jongen die via voetbal zijn droom najaagt en daarbuiten ook afstand kan nemen van de hype rond het spel. Een jongen die zich niet schaamt te vertellen dat hij ook wel eens een boek leest.

Ramiz Zerrouki van FC Twente. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Middenveld, rechts: Ramiz Zerrouki (FC Twente)

De beste middenvelder van de verrassingsploeg van dit seizoen, FC Twente, boven AZ als vierde geëindigd. Zerrouki is geboren in Amsterdam, de geboortestad van tientallen talenten. En als het talent maar groot genoeg is, gaan jongetjes naar Ajax. Heel veel van die jongens zien hun droom vervliegen, op de dag dat ze te horen krijgen dat ze niet mogen blijven. Dat is niet per se een teken dat ze niet goed genoeg zijn. Zerrouki was een iel ventje van wie ze zich afvroegen of hij het zou redden. Niet iedereen kan in het eerste elftal van Ajax komen. Zerrouki gaf niet op en nam de weg naar de top via FC Twente. En zie nu? Europees voetbal, Afrika Cup gespeeld met Algerije, een grote toekomst.

Zian Flemming van Fortuna Beeld Pro Shots / Johan Manders

Midden: Zian Flemming (Fortuna)

Flemming voetbalt met een lach. Hij is welbespraakt en heeft altijd een scherpe analyse klaar kort na afloop. Hij was teleurgesteld omdat hij na één seizoen Fortuna niet wegkwam, naar Nottingham Forest bijvoorbeeld, want de club vroeg te veel geld voor hem. Had misschien iets te veel tijd nodig om die tegenslag te verwerken, maar raakte daarna weer op drift. Hield ook echt wel van Fortuna, zo was te zien bij de voorlaatste wedstrijd tegen Vitesse, thuis, verloren, toen hij was geschorst en juichend opsprong bij de 1-0 van Gladon. En ook in de laatste wedstrijd, bij NEC, opende hij weer de score.

Joey Veerman en Noni Madueke van PSV. Beeld ANP

Links: Joey Veerman (Heerenveen/PSV)

Bijna alle topclubs wilden Joey Veerman kopen. AZ, vóór het seizoen. Hij was te duur. Dus bleef hij bij Heerenveen en deed hij wat hij altijd doet. Passes geven, scoren. Een ouderwetse spelmaker, die te weinig deed in defensief opzicht, vonden de critici. In de winterstop wilde Feyenoord hem halen. Weer te duur. En dus werd het PSV, waar hij van die fraaie doelpunten maakte en fijne steekpasses gaf, een eigenschap die slechts weinigen beheersen. Hij is ook nog eens fijn voor de media. In sappig Volendams zei hij gewoon hoe hij zich voelde na de 2-2 van Feyenoord, door de strafschop: ‘We zijn genaaid.’

Jesper Karlsson van AZ Beeld ANP

Voorhoede, rechts Jesper Karlsson (AZ)

Bij AZ was met Koopmeiners, Boadu en Stengs wel veel kwaliteit verdwenen naar het buitenland. Gelukkig bleef Jesper Karlsson, een artiest, iemand die wat durft, die soms zelf op avontuur gaat als hij de bal beter had kunnen afspelen. Die, zoals vorige week tegen Ajax, op een volstrekt verkeerd moment een bal achter het standbeen langs zag mislukken. Je hoorde het publiek schelden. Zo van: wat doe jij? Maar een moment later omhelzen de mensen hem weer. Een rasvoetballer, voor wie de liefhebber een seizoenkaart koopt.

Cyriel Dessers van Feyenoord. Beeld ANP

Spits: Cyriel Dessers (Feyenoord)

Nee, op grond van de eredivisie alleen had de Nigeriaanse Belg niet in dit elftal gestaan. Dan was het Haller geweest, of Van Wolfswinkel, of Openda. Dessers is vooral de man van het stukje seizoen dat nog resteert, de finale van de Conference League: Feyenoord - AS Roma in Tirana. Dessers is de lach van de eredivisie, die zichtbaar plezier beleeft aan het spel en schitterende euforie toont na een doelpunt. Niet te overdreven, maar gewoon gelukkig. En na afloop doet hij normaal. Hij maakte schitterende, belangrijke goals en was de aanjager, met Bryan Linssen overigens, ook zo’n ontspannen voetballer van hard werken en altijd klaar zijn.

Cody Gakpo springt over Ivan Marquez van NEC. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Links: Cody Gakpo (PSV)

Geboren in Eindhoven. Voetballen bij de profclub uit je stad, alle elftallen doorlopen, Jong PSV, PSV, Oranje. Een jongen met Togolese wortels met een Eindhovens accent. Een grote kerel met een fijne techniek. De twee goals tegen Feyenoord vorige week waren een ultiem bewijs van zijn kunde. De eerste, door het meenemen van de bal en het onmiddellijke klaarleggen voor het vervolg. De tweede treffer, na de schitterende combinatie met Zahavi, afgerond met een stiftje. Niet alleen voor de spanning in de eredivisie was het beter geweest als die goals de winnende goals waren geweest. Ook was dan alle aandacht uitgegaan naar Gakpo, in plaats van naar het strafschopgeval met Mauro.