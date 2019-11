Niet gescoord, doel wel bereikt: Oranje kwalificeert zich voor EK na magere 0-0 bij Noord-Ierland

Quincy Promes aan de bal. Beeld BSR Agency

Zoals verwacht kwam het duel met Noord-Ierland te vroeg voor Memphis Depay, die een race tegen de klok voerde nadat hij bij Olympique Lyonnais een hamstringblessure had opgelopen. Georginio Wijnaldum was weliswaar hersteld van een griepje, maar bleek niet fit genoeg voor een basisplaats. Door de afwezigheid van de informele leiders werd het hart uit Oranje gerukt. Depay en Wijnaldum waren bij 15 van de 19 doelpunten in de EK-kwalificatie betrokken, ze werden in Belfast node gemist.

AZ-aanvallers

Voor het eerst meldden de AZ-aanvallers Calvin Stengs en Myron Boadu zich bij de selectie van het Nederlands elftal, waar ze zich volgens traditie eerst als zanger mochten presenteren. In tegenstelling tot aanvoerder Virgil van Dijk kende de 56-jarige Koeman de voorgedragen nummers van de Nederlandse rappers niet. Koeman is niet de coach die zomaar het avontuur zoekt en dus begonnen de jonge debutanten zaterdagavond op de bank.

Zo kreeg Steven Berghuis zijn eerste basisplaats sinds twee jaar, Koeman had de aanvoerder van Feyenoord alleen een invalbeurt tegen Estland gegund. Berghuis moest zich wederom verantwoorden voor een onbesuisde actie die met een rode kaart had kunnen worden bestraft. Soms schiet in het hoofd van de gedreven Berghuis een draadje los, maar hij had de openingstreffer op zijn schoen.

Het was nota bene de eerste, geslaagde aanval van Oranje, waarbij de Ajacieden Donny van de Beek en Quincy Promes het voorwerk verrichten en Berghuis de bal tegen de lat schoot. Vanwege de te verwachten Noord-Ierse stormloop had Koeman met Joël Veltman als rechtsback voor Denzel Dumfries en met Marten de Roon op het middenveld de nodige defensieve zekerheid ingebouwd.

Ongelukkige handsbal

Veltman heeft momenteel het geluk niet aan zijn kont hangen, want de verdediger van Ajax werd opnieuw zwaar bestraft voor een ongelukkige handsbal. In het Champions Leagueduel met Chelsea kostte het Veltman zijn tweede en daarmee een rode kaart plus een strafschop. Ook de Poolse arbiter Marciniak hield zich strikt aan de omstreden regel, maar Veltman kreeg de bal dit keer van achteren tegen zijn arm aangeschoten. Toch kwam hij er dit keer mee weg.

In zijn 116e interland had Steven Davis de Noord-Ieren de weg kunnen wijzen naar een spectaculaire zege, maar de 34-jarige aanvoerder hield zijn zenuwen niet in bedwang. Keeper Jasper Cillessen had al voor de verkeerde hoek gekozen, toen hij de bal hoog over het doel in de tribunes zag verdwijnen.

Evenals bij het duel met Noord-Ierland in Rotterdam was Nederland voor rust niet in balans met De Roon als controleur. De scheidende Noord-Ierse coach Michael O’Neill hield vrijdag een fraaie lofzang op Frenkie de Jong en legde tevens uit waarom zijn ploeg de spelmaker van Oranje in de Kuip slechts zeventig minuten in bedwang wisten te houden. De Jong weet ruimtes te vinden die niemand anders ziet, betoogde O’Neill. ‘Hij maakt het verschil bij Nederland.’

Zelfcorrigerende wissel

Ook nu was Paddy McNair van Middlesbrough, de nummer 22 uit de Engelse Championship de cipier van de dure aankoop van Barcelona. Pas met Davy Pröpper voor De Roon kon De Jong wat meer op de helft van de Noord-Ieren verschijnen. Het leek in de 36ste minuut een zelfcorrigerende wissel van Koeman, die zich vrijdag had verontschuldigd voor zijn kritiek op de zuinige spelopvatting van de Noord-Ieren in Rotterdam.

Zijn collega Michael O’Neill kon er niet mee zitten, ook nu lieten de Noord-Ieren in het tweede bedrijf de bal aan Nederland en werd tegenhouden en afbreken het devies. Je kon het de Noord-Ieren niet verwijten, de nieuwe manager van Stoke City heeft al een standbeeld verdiend naast het stadion van Linfield.

Het valt nu nog nauwelijks voor te stellen dat de Noord-Ieren zich wel plaatsten voor het EK in 2016 en Nederland niet. En dat met modale spelers die veelal in de lagere divisies in Engeland de kost verdienen. Wellicht lukt het de Noord-Ieren nog een keer via de play-offs, al zal O’Neill geen tweede EK meer meemaken.

Ideale breekijzer

Pas na rust werd Oranje dominant zonder te imponeren. Koeman ziet in Luuk de Jong het ideale breekijzer om een muur te slopen en dus meldde de kopspecialist van Sevilla zich voor Berghuis als tweede spits naast Babel. Het leidde niet tot meer kansen, de aanvalspatronen bleven steriel en voorspelbaar.

De immer pragmatische Koeman had al eerder verkondigd dat het resultaat tegen de Noord-Ieren voorop stond. De eerste plaats in de groep zou een mooie bonus zijn geweest, maar de groene muur van de Noord-Ieren werd dit keer niet gekraakt. En dus loste verdediger Nathan Aké in de slotfase spits Babel af. Koel en zakelijk haalde Nederland het EK, de euforie na de wederopstanding van Oranje in de Nations League werd in het vrieskoude Belfast even verdreven.