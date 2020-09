In het verhitte nationale debat over de nieuwe bondscoach Frank de Boer mengde zich deze week ook een beroepsopportunist van Forum voor Democratie: Derk Jan Eppink. De europarlementariër deed dit in de studio van omroep WNL met een overdreven zucht, want het ging over de bezwaren die de commissie-Mijnals had uitgesproken tegen de benoemingsprocedure. Het woord diversiteit was gevallen. Daarmee krijg je een man als Eppink snel op de kast.

Prima hoor. Van de bondscoach mag iedereen iets vinden, ook Eppink, oud-columnist van de Volkskrant. Oranje is van iedereen en iedereen zei deze week ook iets over de kwestie. Niet eerder deze eeuw was de benoeming van een bondscoach zo controversieel als die van De Boer.

Wat het debat ook weer aan het licht bracht is dat een gebrek aan kennis of deskundigheid geen reden is om iemand niet aan het woord te laten. Het speelveld is vrij en voor iedereen beschikbaar. Je hoeft echt geen fulltime Oranjewatcher te zijn om in de media op gezaghebbende toon iets over Frank de Boer te zeggen.

In het programma Goedemorgen Nederland van WNL was ook Jacco Vonhof aangeschoven, de voorzitter van het midden- en kleinbedrijf (MKB-Nederland). Nadat was gemeld dat de commissie-Mijnals had geklaagd dat de procedure ‘te wit georiënteerd’ was geweest, keek de presentator opzij en stelde ze een vraag die tegenwoordig aan talkshowtafels te pas en te onpas wordt gesteld: ‘Hoe sta jij erin, Jacco?’

Jacco stond er als volgt in. Hij begreep de bezwaren van de commissie-Mijnals, maar hij vond Frank de Boer ‘op dit moment’ een goede bondscoach. Hij sloot met een ferme zin die bij WNL vermoedelijk op de toiletten hangt: ‘En dat is wat we in Nederland nodig hebben.’

De presentator, kijkend naar Eppink: ‘Ik hoor hier wat gezucht.’

Ja, zei Eppink. Zijn blik was gepijnigd. Hij moest zeggen dat het allemaal erg overdreven was en dat de beste trainer moest worden gekozen die beschikbaar was. WNL had op dit moment misschien kunnen zeggen dat de commissie-Mijnals bij monde van voorzitter Humberto Tan precies dát had gezegd, dat er geen bezwaar was aangetekend tegen Frank de Boer maar tegen de procedúre, maar toen zat D.J. Eppink al midden in een lofzang over de nieuwe bondscoach.

De Boer heeft volgens hem een ‘goed ervaringsplateau, als je kijkt naar wat hij allemaal heeft gedaan’. Met de opmerking dat De Boer verschillende functies heeft gehad, ‘ook bestuurlijk enzovoort’, voegde hij een volslagen onbekend element toe aan het cv van de nieuwe bondscoach. Op de opmerking van de presentator dat De Boer bij zijn laatste drie clubs voortijdig is vertrokken, had Eppink ook een reactie klaar. Dat gebeurt na een tijdje met elke trainer, zei hij met een onplezierig lachje.

Deskundigheid is geen vereiste in dit gezelschapsspel. Zolang er nog geen wedstrijden zijn gespeeld kan niks zinnigs worden gezegd over de kwaliteiten van De Boer als bondscoach. Zelfs de vermeende kenners in programma’s als Studio Voetbal, Rondo en Veronica Inside kletsen maar wat. Om het verdienmodel te laten draaien wordt met een stalen gezicht de ene na de andere mening op tafel gegooid.

Na een week in het meningencircus sloot ik me aan bij Barry van Galen en Piet Keur, twee Haarlemse oud-voetballers die voor de regionale zender NH Nieuws het voetbal duiden. Dat doen ze, totaal pretentieloos, in een programmaatje dat Een bakkie pleur met Van Galen en Keur heet − een puike naam.

Ze zaten gezellig bij een strandtent in Zandvoort. Een normale gozer, geen praatjesmaker, zeiden ze over de nieuwe bondscoach. Of Frank de Boer is wat we in Nederland nodig hebben weet geen mens, maar dat klopt in elk geval.