Niet eens de beste Franse golfer zegeviert op KLM Open

Maar op de Europese Tour zelf was Wattel al wel vier keer tweede en drie keer derde geworden. Zo bezien kwam zijn overwinning in Spijk niet uit het niets. Volgend jaar wordt de befaamde Ryder Cup-wedstrijd tussen de VS en Europa voor het eerst in Frankrijk gehouden. 'In de breedte hebben we veel goede spelers', zei Wattel. 'We missen alleen een echte ster.'



In Nederland is de breedte van het topgolf een probleem aan het worden. Directeur Jeroen Stevens van de Nederlandse Golf Federatie zegt dat de sport in Nederland voor een belangrijke keuze staat: of Nederland kiest puur voor recreatief golf, of men creëert ook een topsportklimaat. Met 375 duizend beoefenaren is golf de derde sport van het land, maar het aantal jongeren dat lid is van een golfclub en daar traint daalde in vijf jaar van 12- naar 6 duizend. Uit die groep moeten de toekomstige kampioenen komen. In Spanje, Frankrijk, Duitsland en ook Zweden spelen tussen de 40- en 50 duizend jongeren serieus golf.

Tijdens de KLM Open voerde Stevens zaterdag overleg met de golfclubs over manieren om de sport aantrekkelijker te maken voor de jeugd