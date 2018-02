Niet alleen de gebroken veer stond in de weg van goud bij de ploegenachtervolging

Tekort trainen

Dat synchroonschaatsen aan 50 kilometer per uur vereist toegewijde en langdurige oefening en dat doen de Nederlanders niet. Met de veelvoud aan profploegen en trainers is het voor bondscoach Geert Kuiper niet te doen om regelmatig met een vaste formatie te trainen. Hij kon in de zomer elke maand één training over een groep van negen mannen en acht vrouwen beschikken. In het wereldbekerseizoen was zelfs dat niet haalbaar.



In andere landen rijdt het groepje van vier, drie plus reserve, dag in dag uit met elkaar. Zeker wekelijks staat het onderdeel specifiek ingetekend in het trainingsschema, maar ook daarbuiten maken ze kilometer na kilometer in formatie. Het wegkruipen in elkaars slag is dagelijkse routine. Kuiper: 'Als ik zo'n ploeg drie jaar samen laat wonen en samen laat trainen, dan gaan ze zeker harder.'



Maar dat kan niet in Nederland. Daar moet niet te treurig over gedaan worden, vond Sven Kramer. 'Dit komt voort uit de Nederlandse schaatscultuur. Die brengt ons individueel naar grote hoogte, maar het is ook een van de redenen waarom het op de team pursuit niet op zijn plek valt.' Het systeem met commerciële ploegen is vruchtbaar gebleken voor individuele schaatsers, de successen in Sotsji en Gangneung kunnen er niet los van worden gezien, maar het is fnuikend voor het collectief.