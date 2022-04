Nienke Brinkman verbrak het Nederlands marathonrecord – en kan het zelf ook nauwelijks bevatten

Nienke Brinkman komt als tweede over de finish. Beeld ANP

Als Nienke Brinkman als tweede over de finish komt in de marathon van Rotterdam, in een Nederlands record van 2.22.51 seconden, valt ze in de armen van haar moeder. Marijke Alderlieste drukt een bosje tulpen in de handen van haar dochter. Vriendinnen gillen aan de zijkant van het parcours. Ze weten niet wat ze meemaken.

Brinkman zelf ook niet. ‘Al die mensen’, stamelt ze met grote ogen. ‘Vooral in de laatste kilometers.’ De 28-jarige atlete beseft amper wat ze heeft gedaan. In haar tweede marathon ooit liep ze bijna een minuut van het Nederlandse record van Lornah Kiplagat af. Haar nieuwe toptijd is de derde marathontijd in Europa van dit seizoen en de 26ste tijd wereldwijd.

Daarmee heeft Nederland na het hardlooppensioen van Kiplagat en Hilda Kibet opnieuw een kanshebber voor internationale podia. En dat in een jaar dat drievoudig olympisch kampioene Sifan Hassan ook marathonambities heeft.

Op de persconferentie na afloop zit Brinkman naast de winnaar bij de mannen, Abdi Nageeye en zijn Belgische vriend Bashir Abdi, samen goed voor olympisch zilver en brons. ‘Toen ik begon, was Lornah de beste van de wereld. En dan loop je haar zo even voorbij’, zegt Abdi Nageeye. ‘Op je tweede marathon’, vult Bashir Abdi aan.

Recordschoenen

‘Maar Lornah liep niet op carbon’, zegt Brinkman, doelend op de recordschoenen waardoor de marathon in de afgelopen vijf jaar bij de top ongeveer drie minuten sneller is geworden. Ook Brinkman droeg het verende schoeisel dat haar naar de tweede plek hielp. Alleen de Ethiopische Haven Hailu was zondag sneller. Zij won in een tijd van 2.22.01 seconden.

De schoenen helpen veel, maar dan nog. Kiplagat werd geboren in hardloopmekka Kenia en liep als genaturaliseerde Nederlandse in 2003 tijdens de marathon van New York 2.23.43, een recordtijd die 19 jaar lang onaantastbaar was.

Brinkman groeide niet op met hardlopen, maar met hockey. Ze haalde de top niet, maar viel wel op omdat ze nooit moe werd in het veld. Talent voor lopen heeft ze niet van haar moeder, zegt Marijke Alderlieste. ‘Ik heb een hekel aan hardlopen. Mij krijg je alleen in beweging als er een balletje bij zit.’

Alderlieste klemt bij de finish een spandoek onder haar arm. ‘Brinkies for gold’, staat erop. Een van de jongere zusjes van Brinkman, Sant, loopt ook. Zij komt een uur en twintig minuten later over de eindstreep, als haar oudere zus al een paar keer heen en weer heeft gedribbeld met de Nederlandse vlag om haar schouders.

Perplex

Brinkman valt deze zondag van de ene in de andere verbazing. Donderdag stond ze al perplex toen ze een interview aan de NOS gaf bij het vijfjarig jubileum van het NN Running Team waar ze sinds kort onder contract staat. Ze is daar een teamgenoot van marathongrootheid Eliud Kipchoge. Tussen de interviews door stuurde ze haar moeder een berichtje om te laten weten dat ze op televisie kwam.

Toen Brinkman zich bij het team aansloot, was ze nog een hobbyist, vertelt Marleen Rennings, communicatiemanager bij de commerciële hardloopploeg. ‘Alles was nieuw voor haar. Toen ze haar eerste marathon liep, ging ze daar in haar eentje heen. Ze had gewoon wat voeding in haar tasje gepropt en ging van start. Ze kan nog zoveel leren.’

In december vorig jaar liep Brinkman bij haar marathondebuut in Valencia 2.26.34, toen de derde tijd ooit gelopen door een Nederlandse. De toptijd leverde meteen een startbewijs voor de EK en de WK op.

Brinkman probeerde koel te blijven in de mediastorm die daarop volgde. Ze kon zich in haar woonplaats Zürich goed afsluiten van alle aandacht. De atlete werkt in Zwitserland als geofysicus waar ze bevingen bestudeert die gemeten worden op de planeet Mars.

Enorme doorzetter

Haar vriend Lars Gebraad werkt in Zürich voor dezelfde werkgever. Hij fietst tijdens trainingen vaak met haar mee op zijn racefiets. Het verbaast hem niet dat zijn vriendin vanuit het niets ineens zo goed is geworden. ‘Dat is Nienke. Als ze ergens haar zinnen op heeft gezet, doet ze het goed ook. Ze is een enorme doorzetter. Naast het lopen werkt ze nog voor zestig procent. Ze maakt soms dagen van twaalf uur.’

In Rotterdam had Brinkman tijdens het lopen energie over om te zwaaien naar kennissen die ze langs het parcours zag. In vergelijking met de trailruns die ze soms in de bergen doet, is 42 kilometer voor haar een relatief kort stuk. Brinkman was haar hazen, de tempomakers die haar naar de toptijd hielpen, erg dankbaar. Om de mannen te bedanken die haar uit de wind hielden, had ze nog een toepasselijk cadeautje meegebracht. Brinkman viste twee grote paashazen van chocolade uit de tas van haar moeder.

Daarna kreeg ze haar eigen prijs. Het zal niet de laatste zijn, voorspelt haar voorganger Lornah Kiplagat op sociale media vanuit Kenia. ‘Gefeliciteerd Nienke. Je gaat een mooie toekomst tegemoet.’