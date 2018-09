Niemand rouwt bij de laatste tijdrit voor merkenteams

Team Sunweb tijdens het WK tijdrijden voor merkenteams. Foto AFP

Jammer? ‘Ik vind van wel’, zegt Tom Dumoulin na afloop van de tijdrit, waarin de mannen van Sunweb als tweede eindigden. De vrouwen werden derde. ‘Het is het enige onderdeel in het wielrennen waarin je je als ploeg kunt onderscheiden. Wat het voor ons de laatste jaren extra leuk maakte, was dat we konden meestrijden om de ereplaatsen. Maar ik snap ook de argumenten van de tegenstanders.’

Het WK tijdrijden voor merkenteams werd in 2012 op de WK in Valkenburg (her)ingevoerd, maar kwam nooit echt van de grond. Slechts een paar teams, zoals Sunweb, BMC en Quick-Step, maakten er serieus werk van. Voor het gros van de ploegen was het vooral een dure aangelegenheid. Helemaal toen de WK twee jaar op rij in verre oorden als Richmond (Amerika) en Doha (Qatar) werden georganiseerd.

Teammanager Erwin Janssen van de vrouwenploeg Boels-Dolmans rekent voor: ‘We maken nu zo’n 20.000 euro aan reis- en verblijfkosten. De vergoeding van de UCI bedraagt slechts 1.500 euro. Tel uit je winst. Als je wint, zoals wij twee jaar terug, kun je nog zeggen: je krijgt er goeie pr voor terug. Maar voor een ploeg die voor de twaalfde plek rijdt, wegen de kosten niet meer op tegen de baten.’

Een tastbare prijs levert een wereldtitel ook al niet op. De winnende formatie krijgt slechts een medaille, de titel mag slechts bescheiden worden vermeld op het shirt. Jos van Emden (Lotto-Jumbo), schamperend: ‘Misschien dat je nog een sticker op de ploegleiderswagen mag plakken.’

Maar belangrijker dan de kostenkwestie of het gebrek aan status is dat de ploegentijdrit nooit is omarmd door het publiek, betoogt Dumoulin: ‘Op de een of andere manier kan Jan met de Pet dit onderdeel slecht plaatsen. Mensen zitten er niet op te wachten. Dan kun je maar één ding concluderen: het moet anders.’

Estafettetijdrit

De UCI, onder aanvoering van de nieuwe voorzitter David Lappartient, overweegt volgend jaar op de WK een estafettetijdrit te organiseren voor gemixte landenteams. In praktijk zal het erop neerkomen dat teams uit drie mannen en drie vrouwen bestaan. Ze rijden afzonderlijk, maar hun tijden worden bij elkaar opgeteld.

‘Ik ben niet tegen verandering, maar ik weet niet of dit nu de oplossing is’, zegt Dumoulin. ‘Ik snap best dat het past in de tijdgeest om mannen en vrouwen meer gelijkheid te geven, maar je gaat dan twee prestaties bij elkaar optellen die helemaal losstaan van elkaar.’

Dumoulin is niet de enige met bedenkingen. ‘Ik vind het een circusact’, stelt teammanager Janssen van Boels-Dolmans. ‘Misschien kunnen ze er ook nog een 45-plusser aan toevoegen, dan kan ik ook meedoen.’

Eén voordeel zou een introductie van een gemixte ploegentijdrit in elk geval wel hebben, lacht Dumoulin: ‘Met name door de vrouwen hebben we dan een heel sterke ploeg. Nederland is direct de topfavoriet.’