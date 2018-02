Niemand misgunt Marcel Keizer een nieuwe baan, maar met mensenmensen word je geen kampioen

Twee maanden geleden zat er een lachende kerstman in een auto op het parkeerterrein van sportcomplex De Toekomst in Amsterdam Zuidoost. Hij zwaaide vriendelijk naar een ploeg van de regionale tv-zender NH. Het was vlak voor Kerstmis en Ajax had de trainer weggestuurd, Marcel Keizer.



Waarom was niet helemaal duidelijk. De resultaten waren zeer behoorlijk. In de tien dagen voor het ontslag had Ajax koploper PSV en AZ verslagen. Een nederlaag in het bekertoernooi tegen FC Twente - Ajax verloor na strafschoppen - bood de directie de kans om Keizer weg te sturen en diens assistenten Spijkerman en Bergkamp ook.