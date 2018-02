Niemand kon Suzanne Schulting ontregelen: ze schreef historie met hoofdletters

Techniek

Ze was ontspannen geweest. Ze had niet aan het resultaat gedacht. Otter had haar dat vooraf wel vier keer ingeprent. Denk aan één ding, zei hij, en dat is je techniek. Die is uitzonderlijk, zeker het wijd in de bocht stappen en er zodanig krap uitkomen dat niemand er nog langs kan. Een andere effectieve techniek is bij het opdraaien van het rechte eind twee snelle slagen te maken, te versnellen, en dan weer met een langzame klap de volgende bocht aan te snijden.



'Fok, denken die anderen, ze versnelt. Nu kan ik niet aanvallen. En als zij de bocht aansnijdt, denkt die volger: hee, net te laat', zo omschreef Otter de gedachten van de tegenstanders in de finale, de Canadese medaillepakker Kim Boutin, de Italiaanse olympisch kampioen op de 500 meter Arianna Fontana en de twee Koreanen die in de negen ronden onder hoogspanning het hoofd verloren.