Niemand kijkt er nog van op als een spelersbus wordt opgewacht

Na de nederlaag van FC Twente tegen Emmen werd clubicoon Sander Boschker, tegenwoordig keeperstrainer, door supporters ingepakt met ducttape en vuilniszakken. Hoewel het zijn standbeeld betrof, was de boodschap niet mis te verstaan. De supporters waren boos op hem.

Het zag er raar uit. Om het hoofd van Boschker zat een vuilniszak. Ook zijn borst, onderlichaam en voeten waren ingepakt. Het was net of hij een rokje droeg. Er zat ook een zak om de trofee die Boschker zo triomfantelijk in de lucht steekt, de KNVB-beker.

Ondertussen is het standbeeld van Sander Boschker bij de Grolsch Veste afgeplakt met vuilniszakken & ducktape (via: @Vuckicos) pic.twitter.com/m6Kr37dxg8 — Tom Druppers (@tdruppers) 12 februari 2020

Een halve dag eerder, op dinsdagavond, was de bus van FC Twente opgewacht bij het trainingscomplex in Hengelo. FC Twente had kansloos met 2-0 verloren en was naar de dertiende plaats gezakt. Voor supporters was dit aanleiding om ’s nachts naar het trainingscomplex te gaan om aldaar hun ongenoegen luidkeels kenbaar te maken.

Dit gebeurt vaker. Wanneer de eerste spelersbus is opgewacht, is niet bekend. Het zou de bus van Ajax kunnen zijn, in 1988 na een nederlaag tegen PEC Zwolle. Bij stadion De Meer hadden supporters het gemunt op de voorzitter van Ajax, Ton Harmsen.

Sindsdien kijkt niemand er vreemd van op. Vooral deze eeuw worden bussen bij voetbalstadions frequent opgewacht. Deze week gebeurde het zelfs twee keer. Ook bij NAC werd de bus opgewacht, maar dat was om de bekeroverwinning op AZ te vieren. Het komt ook voor dat de spelersbus vóór een wedstrijd wordt opgewacht, om de ploeg in de uren voor een belangrijke uitwedstrijd een hart onder de riem te steken, maar bijna altijd is de aanleiding negatief.

In principe kan elke club ermee te maken krijgen. De laatste jaren zijn er spelersbussen opgewacht bij de stadions van Feyenoord, PEC Zwolle, PSV, NEC, NAC, FC Groningen, FC Twente, Roda JC, ADO Den Haag, Heracles, Go Ahead Eagles en Ajax. Er zijn maar weinig clubs die nog nooit met dit verschijnsel te maken hebben gehad. Zelfs de bus van Helmond Sport is een keer opgewacht, in 2017 was dat.

Media vatten het altijd samen met de woorden dat de fans ‘verhaal kwamen halen’. De clubs reageren over het algemeen begripvol. Ze willen hun supporters niet voor het hoofd stoten. Bij het ritueel is een kort gesprek inbegrepen, vaak met de trainer of de aanvoerder. Daarna gaat iedereen rustig naar huis, het is vaak ook al laat.

In Hengelo verliep dinsdag aanvankelijk alles volgens het bekende scenario. Nadat iedereen was uitgescholden sprak een ruime delegatie van de supporters op het trainingscomplex met trainer Gonzalo Garcia, Sander Boschker en aanvoerder Xandro Schenk en nog een paar anderen, de video-analist onder anderen. FC Twente nam de klagende supporters bijzonder serieus. Of pure doodsangst speelde een rol, dat is ook een mogelijkheid.

De centrale figuur in dit moderne voetbalverhaal is Wout Brama, ook een clubicoon. Hij maakte als enige speler in de huidige selectie deel uit van de kampioensploeg in 2010. Nadat de spelersbus was opgewacht, vouwden de supporters een spandoek open met tekst ‘Wout is Twente’. Brama is populair in Enschede, maar trainer Garcia zette hem uit de selectie. Hij zou het niveau niet meer aankunnen.

Tegen de supporters werd gezegd dat Brama het gezag van de trainers ondermijnt, de media bespeelt, voor wrijving binnen de selectie zorgt en in de kleedkamer de sfeer verpest. Vooral Boschker trok fel van leer tegen zijn voormalige ploeggenoot. Hij had pech: een van de supporters nam het gesprek heimelijk op en zette het op Soundcloud. Vandaar die vuilniszakken.

Vrijdagmiddag werd bekend dat Brama toch weer in de selectie van FC Twente is opgenomen, ‘in het het belang van de club’. Het opwachten van de spelersbus heeft deze keer effect gehad – een uitzondering. Supporters van al die andere clubs kunnen er jaloers op zijn.