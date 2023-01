Niemand is groter dan de club, maar Blind is ontegenzeglijk een tikkeltje groter dan Schreuder

Een week geleden plaatste Daley Blind een foto van zichzelf op Instagram, in een shirt van Bayern München. Servus @fcbayern!, schreef hij enthousiast. Het shirt stond hem goed en hij grijnsde voldaan. Ruim 183 duizend van zijn 2,2 miljoen volgers vonden het een leuke foto, onder wie een handvol spelers van het Nederlands elftal.

Ook een paar Ajacieden, onder anderen Steven Bergwijn, Jurriën Timber en Davy Klaassen, strooiden vrolijk met hartjes, vuurtjes, spierballen en gebalde vuisten. Brian Brobbey nam de moeite iets te schrijven: ‘Goed bezig.’ Ernaast plaatste hij een hartje en een emoji van een opgaande lijn, iets waar je van alles bij kunt denken. De lijn van Ajax buigt al maanden neerwaarts. Ajax is helemaal niet goed bezig.

Voor je het weet kom je via een link op de Instagram-pagina van Blind terecht op vingino.com, een kledingmerk dat hij promoot. Op schattigebabykleertjes.nl staat hier meer over. Daley Blind hecht als voetballer veel waarde aan teamwork, dat probeert hij ook uit te dragen in hippe streetwear, aldus de site. ‘Ontdek de complete collectie van Vingino CO/LLAB DALEY en laat je kinderen inspireren door de passie en persoonlijkheid van Daley Blind.’

Over dat teamwork en zijn rol bij Ajax ging het vaak de afgelopen weken. Blind zou zich niet hebben geschikt naar de teamdiscipline en zou, toen hij naast het elftal werd gezet, in opstand zijn gekomen – te veel passie, te veel persoonlijkheid waarschijnlijk, en een trainer, Alfred Schreuder, die zich hier geen raad mee wist.

En weg was Blind, naar München en aansluitend naar Doha waar hij deze week tijdens een trainingskamp door het management van Bayern werd bejubeld. Dat is toch vreemd, dat een van de grootste en succesvolste clubs ter wereld dolblij is als een afgedankte Ajacied bereid is zich aan te sluiten bij de selectie.

Het zit als gegoten, concludeerde de lokale krant in München, Abendzeitung, opgetogen. Niemand is groter dan de club, maar Blind is ontegenzeglijk een tikkeltje groter dan Schreuder, een rommelige coach en een onhandige spreker wiens winstmoyenne maar een fractie beter is dan dat van Jan Wouters, de slechtst presterende Ajax-trainer van de afgelopen dertig jaar.

Ik kijk daar niet zo naar, zei Schreuder toen hem werd gevraagd of hij de breuk had veroorzaakt met een 99-voudige international die bij Ajax op Sjaak Swart en Johan Cruijff na de meeste landstitels won, zeven, werd getroffen door hartproblemen – niemand heeft het er nog over – en een groot aandeel had in de internationale herrijzenis van de club. Hoe Schreuder er dan wel naar kijkt, is onduidelijk. Met vaagtaal probeerde hij zich eruit te redden.

Te benijden is hij in een opzicht niet. Oog in oog met de pers staat hij er alleen voor. Als het even begint te spannen, duikt de top van Ajax weg. Van de algemeen directeur van de club, Edwin van der Sar, is al tijden niks vernomen. De technisch managers Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zeiden publiekelijk evenmin iets over het vertrek van de meest succesvolle Ajacied van deze eeuw, een passkoning die sinds zijn 7de bij de club speelt. Als om het Nederlands kampioenschap communiceren zou worden gestreden, degradeert Ajax geheid.

Na de transfer van Blind naar Bayern was de algemene conclusie dat dit voor alle partijen het beste was. Dat is een misvatting. Voor Ajax is het een blamage, een signaal dat de club is overgeleverd aan bestuurders zonder daadkracht die wegduiken als er heisa in de tent is.

Hopelijk wint Blind junior dit seizoen met Bayern München de Champions League. Het zou de perfecte opgaande lijn zijn. Dan kan hij tijdens familie-etentjes eindelijk tegen zijn vader zeggen dat hij de Europese hoofdprijs ook een keer heeft gewonnen; weliswaar niet met Ajax, maar dat zou het alleen maar mooier maken.