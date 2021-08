Nielsen wint zesde rit van de Ronde van Spanje, leiderstrui weer om de schouders van Roglic

Magnus Cort Nielsen is net op tijd binnen, vlak voor Primoz Roglic eraan komt. Beeld AFP

In het klassement heeft Roglic 25 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas. De Colombiaan Miguel Angel Lopez is derde op 36 seconden. In de rit werd de Italiaan Andrea Bagioli derde, op 2 seconden van Nielsen en Roglic. Nielsen was één van de smaakmakers van de etappe. Lange tijd maakte hij deel uit van een vijf man sterke kopgroep, die een flinke voorsprong op het peloton had. Daartoe behoorden ook Jetse Bol en Bert-Jan Lindeman. Het peloton vond na een achterstand van bijna 7 minuten pas vlak voor de finish aansluiting. Alleen Nielsen bleef net uit de greep van de achtervolgers, luttele meters voor Roglic.

De rit ging van Requena naar Alto de la Montaña de Cullera over bijna 160 kilometer. ‘Ik wist dat het in de laatste kilometer heel moeilijk zou worden’, reageerde Nielsen. ‘Ik voelde dat Roglic er aan kwam en met alles wat ik in me heb, ben ik erin geslaagd hem achter me te houden. Dat geeft een ongelooflijk goed gevoel. Ik ben blij dat ik heb bewezen ook op dit terrein een wedstrijd te kunnen winnen, hoe moeilijk het ook was. We hadden op een gegeven moment met de kopgroep een mooie voorsprong, maar het werd minder en minder. Gelukkig was het voor mij net genoeg.’

Roglic vond het geen punt dat de dagprijs aan hem voorbijging. ‘Magnus was sterk, had goede benen en verdiende de zege’, aldus de kopman van Jumbo-Visma. ‘Het ging mij er bovendien niet zo zeer om als eerste boven te zijn. Mijn voornaamste doel was de positie in het klassement te versterken en gezond te blijven. Dat is gelukt. Maar de koers is nog lang. Er valt nog niets zinnigs te zeggen over mijn kansen op de eindoverwinning.’