Niek van der Velden, jongste Nederlandse deelnemer Winterspelen, breekt arm

Nog in de middaguren werd hij in het universitair ziekenhuis van Wonju geopereerd. De Nederlandse chef-arts Cees-Rein van den Hoogenband was bij de operatie aanwezig. Van der Velden is voor een aantal weken uitgeschakeld. Hij wordt komende week terug naar Nederland gevlogen, na zijn tweede botbreuk in elf maanden.



Vorig jaar maart brak hij het scheenbeen bij een mislukte landing in het big air-WK in Sierra Nevada. De jonge Brabander moest de hele zomer revalideren en kwam in september terug in competitie. 'Daarna ging alles goed met Niek', zo becommentarieerde coach Frank van der Putten de winter van zijn pupil.