Nicolas Roche krijgt mentorrol als meesterknecht van Tom Dumoulin

Heimelijk wisselden Sunweb-ploegleider Aike Visbeek en Nicolas Roche de afgelopen dagen in de Vuelta blikken van verstandhouding uit. Wat zij al lang wisten, werd deze week pas officieel naar buiten gebracht: het komende seizoen rijdt Roche in het zwart-wit van Sunweb.

Team Sunweb ploegleider Aike Visbeek tijdens de teampresentatie in aanloop naar de start van de Tour de France in Dusseldorf. Foto ANP

‘Als Nicolas langs onze bus rijdt, zegt hij netjes gedag. Maar je houdt ook professionele afstand’, vertelt Visbeek aan de telefoon vanuit Spanje. ‘Hij doet zijn ding, wij de onze. Maar je weet beiden al dat je volgend jaar met elkaar werkt. Dat geeft een bepaalde connectie.’

Roche, nummer 34 in het algemeen klassement, eindigde donderdag in de twaalfde etappe van de Vuelta op ruim elf minuten van de Franse ritwinnaar Alexandre Geniez, maar de komende dagen zal hij beslist vaker voorin te zien zijn. Na het grote tijdverlies van Richie Porte promoveerde Roche al na twee dagen tot kopman bij BMC. Hij aast op dagsucces.

De 34-jarige Ier, geboren en getogen in Frankrijk, groeide in deze fase van zijn carrière naar eigen zeggen steeds meer toe naar een mentorrol. Precies die vacature lag bij Sunweb open, na het vertrek van Laurens ten Dam en Simon Geschke naar BMC, de ploeg die volgend jaar onder de vlag van CCC rijdt.

Merkwaardig

De transfer van Roche zou merkwaardige situaties kunnen opleveren, de komende dagen in de Vuelta. Zijn toekomst ligt per slot van rekening bij Sunweb en niet meer bij BMC. ‘Hij gaat niet een gat laten vallen voor Wilco Kelderman, als je dat bedoelt’, zegt Visbeek. ‘Maar Nicolas wordt betaald door BMC. Hij is een gentlemen en wil zijn contract netjes uitdienen. Andersom is Geschke bij ons honderd procent gefocust op zijn taak om Wilco bij te staan. Het zou een hellend vlak worden als iedereen al voor zijn nieuwe ploeg gaat koersen.’

De komst van Roche past in het streven van Sunweb om volgend jaar met Tom Dumoulin een serieuze gooi naar de zege in de Tour de France te doen. Het is de bedoeling dat Dumoulin in de finale van bergetappes wordt bijgestaan door Wilco Kelderman en Sam Oomen. Roche, op zijn beurt, moet ervoor zorgen dat het drietal zo fris mogelijk wordt afgeleverd aan de voet van de slotklim. Zo is hij in feite de meesterknecht van de meesterknechten.

Bijkomend voordeel, volgens Visbeek: ‘Mocht Wilco of Sam door blessures niet mee kunnen doen, dan kan Nicolas zo een plekje doorschuiven. Met zijn ervaring en staat van dienst is hij eigenlijk een renner die op de laatste klim thuishoort.’

Roche, die eerder uitkwam voor onder meer Tinkoff-Saxo en Sky, is alweer bezig aan zijn twintigste grote ronde. Twee keer eindigde hij in de toptien (vijfde in de Vuelta van 2013, zesde in de Vuelta van 2010) en acht keer in de toptwintig van het klassement in de Giro, Tour of Vuelta. Visbeek: ‘Hij weet dus wat het is om voor een klassement te rijden.

Leuk karakter

Naast zijn ervaring is ook zijn karakter een pluspunt. ‘Het is een leuke, intelligente kerel. Hij spreekt Engels, Spaans, Frans, Italiaan. Het is iemand die rust uitstraalt en situaties in de koers snel herkent.’ Zijn vader Stephen won in 1987 de Tour, Giro en het wereldkampioenschap. In het begin van zijn carrière worstelde Nicolas Roche met zijn achternaam. Altijd maar die vergelijkingen, gek werd hij ervan. Nu stelt heel af en toe een journalist hem nog weleens de vraag hoe het is om zoon van te zijn. ‘Dan zeg ik: dat heb ik al 25 keer verteld. Google het maar.’

Dat Roche ook voor Sky heeft gereden, de ploeg die de afgelopen jaren regelmatig er van werd beticht te opereren in het grijze gebied wat doping betreft, bleek voor Sunweb geen probleem. Visbeek: ‘We hebben de beschikking over al z’n files, en zijn bloedwaardes. Hij is uitgebreid getest en zagen een stabiel patroon. Dat wij een streng anti-dopingbeleid voeren was juist voor hem een pre om voor ons te kiezen.’

Of Sunweb nog verder gaat winkelen, laat Visbeek in het midden. 'Zou zo maar kunnen. Er zijn nog een aantal plekken vrij.’