Nick Kyrgios verliest van Rafael Nadal maar verbetert imago

Australische tennisser Nick Kyrgios. Beeld EPA

De tegenstelling in persoonlijkheden, gedrag en speelstijl, het droevige nieuws van het overlijden van basketballer Kobe Bryant, de geschiedenis tussen de twee spelers. De wedstrijd tussen Rafael Nadal en Nick Kyrgios in de vierde ronde op de Australian Open was in vele opzichten gedenkwaardig.

Kyrgios verloor in een hoogstaand gevecht in vier sets van Nadal (6-3 3-6 7-6 7-6). De Spanjaard plaatste zich daarmee voor zijn 41ste kwartfinale op een grandslam. Hij is in Melbourne op weg naar zijn 20ste grandslamtitel, waarmee hij op gelijke hoogte zou komen met Roger Federer.

Het begon al bij de entree van Kyrgios, die wordt bestempeld als de bad boy van het tennis. De 24-jarige Australiër kwam met tranen in zijn ogen de baan op. Hij droeg het Lakers-tenue met nummer 8 van basketballegende Bryant. Het was een eerbetoon aan één van zijn idolen die zondag om het leven kwam bij een helikopterongeluk.

Kyrgios, die van de internationale tennisbond ATP een voorwaardelijke schorsing opgelegd kreeg vanwege misdragingen op de baan, liet zich de afgelopen weken vaker van een andere kant zien. De Australiër was diep aangeslagen door de verwoestende bosbranden in zijn land. Hij wierp zich op als initiator van geldinzamelingsacties voor de slachtoffers. Zelf beloofde hij 200 Australische dollar per geslagen ace te doneren. Op Melbourne Park voerde hij de lijst van meest geslagen aces aan: in totaal 100. Veel tennissers volgden zijn voorbeeld op. Voormalig tennisser John McEnroe, die in het verleden flinke kritiek uitte op Kyrgios, stak hem nu een hart onder de riem. McEnroe beloofde bij elke gewonnen set van de Australiër 1.000 dollar te doneren.

Door zijn acties verlaat Kyrgios het toernooi met een beter imago. Ook Nadal, die zich eveneens kritisch uitliet over het gedrag van zijn opponent, sprak nu lovende woorden. Kyrgios breekt rackets, scheldt officials uit en staat erom bekend wedstrijden wel eens te ‘tanken’, zichtbaar opgeven zonder moeite te doen. Daar houdt de pure prof Nadal niet van. Nu had hij bewondering voor het enfant terrible, met name om zijn spel. ‘Als Nick zo speelt, is hij goed voor het tennis. Ik denk dat iedereen hem graag ziet als hij zo speelt. Hij is nog steeds één van de grootste talenten die we rond hebben lopen.’

In 2014 werd de Spaanse nummer 1 van de wereld in de vierde ronde op Wimbledon voor het eerst verrast door Kyrgios, toen nog een tiener. De botsing tussen de twee tegenpolen is zelden saai. Routinier Nadal (33) is politiek correct, sportief en hij leeft als een prof. De 9 jaar jongere Kyrgios is de flapuit met woede-uitbarstingen die wel eens een toernooi overslaat omdat hij liever basketbal kijkt. Ook in speelstijl zijn de twee verschillend. Nadal is de baseliner met de topspin die iedere punt speelt alsof zijn leven ervan af hangt. Kyrgios moet het hebben van zijn verwoestende service, zijn snoeiharde forehand en de creatieve balletjes aan het net.

Het beloofde spektakel kwam er. Nadal stond tegen Kyrgios voor het eerst een set af op de Australian Open. Hij won de eerste set na een vroege break, maar werd in de tweede zelf gebroken in de vierde game. In de tiebreak van de derde set hadden beide spelers in de Rod Laver Arena last van de spanning. Ze sloegen in de tiebreak op 5-5 achter elkaar een dubbele fout. De Australiër maakte daarna een forehandmisser, verloor de set en gooide zijn racket kapot.

In de vierde set leek Kyrgios op. Hij had zaterdag een zware vijfsetter gewonnen van de Rus Karen Chatsjanov en kon na die wedstrijd amper op zijn benen staan. Kyrgios maakte de vroege break voor Nadal op 4-5 nog ongedaan maar verloor uiteindelijk de tiebreak en de wedstrijd.

Nadal staat met de winst voor de 12de keer in de kwartfinale van de Australian Open. Hij won het toernooi alleen in 2009. Vorig jaar verloor hij de finale van Novak Djokovic. In de kwartfinale neemt Nadal het op tegen Dominic Thiem. De Oostenrijker had in zijn vierde ronde weinig moeite met de Gaël Monfils. Hij won de wedstrijd binnen twee uur.