Nicholas Santos (42) prolongeert wereldtitel vlinderslag en gaat met pensioen

Nicholas Santos na het winnen van de wereldtitel op de 50 meter vlinderslag. Beeld AFP

Santos bleef met zijn tijd van 21,78 seconden slechts een fractie boven zijn eigen wereldrecord van 21,75 dat hij op 38-jarige leeftijd zwom. De krachtpatser uit São Paulo is de oudste wereldkampioen in de geschiedenis van het zwemmen.

Het duurde na zijn aantik even voordat Santos besefte wat hij had gepresteerd in het Melbourne Sports & Aquatic Centre. Na een verbaasde blik op het scorebord sloeg hij met zijn linker vuist hard op het water. Vervolgens showde hij, met de tong uit zijn mond, de wereld zijn spierballen.

Santos won op de 50 meter vlinderslag zijn vierde wereldtitel op deze discipline in het 25-meterbad. De emotionele Braziliaan werd op het erepodium geflankeerd door de 21-jarige Zwitser Noè Ponti (die 21,96 klokte) en de 26-jarige Szebasztian Szabó uit Hongarije (21,98).

Debuut in 2001

Santos debuteerde 21 jaar geleden op een mondiaal zwemtoernooi, de WK langebaan in Fukuoka in 2001; het was het jaar waarin zijn grote concurrent Ponti werd geboren. Waar Santos zich in zijn beginjaren – zonder al te veel succes – richtte op de 50 meter vrije slag, zag hij pas rond zijn dertigste het licht. De Braziliaan ging zich specialiseren op de (niet-olympische) 50 vlinder en ontpopte zich vooral op de kortebaan tot een topzwemmer.

Donderdag exact tien jaar geleden veroverde Santos zijn eerste wereldtitel op de 50 vlinder tijdens de WK kortebaan in Istanbul. Bij de afgelopen drie mondiale zwemtoernooien in het kleine bad herhaalde hij deze prestatie. Op de langebaan won Santos op deze afstand vier medailles, maar nooit goud.

Net boven wereldrecord

De 1.91 meter lange Santos toonde zich na afloop van zijn gouden race nog het meest verrast over zijn toptijd. Hij bleef 0,03 seconden verwijderd van zijn wereldrecord van 21,75 seconden dat hij in 2018 in de boeken zwom. Hij verbeterde destijds het ‘snellepakkenrecord’ van de Duitser Steffen Deibler uit 2009 (21,80). Overigens wist bronzenmedaillewinnaar Szabó vorig jaar het wereldrecord van Santos te evenaren.

Zijn geheime formule zit volgens de sprinter vooral in zijn beperkte watertraining, vertelde Santos eerder aan het Amerikaanse zwemmagazine Swimming World. ‘Door mijn studie fysiotherapie weet ik precies wat ik moet doen in het zwembad, in de sportschool en hoe ik snel moet herstellen.’

De vlinderslagspecialist traint slechts vijfmaal per week in het zwembad tegenover de tien à twaalf trainingen die zijn concurrenten afwerken. ‘Ik vind het belangrijk dat mijn leven in balans is. Ik ben vader van een zoon en heb mijn eigen zwemschool.’ Daar kan Santos nu alle tijd in steken. Na zijn gouden race kondigde hij per direct zijn zwempensioen aan.