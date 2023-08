Neymar volgt het spoor van al die andere vedetten richting Saoedi-Arabië

Neymar (m) nog in het shirt van PSG. Beeld AP

De pingelaar Neymar, 31 jaar nog maar, bleef bij Barcelona in de schaduw van Lionel Messi en, later bij PSG, van Messi en Kylian Mbappé. Mede door langdurige blessures en oorzaken van frivoler aard werd hij nooit de koning die in potentie in hem schuilde, al kroonde hij zich op het laatste WK tot topschutter aller tijden van Brazilië met 77 goals, evenveel als de echte koning, Pelé. PSG trok hem in 2017 aan voor het geruchtmakende bedrag van 222 miljoen euro, een verpulvering van het record. Hij won in Parijs tal van nationale prijzen, maar de Champions League bleef buiten bereik.

Neymar wilde weg bij PSG en Barcelona toonde latente interesse, maar hij vertrekt dus naar Al-Hilal, mits hij door de keuring komt, voor naar het schijnt een transfersom van 90 miljoen en een salaris dat kan oplopen tot rond de 150 miljoen euro per jaar. Hij is straks ploeggenoot van onder anderen Kalidou Koulibaly uit Senegal, de Portugees Roberto Neves en de Serviër Sergej Milinkovic-Savic. Dat is ook het vreemde aan de samenstelling van de selectie van Al-Hilal. Achter de buitenlanders staan transferwaardes van tientallen miljoenen euro’s, achter de Arabische teamgenoten soms 50 duizend euro of iets boven de ton.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

De competitie die dit seizoen werk maakt van zijn reputatie telt straks veel meer vedetten dan was verwacht op het moment dat Cristiano Ronaldo als eerste de overstap maakte. Onder anderen Karim Benzema, Sadio Mané, Jordan Henderson, Riyad Mahrez, Fabinho en Roberto Firmino volgden hem naar het land dat met sport van de hoogste categorie het omstreden blazoen van het land wil oppoetsen.

Steeds meer jongere spelers

Bijzonder is dat ook steeds meer jongere spelers voor het geld kiezen. Milinkovic-Savic is pas 28 jaar. Hij was felbegeerd op de Europese transfermarkt. Neves is 26. De vraag is wanneer ook het buitenland de competitie echt serieus gaat nemen. Dat hangt vooral samen met welwillendheid van tv-maatschappijen. In Nederland toont nog niemand echte interesse, in sommige buitenlanden wel. Het lijkt erop dat de Arabieren volhouders zijn, totdat de wereld ze niet langer kan negeren.

In dat verband postte Cristiano Ronaldo een foto van de winst door zijn club Al-Nassr van de Koning Salman Trofee, een toernooi voor Arabische clubs. ‘Extreem trots om het team te kunnen helpen bij de eerste zege van deze belangrijke beker’, liet hij weten. Niemand in Europa wist dat het hier een belangrijke beker betrof, maar als Ronaldo en anderen het maar vaak genoeg blijven roepen, verandert mogelijk het perspectief.