Neymar: altijd blessuregevoelig en controversieel

Half februari. Neymar raakt geblesseerd in een duel met Benjamin André van Lille. Beeld Corbis via Getty Images

Altijd geblesseerd: Neymar kan er niets aan doen

De enkels van Neymar zijn een slagveld. Ze waren er al slecht aan toe toen Paris Saint-Germain hem in 2017 voor 222 miljoen kocht van Barcelona, bleek uit de medische keuring. Vooral boven de rechtervoet, waar hij trouwens ook al aan geopereerd werd, is het gewricht dusdanig aangetast dat twee van de allerbeste artsen de vraag kregen er weer iets van te maken.

Zijn club kon dus weten dat de duurste speler aller tijden vaak geblesseerd zou zijn. Topvoetbal is geen sport voor iemand met beroerde enkels. Dribbelaars zijn aangeschoten wild, die naar de grond moeten worden gewerkt. Het moordende wedstrijdschema schaadt de coördinatie, met enkelverstuikingen tot gevolg.

De 31-jarige Neymar wil blijven dribbelen, altijd, overal. Het is zijn tweede natuur, hij deed het al toen hij nog op het strand en in de zaal voetbalde. Hij is er beroemd mee geworden, de theatrale held van verstokte romantici én van de YouTube-generatie. Oud-spits en schrijver Jan Mulder eerder in de Volkskrant: ‘Hij doet dingen die onmogelijk lijken. Glorieuze, lange dribbels met zwenkingen. Hij zeilt over het veld en hij kan het ook in de hele kleine ruimte, met van die korte tikjes.’

Neymar is wereldberoemd, ook al was hij nooit de onbetwiste superster in de beslissende fase van de Champions League of op een WK. In 2020 leek hij alsnog een kroon te plaatsen op zijn carrière, en feitelijk ook op die van zijn met Qatarees geld geïnjecteerde club. Nog zonder Lionel Messi loodste Neymar PSG naar de finale van de Champions League. Maar daarin werd verloren van Bayern München, dezelfde club die PSG begin deze maand in de achtste finales uitschakelde.

Neymar ontbrak in de return vanwege de zoveelste enkelblessure, opgelopen tijdens een duel waarbij hij geduwd werd en nog een schopje kreeg waardoor zijn voet dubbelklapte. ‘Blessure zonder einde’ vatte de Franse sportkrant L’Équipe het heersende gevoel in Europa samen.

In Brazilië is er meer clementie, vertelt de Braziliaanse oud-Ajacied Wamberto, al is het maar omdat hij voor de nationale ploeg net zoveel scoorde als Pelé. ‘Hij is toch een held voor velen. Hij bezorgde Brazilië de eerste Olympische titel en won de Copa Libertadores met Santos. Er is het geloof dat hij Brazilië zeker wereldkampioen had gemaakt als blessures hem niet dwars hadden gezeten, zoals op het WK 2014 in eigen land. Op het WK 2018 kampte hij nog met de naweeën van een operatie aan zijn voet. En op het laatste WK was hij ook helemaal niet fit. Op karakter ging hij door. Hij scoorde in de verlenging het winnende doelpunt tegen Kroatië zo leek het, maar we verloren toch na strafschoppen. Wat kan hij daaraan doen?’

Altijd geblesseerd: Neymars eigen schuld

Neymar miste al 43 procent van alle PSG-wedstrijden, een percentage dat de komende maanden nog zal oplopen. Het werpt vragen op. Lokt hij de fysieke bejegening met zijn provocerende gedrag op het veld ook niet een beetje uit? Moet hij niet zijn spel veranderen? Messi is naarmate hij ouder en trager werd steeds meer een passer geworden. Neymar heeft dat inzicht en die traptechniek ook, maar blijft toch liever de stuntman. Het is goed voor zijn marktwaarde, een aspect dat altijd heeft meegespeeld. Neymar is veel tijd kwijt aan reclamespots, modeshows, feestjes.

De Braziliaan was kort voordat hij geblesseerd raakte aan het pokeren tijdens een evenement van een sponsor in een Parijs hotel, daarna bezocht hij met vrienden een fastfoodrestaurant. Een vriend zette dat op Instagram. Het was kort na de verloren heenwedstrijd tegen Bayern, waarna ploeggenoot Kylian Mbappé, die Neymar in de pikorde voorbijstreefde, nota bene had geroepen: ‘We moeten goed slapen en goed eten, dan winnen we volgende week’.

Tal van bijtende statistiekjes duiken op. Zo is het de achtste keer op rij dat Neymar geblesseerd is als zijn zus haar verjaardag (11 maart) viert, uitbundige feestjes die Neymar graag bijwoont. Wamberto: ‘Hij feest gewoon teveel.’

Daarnaast kreeg hij al vijf keer rood, geen speler in de Ligue 1 werd er sinds zijn komst in 2017 vaker uitgestuurd. Toen dat de laatste keer gebeurde was de Braziliaan al voor het eindsignaal uit het stadion vertrokken. ‘Ik kan hem niet meer zien, ik kan het niet meer aan’, zei Christophe Dugarry, Franse oud-spits van Barcelona en AC Milan. ‘Ik kan hem niet verdragen met zijn dribbels en zijn houding. Ik wil hem niet meer op het veld zien, ik word moe van hem. PSG is ook beter in balans zonder hem.’

Dat geldt ook voor de geldbalans. Zo’n 500 miljoen heeft Neymar, wiens contract tot 2025 loopt, PSG al gekost. De club wil van hem af om met nieuwe, fitte sterren de Champions League te winnen. Vraag is: wie koopt een blessuregevoelige dertiger die vier miljoen per maand toucheert?