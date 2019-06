New kids Jakobsen (22) en Wiebes (20) kapen de NK wielrennen

Fabio Jakobsen (geheel rechts) wint de eindsprint met overmacht. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Fabio Jakobsen (22): ‘Ik zou niet graag met mezelf naar de streep gaan.’ Lorena Wiebes (20): ‘Dit is denk ik wel de doorbraak. Dit jaar kan al niet meer stuk.’

Zo spreekt zelfverzekerd talent. Op de Nederlandse kampioenschappen wielrennen ontbraken zondag bij de mannen grote namen als Dylan Groenewegen, Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin. Bij de vrouwen waren zaterdag juist alle favorieten present, onder wie Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Marianne Vos. Maar de uitkomst was hetzelfde: in beide categorieën trokken the new kids on the block de rood-wit-blauwe trui aan.

Voor beiden was het de tweede keer dat ze deelnamen aan een NK voor de elite. Maar waar Wiebes naar eigen zeggen de overwinning te danken had aan haar ploeg, Parkhotel Valkenburg, klaarde Jakobsen, in dienst van Deceuninck-Quick-Step, de klus als eenling tussen de veelkoppige blokken van Jumbo-Visma, Sunweb en Roompot-Charles.

Profiteren

Jakobsen had het vlakke parcours met een licht oplopende strook vlak voor de finish al twee weken geleden verkend en wist dat het voor hem ideaal was. In Heukelum, zijn woonplaats, sprint hij op een gelijksoortige helling ook altijd omhoog een dijk op. ‘Daar ben ik gewoon goed in.’ De zege droeg hij op aan oom Cor (82), de osteopaat die zijn gestel flexibel houdt en hem telkens oplapt na een val.

De belangrijkste voorwaarde voor de winst dat hij voor de laatste bocht bij de eerste vijf zat. ‘Daarvoor heb ik twee keer echt moeten investeren om door de wind naar voren te rijden.’ Het was ook wel wat geluk geweest, gaf hij toe. In de wedstrijd reed lang een kopgroep voorop, met daarin renners van Jumbo en Roompot. Die ploegen hadden liever niet dat het op een massasprint met Jakobsen zou uitdraaien. ‘Dat anderen het gat dichtreden, was voor mij het ideale scenario.’ Speculaties dat hij had geprofiteerd van renners als Sebastian Langeveld, Niki Terpstra en Ramon Sinkeldam, die bij hetzelfde management rijden, SEG Racing Academy, sprak hij met klem tegen. ‘Op een NK koerst iedereen voor zichzelf.’

Het kampioenschap telt, verklaarde hij achter het podium. Dat hij al twee keer de Scheldeprijs op zijn naam schreef, een officieus WK voor sprinters, schaalde hij niet hoger in. ‘Hier hangt een jaar de trui aan vast. Het hoogste podium is de Tour de France. Voor sprinters is alles dat daaronder zit van gelijke hoogte.’ Vooralsnog staat hij voor Frankrijk reserve, achter Elia Viviani, de Italiaanse topsprinter die hij op trainingskamp tot diens afgrijzen al enkele keren te snel af was. Hij staat wel op de rol voor de Vuelta.

Woelige slotfase

Zaterdag troefde Lorena Wiebes de gevestigde orde bij de vrouwen af in een sprint, voor Vos en Amy Pieters. Op basis van haar resultaten in de afgelopen maanden waren veel ogen op het talent uit Mijdrecht gericht. Ze won onder meer Nokere Koerse, een etappe in de Ronde van Yorkshire en drie ritten en het eindklassement in de Tour of Chongming Island. Vorige week zondag pakte ze nog goud op de Europese Spelen in Minsk.

De Nederlandse wereldtoppers roerden zich wel degelijk in de woelige slotfase van de race. Ellen van Dijk en uittredend kampioen Chantal Blaak zaten in een kopgroep. Van Vleuten gaf de impuls om de vluchters terug te halen. Van der Breggen waagde een ontsnapping. Lucinda Brand ging er vijf kilometer voor de finish nog vandoor. Maar altijd sloop Wiebes mee, zonder al te veel energie te verspelen. ‘Het was soms een beetje gokken dat een ander het gat dichtreed.’

Lorena Wiebes pakt de titel bij de vrouwen. Beeld BSR Agency

Van haar ploeggenoten moest ze het toen niet meer hebben. In de achtervolging op de kopgroep had de ene naar de andere pion moeten afhaken. Maar eenmaal in de laatste meters van de wedstrijd, kon Wiebes makkelijk mee achter Pieters en kwam met vijf fietslengten voorsprong over de finish. De vele uren achter de scooter van haar vader, die ze dan geregeld op maximale snelheid passeert, betaalden zich andermaal uit.

Ze zwaaide het team toch alle lof toe. ‘Die meiden hebben superhard gewerkt. Ik heb gezegd dat we elkaar moesten blijven motiveren en in elkaar moesten blijven geloven.’ Ze houdt de ploeg ook verantwoordelijk voor haar sterke seizoen. ‘We hebben veel lol samen. Het plezier staat voorop.’

Hinder

Bij Jumbo-Visma stonden zondag na afloop van de mannenrace de gezichten toch nog op sip. Aanvankelijk was er de berusting dat Jakobsen simpelweg de snelste was geweest. Maar toen Danny van Poppel al klaar stond om als tweede te worden gehuldigd, kwam het bericht dat hij maar weer naar beneden moest komen. Volgens de jury had hij Sinkeldam in de sprint gehinderd. Van Poppel was het niet eens met de beslissing. ‘Ik heb niks speciaals gedaan. Maar wat kun je er tegen doen?’ Daarmee groeide acceptatie uit tot het motto van de NK in Ede: ook tegen Jakobsen en Wiebes was weinig uit te richten.