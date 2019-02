New England Patriots winnen voor de zesde keer de Super Bowl

Voor Brady (41), quarterback bij de Patriots, is het zijn zesde Super Bowl, daardoor is hij recordhouder geworden. Eerder won hij het felbegeerde kampioenschap in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017. Drie keer verloor hij de finale: in 2008, 2012 en vorig jaar. Brady is nu de speler met de meeste NFL-titels ooit. Hij deelde het record tot zondag met Charles Haley.

De beslissende touchdown werd gemaakt door Sony Michel in het vierde kwart met nog ongeveer 7 minuten te gaan. Na die score kwamen de Patriots niet meer in gevaar en lieten ze nog een aantal mogelijkheden liggen.

De Patriots waren gedurende de hele wedstrijd de betere ploeg en waren vaker in de aanval. De score werd in het tweede kwart geopend door een ‘fieldgoal’ van Stephen Gotkowski vanaf ongeveer 38 meter.

In het derde kwart kwamen de Rams langszij. Greg Zeurlein schoot vanaf 48 meter raak en maakte er 3-3 van. Na de touchdown van Michel was het gedaan met de Rams. Gotkowski scoorde de ‘fieldgoal’ die op de touchdown volgde. Verderop in het vierde kwart, scoorde hij nog een fieldgoal.

Beeld REUTERS