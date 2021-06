Neutraliseer Blind, neutraliseer Oranje: zo simpel bleek de opdracht voor Tsjechië

Tsjechië liet tegen Oranje zien dat het tactische bouwwerk van bondscoach Frank de Boer vrij simpel omver te blazen was. Ook voor de rode kaart van Matthijs de Ligt was Oranje de grip op het duel al kwijt, omdat Daley Blind effectief afgestopt werd.

De dribbels van Frenkie de Jong. De snelheid van Donyell Malen. De loopacties van Georginio Wijnaldum. De ingevingen van Memphis Depay. Al deze individuele kwaliteit die Oranje in de groepsfase zo gevaarlijk maakte, wist Tsjechië met een simpele tactische kunstgreep onschadelijk te maken. Want in de voor het Nederlands elftal rampzalig verlopen achtste finale werd één ding duidelijk: stop Blind en je stopt Oranje.

Gewaagder dan verwacht

Ja, Tsjechië heeft mindere spelers dan Oranje. Waar de uitblinkers van het Nederlands elftal in de Europese top uitkomen, treedt Tsjechië aan met een basiselftal bestaande uit twee spelers van West Ham, de spits van Leverkusen, reserves van Sevilla en Hoffenheim en vier jongens uit de Tsjechische liga.

Maar dat Tsjechië minder individueel talent heeft dan Oranje, betekent niet dat het zich massaal in zal graven op eigen helft. En precies die misvatting leek Nederland wel te maken. Want Oranje leek verrast door de assertieve aanpak van Tsjechië in de openingsfase. De drie Nederlandse centrumverdedigers werden in de eerste minuten flink opgejaagd. Vooral op Blind, om wie het draait in de Nederlandse spelopbouw, werd gericht druk gezet.

Telkens als Blind op het punt stond aan de bal te komen, rende rechtsbuiten Lukas Masopust op hem af. Patrick van Aanholt kwam vervolgens niet in de rug van deze Tsjechische rechtsvoor vrij, omdat rechtsback Vladimir Coufal op deze drukmomenten een half veld overstak om de Nederlandse linksback op te vangen.

Blind geneutraliseerd

Deze tactische schuiftruc bleek genoeg om de gehele orde, de natuurlijke volgorde in het spel van Oranje te doen wankelen. Blind kwam in de eerste helft weliswaar het vaakst aan de bal van alle spelers (49 keer), maar de punch naar voren ontbrak volledig.

Op het spaarzame moment dat Blind wél de ruimte kreeg om rustig een keuze te maken, kreeg Oranje zijn enige grote kans voor rust: uit een schitterende lange bal van de Ajacied kwam de onvermoeibare Dumfries tot een kans op links.

Maar de dominante Blind van de eerste drie EK-duels was verder niet terug te zien tegen Tsjechië. In de groepsfase strooide hij met voorwaartse passes. Per 90 minuten liet hij in de groepsfase gemiddeld 20 passes noteren die een medespeler vonden in de laatste 30 meter van het veld. Alleen Toni Kroos (22 per duel) deed dat vaker in de groepsfase van dit toernooi. Als een passing-statistiek gevolgd wordt door de toevoeging ‘alleen Toni Kroos’, doe je iets goed.

Veel balverlies

Tegen Tsjechië bleef Blinds totaal van dit soort aanvallend effectieve passes steken op 11. Daarnaast leek hij bij voor zijn doen simpele passes al opgejaagd. Liefst 16 keer leed hij balverlies tegen Tsjechië, het op twee na hoogste totaal aan Oranje-zijde.

De geringe rol voor Blind had een direct effect op de sterspeler van dit Oranje. Waar Frenkie de Jong in de groepsfase gemiddeld 89 keer aan de bal kwam, lag dat totaal nu 22 balcontacten lager. Dat is gemiddeld eens per vier minuten dat Oranje een kans miste om de best dribbelende middenvelder op aarde het spel te laten bepalen.

Maar niet alleen de toevoer van Blind stokte tegen Tsjechië. Ook de toevoer naar Blind was niet in orde. Maarten Stekelenburg liet zich opvallend makkelijk dwingen tot kansloze lange ballen. Het gevolg: veel simpele balveroveringen voor Tsjechië. De 38-jarige keeper was met 27 maal balverlies de meest spilzuchtige speler bij Oranje. Tsjechië liet zien: neutraliseer Blind, en je neutraliseert Oranje.